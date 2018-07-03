Коммунальная страна: как Киров победил по росту тарифов Нижний, Удмуртию и других соседей

Как изменились цены на услуги ЖКХ в городах ПФО с 1 июля

Фото: Роман Хасаев

«Реальное время» продолжает знакомить читателей с изменением цен на услуги ЖКХ с 1 июля 2018 года. Недавно мы рассказывали о росте цен в Оренбурге, Уфе и Перми, а позже — об изменении цен в Татарстане. Июль наступил, тарифы начисляются уже повышенные, и, прежде чем жители увидят изменения своими глазами в «платежках» за второй летний месяц, мы анализируем цены еще в пяти городах Поволжья — Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Ижевске, Чебоксарах и Кирове.

Водное изобилие Йошкар-Олы

Максимальное подорожание холодной воды в этих городах с 1 июля составило 10,5%. Такое изменение зафиксировано у одного из кировских поставщиков — «Кировской областной психиатрической больницы имени Бехтерева». Тут кубометр вырос в цене с 17,3 до 19,12 рубля. В той же Кировской области, впрочем, оказался и единственный поставщик, который не повысил стоимость воды — это ООО «РЭП «Костино». Тут, правда, стоимость кубометра такая, что расти, кажется, уже некуда — 49,79 рубля за «куб». Впечатление такое, впрочем, обманчивое, — все в том же Кирове есть «РЖД», которые установили цену за кубометр в 82,33 рубля, повысив цену на 3,6%. Остальные поставщики увеличили тарифы на величины от 0,7% (МУП «Водоканал», до 29,77 рубля за «куб») до 6,8% («Нововятский лыжный комбинат», до 26,57 рублей за «куб»). Отметим, что в целом в Кирове довольно дорогая холодная вода — цена варьируется в районе 30 рублей за «куб», как это видно на примере «Водоканала».

«Водоканалы» всех остальных городов, которые мы сегодня рассматриваем, продают воду не дороже, чем по 19,07 рубля за кубометр. Речь идет о предприятии из Ижевска. Рост тут составил 5%. Другой ижевский поставщик воды — АО «ДП «Ижевское» — продает воду заметно дешевле — по 15,14 рубля за «куб» (рост с 1 июля — на 3%).

«Нижегородский водоканал» повысил тариф на холодную воду на 3,9% — до 18,29 рубля. Другой нижегородский поставщик — «Заводские сети» — увеличил стоимость на тот же процент, но стоимость тут в два раза ниже — 9,75 рубля за кубометр. Единственный поставщик в столице Чувашии — Чебоксарах — местный «Водоканал» увеличил стоимость на 3,9%, до 17,79 рубля за «куб».

Самым дешевым «Водоканалом» оказался йошкар-олинский. Тут стоимость хоть и выросла на 4%, но составляет всего 17,05 рубля за «куб». Дороже в Йошкар-Оле два поставщика — «Стройкерамика» (22,89 рубля, рост на 3,5%) и ФГБУ «ЦЖКУ» (27,66 рубля за «куб», рост на 3,9%). Еще один поставщик — «Войсковая часть 95504» — поставляет холодную воду совсем дешево — по 5,26 рубля за кубометр, с ростом на 4%. Для сравнения — казанский «Водоканал» поставляет воду по 19,64 рубля за кубометр.

Тарифы на питьевую воду, субъекты ПФО

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Холодная Питьевая вода, 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар — Ола МУП «Водоканал» 17,05 16,4 4,0% ОАО «Стройкерамика» 22,89 22,11 3,5% ФГКУ «Войсковая часть 95504» 5,26 5,06 4,0% ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ — АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства») 27,66 26,61 3,9% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск МУП г. Ижевска «Ижводоканал» 19,07 18,16 5,0% АО «ДП «Ижевское» 15,1394 14,7 3,0% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары Открытое акционерное общество «Водоканал» 17,79 17,13 3,9% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров ОАО «Нововятский механический завод» 39,67 37,93 4,6% ЗАО «Заречье» 24,26 23,09 5,1%

Горячая вода в Ижевске — проще и понятнее



Стоимость горячей воды, как уже отмечалось в предыдущих материалах на тему ЖКХ, в большинстве регионов состоит из двух компонентов — непосредственно воды и ее подогрева. Однако в одном из анализируемых регионов она высчитывается по-другому — тариф здесь высчитывается просто за воду. Этот регион — Удмуртия. Здесь сразу 11 таких поставщиков. В основном эти поставщики с 1 июля повысили тарифы на 5—6%. Меньше всего повысил тариф «Ижевский завод нефтяного машиностроения» — на 2,5%, до 136 рублей за «кубометр». Наиболее значительный рост у «Санатория «Металлург», ООО «МАН», «ГУССТ №28 при Спецстрое России», энергетической компании «Строим вместе», «Муниципальной управляющей компании «Спецдомуправление», «Республиканского стрелково-спортивного комплекса имени генерал-майора Демидова». Тут рост составил 6%, тариф варьируется от 101 до 117 рублей за кубометр. Еще больший рост — у одного из подразделений «ГУССТ №28 при Спецстрое России», который берет плату и за воду, и за подогрев. Вода здесь стоит 19,07 рубля за «куб» (рост на 5%), а подогрев — 1 800 рублей за Гкал (рост на 6,2%).

Особенно заметен рост в Кирове — тут сразу несколько филиалов «Кировской теплоснабжающей компании» повысили стоимость подогрева воды на 7,4% — до 1 895,77 рубля за Гкал. Один из филиалов поставил рекорд, повысив тариф на 7,6% (до 2 162 рублей за Гкал), а другой стал лидером по цене — повысив тариф на 6,7%, он установил стоимость в 2 499 рублей за Гкал.

В остальных регионах рост не такой заметный. В Йошкар-Оле, например, изменение стоимости холодной воды составляет около 4% (в основном для всех она стоит 17,05 рубля за «куб»), а рост стоимости подогрева — около 3,4%. В основном он стоит от 1 678 до 2 089 рублей за Гкал. Исключение здесь только «Марикоммунэнерго» — тут подогрев воды стоит целых 4 284 рубля за Гкал.

В Чебоксарах вода почти всех поставщиков стоит 17,79 рубля за кубометр, повысившись в цене на 3,9%. Подогрев же воды стоит от 1 227 (у «Фирмы Три АсС») до 2 002 рублей за Гкал (у санатория «Чувашия»). Рост в основном также на 3—4%. Похожая ситуация и в Нижнем Новгороде — тут вода почти везде подорожала на 3,9% — до 18,29 рубля за «куб». На ту же величину в основном подорожал и подогрев — теперь он тут стоит от 1 369 (у ООО «Вимм-Билль-Данн») до 2 425 рублей за Гкал (от котельных ООО «Генерация Тепла»).

Тарифы на горячую воду, субъекты ПФО

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.01.2018-30.06.2018 Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар — Ола МП «Троллейбусный транспорт» 17,05 2.089,90 16,4 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 17,05 1.880,53 16,41 1.820,06 3,9% ОАО «Марбиофарм» 17,05 1.678,26 16,4 1.623,68 4,0% ОАО «Стройкерамика» 22,89 1.787,29 22,11 1.729,12 3,5% ООО «Марикоммунэнерго» 17,05 4.284,45 16,4 4.753,16 4,0% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск ООО «Удмуртские коммунальные системы» 113,87 — 107,23 АУ УР «Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М.» 112,7 — 106,36 — 6,0% «Муниципальная управляющая компания — Спецдомуправление» 104,29 — 98,39 — 6,0% «Муниципальная управляющая компания -

Спецдомоуправление» от котельных ул.Механизаторская, д.22, г.Ижевск, ~л.Гагарина, д.38а 19,0688 1593,0826 18,1602 1546,7086 5,0%

Слить воду в Нижнем в полтора раза дешевле, чем налить

Самый значительный рост на услугу водоотведения из анализируемых регионов зафиксирован в Ижевске. Здесь МУП «Ижводоканал» повысил тариф сразу на 7,5%. Впрочем, несмотря на это значительное подорожание, его услуги остались одними из самых дешевых. Отвод кубометра воды обойдется в 13,78 рубля. Для сравнения: другое предприятие Ижевска — «Уютный дом» — повысило тариф всего на 2,4%, но стоит отвод кубометра воды 19,39 рубля.

Самые высокие тарифы зафиксированы в Кирове. Стоимость водоотведения тут составляет от 20,86 до 62,91 рубля за кубометр. Тарифы при этом выросли на величины от 0,8% (у МУМП «Лянгасово», до 52,22 рубля) до 6% (у ЗАО «Заречье», до 40,37 рубля). Местный МУП «Водоканал» берет за водоотведение по 36,38 рубля за кубометр.

В остальных регионах водоотведение заметно дешевле. К примеру, «Нижегородский водоканал» берет за услугу всего по 14,16 рубля за кубометр (рост — на 3,9%). В Чебоксарах тариф составляет 20,63 рубля за «куб» (рост — на те же 3,9%), в Йошкар-Оле — 20,07 рубля (рост — на 3,8%).

Тарифы на водоотведение, субъекты ПФО

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар — Ола МУП «Водоканал» 20,07 19,33 3,8% ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ — АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства») 23,64 22,73 4,0% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск МУП г. Ижевска «Ижводоканал» 13,78 12,82 7,5% ООО «Уютный дом» г.Ижевск 19,39 18,94 2,4% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары Открытое акционерное общество «Водоканал» 20,63 19,86 3,9% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров МУМП «Лянгасово» 52,22 51,79 0,8% ЗАО «Заречье» 40,37 38,09 6,0% ООО «РЭП „Костино“ 62,91 60,79 3,5% ОАО „Кировские коммунальные системы“ 20,86 19,8 5,4%

Рост цен на отопление — местами в полтора раза

Отопление — коммунальная услуга, которую предоставляет довольно большое количество поставщиков. Сравнимы эти числа разве что с показателем по горячей воде. В подавляющем большинстве случаев рост стоимости отопления составил уже привычные 3,5—4%.

Но в очередной раз не смог не выделиться Киров. Всего здесь 22 поставщика отопления, некоторые из них не изменили цены, некоторые даже снизили. Но вот местный МУП «Водоканал» изменил тариф на передачу и сбыт тепловой энергии от котельной ООО «Индикон» в слободе Талица Кирова аж на 46,2%. Ранее Гкал тепловой энергии тут стоил 4 265 рублей, теперь же — целых 6 233 рубля. Подешевела тепловая энергия все у того же «Водоканала» — в случае со слободой Сошени на 2,9%, до 3 915 рублей. В целом, дешевле всего здесь стоит отопление от ООО «Евро-Строй» — 1 476 рублей за Гкал (тариф не изменился), дороже всего — отопление от МУП «Водоканал», в частности — от котельной на Советском тракте, 12 — 7 311 рублей за Гкал.

Довольно сильно «скачут» тарифы и в Ижевске, но не так заметно, как в Кирове. Рост с 1 июля тут составил от 3% до 6,2%, при этом стоимость Гкал варьируется от 1 191 до 1 800 рублей за Гкал. В Йошкар-Оле тарифы повысились на 1%—3,7%, но вот у ООО «Марикоммунэнерго» тариф даже снизился, причем сразу на 9,9%. Впрочем, он по-прежнему самый высокий в городе — 4 284 рубля за Гкал. Остальные поставщики предлагают тепловую энергию по цене от 1 107 до 3 024 рублей за Гкал.

В Чебоксарах для потребителей стоимость выросла на величину от 0,1% до 4,3%. В случае с отоплением, которое поставляет ПАО «Т Плюс» по сетям АО «Чувашхлебопродукт», стоимость не изменилась. Самое значительное подорожание у ООО «Фирма Три АсС» — с 1 177 до 1 227 рублей. Меньше всего, помимо «Чувашхлебопродукта», стоимость изменилась у ЗАО «Сувенир» — на 0,1%, до 1 349 рублей за Гкал. В целом для потребителей из столицы Чувашии стоимость сейчас составляет от 1 073 до 2 002 рублей за Гкал.

Наконец, в Нижнем Новгороде стоимость в основном изменилась на 3,8%—3,9%. Самый меньший рост зафиксирован у ОАО «Оргсинтез» (на 0,6%, до 1 644 рублей), самый значительный — у семи поставщиков. Среди них, например, самый дорогой — ООО «ЦТО «Меркурий» (стоимость Гкал тепловой энергии тут составляет 4 123 рубля).

Тарифы на отопление, субъекты ПФО

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2018-31.12.2018 Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар — Ола МП „Троллейбусный транспорт“ 2.089,90 2.022,04 3,4% МУП „Йошкар-Олинская ТЭЦ-1“ 1.880,53 1.820,06 3,3% ОАО „Марбиофарм“ 1.678,26 1.623,68 3,4% ФГБУ „Центральное Жилищно-Коммунальное Управление“ Министерства обороны Российской Федерации (котельная № 124, в/г 20, с. Семеновка) 3.024,08 2.910,89 3,9% ФГКУ „Авиационная база Федеральной службы безопасности Российской Федерации“ 1.393,53 1.349,80 3,2% ООО „Автотест“ 1.842,48 1.786,61 3,1% ОАО «Стройкерамика» 1.787,29 1.729,12 3,4% ООО „Марикоммунэнерго“ 4.284,45 4.753,16 -9,9% ООО „Стройтерм“ 1.260,10 1.215,09 3,7%

Мусор не как у всех в Ижевске и Чебоксарах

Еще две значимые услуги ЖКХ — электроснабжение и вывоз твердых бытовых отходов. У них, впрочем, число поставщиков значительно меньше, чем у ранее указанных коммунальных услуг. В случае с электричеством тариф — единый для региона, а в случае с вывозом мусора — в столицах регионов работают не больше двух компаний.

Что касается вывоза мусора — то тут в разных регионах оплата происходит по разным нормативам. К примеру, в Ижевске и Чебоксарах компании берут деньги за вывоз мусора, считая его по тоннам. Тариф составляет 1 222 и 1 182 рубля, соответственно (в первом случае роста не было, во втором — рост на 2,6%). Во всех остальных случаях оплата производится за кубометр. Дороже всего вывоз мусора будет стоить в Нижнем Новгороде, где местное ЗАО «Управление отходами-НН» возьмет за каждый кубометр 378 рублей. Вторая нижегородская компания — «Маг Груп» — за эту же услугу возьмет 169 рублей. Дешевле всего вывоз мусора стоит в Йошкар-Оле — здесь ООО «Благоустройство» берет всего 77,56 рубля за каждую тонну.

Тарифы на вывоз ТБО, субъекты ПФО

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар — Ола ООО «Благоустройство» 77,56 74,22 4,5% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск ООО „Чистый город“ 1221,78 1221,78 0,0% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары Филиал Закрытого акционерного общества «Управление отходами» в г. Новочебоксарск 1181,66 1151,37 2,6% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров ООО „Сах“ 261,37 18,57 1307,5% АО „Куприт“ 237,16 235,33 0,8% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ЗАО „Управление отходами-НН“ г. Нижний Новгород 378,2 315,7 19,8% ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАГ ГРУП», г. Нижний Новгород 168,66 152,21 10,8%

С электричеством ситуация еще проще — тут цена, как уже говорилось, едина. Самое большое подорожание произошло в Йошкар-Оле — на 4,9%, до 3,66 рубля за кВт/ч. Значительное подорожание также в Чебоксарах — на 4,5%, но тут тариф по-прежнему самый низкий — 3,25 рубля за кВт/ч. Второй по дешевизне регион — Нижегородская область с 3,58 рубля за кВт/ч. Рост тут на 3,8%, как и в Кирове — до 3,79 рубля. Наконец, в Ижевске тариф составляет 3,69 рубля за кВт/ч, подорожание произошло на 3,4%.

Тарифы на электроэнергию

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Одноставочный

тариф, руб./кВт∙ч 01.07.2018-31.12.2018 Одноставочный

тариф, руб./кВт∙ч 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар — Ола 3,66 3,49 4,9% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск 3,69 3,57 3,4% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары 3,25 3,11 4,5% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров 3,79 3,65 3,8% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород 3,58 3,45 3,8%