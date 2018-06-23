Минниханов поручил проверить продукцию, выпускаемую под маркой «халяль»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить продукцию, выпускаемую под маркой «халяль», на соответствие требованиям производства.

Он подчеркнул, что продукция «халяль» это прежде всего продукция, созданная в соответствии с мусульманскими традициями, не содержит недопустимых компонентов, сообщает пресс-служба президента РТ.



Напомним, недавно ООО «Челны-мясо» из-за ошибки на производстве выпустило в продажу свинину с надписью «халяль». На предприятии начали служебное расследование и пообещали наказать виновных. Юрист компании сообщила, что будет уничтожено 143 килограмма мяса, которое выдавалось за халяльное.