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Минниханов поручил проверить продукцию, выпускаемую под маркой «халяль»

22:58, 23.06.2018 2
Минниханов поручил проверить продукцию, выпускаемую под маркой «халяль»
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить продукцию, выпускаемую под маркой «халяль», на соответствие требованиям производства.

Он подчеркнул, что продукция «халяль» это прежде всего продукция, созданная в соответствии с мусульманскими традициями, не содержит недопустимых компонентов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, недавно ООО «Челны-мясо» из-за ошибки на производстве выпустило в продажу свинину с надписью «халяль». На предприятии начали служебное расследование и пообещали наказать виновных. Юрист компании сообщила, что будет уничтожено 143 килограмма мяса, которое выдавалось за халяльное.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 июня
    Поддерживаю решение нашего президента и надеюсь что скоро все инфо раскроется. Только это раньшн надо было делать, а не доводить ситуацию до скандала. Безответственный бизнес на религии это не хорошо.
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  • Анонимно 00:12
    Отстранить (как самое легкое наказание) от халяль продукции хозяев "челны мясо" на всю оставшуюся жизнь.
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