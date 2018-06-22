«Челны-мясо» уничтожит «халяльную» свинину

«Челны-мясо» уничтожит 143 килограмма мяса, которое покупатели восприняли за халяльную продукцию.



«Речь идет о технической ошибке, у предприятия не было замысла вводить покупателей в заблуждение. Стикеры, которые были размещены на продукции, не имеют статуса халяль, как многие подумали», — цитирует Chelny.biz юриста компании «Челны-Мясо» Евгению Башмакову.

По словам специалиста по стандартам халяль Абдурашида хазрат Курмалеева, в отозванной продукции содержалась рекламная информация о том, какие марки предприятие выпускает.



«Партия была поставлена в разные города Татарстана, она уже вернулась со всех сетей и будет утилизирована», — пояснил заместитель по общим вопросам компании Ильгиз Шакиров.

Ранее комитет ДУМ РТ по стандарту халяль сообщил, что обнаружена партия продукции «Челны-мясо» с «несогласованной этикеткой». В итоге весь товар вернули на базу, а на предприятии проводят служебное расследование, обещая наказать виновных. Подробнее — в материале «Реального времени».