Дамир Фаттахов: «Для меня большая честь, коллеги, — работать… было работать… Тяжело оговариваться»

После начала работы по коммуникациям многодетные начали освоение Каймар, а на землях рядом с поселком Сокуры все встало

Сначала проводили экс-коллегу Дамира Фаттахова на новую должность, а уже потом чиновники обсуждали насущные вопросы на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. После напутствий и награждения экс-замглавы исполкома руководители подразделений отчитались о работе по переводу муниципальных услуг в онлайн и подробнее рассказали о ситуации с предоставлением земельных участков многодетным семьям. Подробности — в материале «Реального времени».

Фаттахова проводили в добрый путь

Сегодняшний «деловой понедельник» начался с проводов «в добрый путь» экс-заместителя руководителя исполкома Казани, ныне — министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова. Фаттахову «припомнили» все — и как он стал самым молодым депутатом Казгордумы, и как с поста главы двух районов ушел в исполком.

Глава мэрии за все заслуги, которые, как оказалось, в администрации помнят и ценят, вручил своему бывшему подчиненному знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани» — естественно, под громкие долгие аплодисменты.



— Для меня большая честь, коллеги, — работать… было работать — тяжело оговариваться — в лучшей команде, в лучшем городе этого мира под руководством лучшего мэра, — с трудом подбирая слова, поблагодарил всех новый министр.

Не обошлось и на этот раз без чемпионата мира по футболу. Правда, теперь уже без доклада Фаттахова. Накануне в Казани Колумбия обыграла Польшу. На стадионе за этим действом наблюдали 42 873 зрителя (новый рекорд арены), 3 309 из которых были поляками и 17 254 — колумбийцами. Кстати, до начала матча правоохранители задержали казанца — он незаконно продавал билеты на игру и получил за это административное наказание.

Всего в проекте по созданию центра участвуют четыре подразделения: комитет земельных и имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, комитет внешнего благоустройства и управление градостроительных разрешений, которые предоставляют 53 услуги



Муниципальные услуги уходят в онлайн

От приятных тем чиновники перешли к рабочим вопросам. Еще год назад перед ними была поставлена задача создать Единый центр оказания муниципальных услуг, что подразумевало не организацию дополнительной структуры, а использование нового подхода к работе. К текущему моменту результатом стал перевод пяти муниципальных услуг в электронный вид. До конца года их количество планируется увеличить до 25.

Всего в проекте по созданию центра участвуют четыре подразделения: комитет земельных и имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, комитет внешнего благоустройства и управление градостроительных разрешений, которые предоставляют 53 услуги. Заместитель руководителя исполкома по финансово-имущественным вопросам Радик Шафигуллин рассказал, что 16 самых востребованных из них за год стали предоставлять быстрее от 1,6 до 5 раз.

Чтобы оптимизировать и улучшить производительность труда, пришлось вносить более 1 600 изменений в административные регламенты. Например, для того чтобы изменить форму заявления по адресации, от имени мэра направили обращение министру финансов РФ.

— Здесь очень радует, что наша инициатива нашла поддержку, и благодаря этому мы внесли ряд новшеств, которые существенно облегчили процесс присвоения адреса, обеспечили переход на электронную подготовку заявления сотрудниками приемной зоны. Сейчас заявителю остается только подписать заявление, — сказал Шафигуллин.

Промежуточным итогом работы он также назвал сокращение сроков согласования документов с сетевыми организациями — с двух-трех месяцев до пяти дней. Кроме того, с ними исполком перешел на полностью электронное взаимодействие. Как и, например, с Росреестром — по вопросам регистрации договоров аренды.

Радик Шафигуллин рассказал, что 16 самых востребованных из них за год стали предоставлять быстрее от 1,6 до 5 раз

После того как в электронный вид перейдут 25 муниципальных услуг, можно будет онлайн оформить приватизацию жилья, получить разрешение на перепланировку или перевести жилое помещение в нежилое. Сейчас также объявлен конкурс на внедрение комплексной геоинформационной системы для перевода в онлайн услуг, связанных с градостроительством, — пока все архивы пылятся на полках. Благодаря новой системе генплан Казани впервые полностью уйдет в электронный вид и станет основой для будущей автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Многодетным семьям не хватает земель

Еще одна насущная тема касалась предоставления многодетным семьям земельных участков. За шесть лет программы землю себе выбрали 4 798 семей, но до сих пор нуждаются в ней еще 6 330 пар с детьми. Осложняется ситуация тем, что на всех свободных земель не хватает. За счет федеральных земель до конца года планируется предоставить на выбор участки для 2 420 многодетных семей.

— Подготовительные работы по федеральным земельным участкам заняли длительное время — это сложный процесс, включающий большое количество этапов и процедур. На сегодня работа находится в стадии завершения — из восьми федеральных массивов по шести утверждены проекты планировки и межевания территории. Четыре территории поставлены на государственный кадастровый учет — это две территории вблизи жилого массива Большие Дербышки, территория юго-западнее жилого массива Кульсеитово и территория юго-западнее поселка Дачный Высокогорского района, — рассказал председатель комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

По его словам, с 18 июня распределяются 393 участка для индивидуального строительства на территории юго-западнее Кульсеитово. Из них 63 уже выбраны. С 15 января по 30 мая также выбирались участки рядом с Большими Дербышками — из 309 участков там на данный момент занято 270.

По словам Рената Галяутдинова, с 18 июня распределяются 393 участка для индивидуального строительства на территории юго-западнее Кульсеитово

Завершаются подготовительные работы и у жилмассива Константиновка, где ждут утверждения проектов межевания, чтобы поставить участки на кадастровый учет. Распределение этих земель обеспечит участками 137 многодетных семей к сентябрю этого года. Кроме того, на данный момент 64 га земель южнее жилмассива Кульсеитово вносятся в черту населенного пункта, после чего останется утвердить проект планировки и межевания и зарегистрировать участки. Дополнительно к имеющейся территории около поселков Сокуры и Каймары, переданной в муниципальную собственность в 2016 году, поставили на кадастровый учет еще 1 538 земельных участок рядом с Сокурами и 420 — около Каймар. Пока у первого поселка землю себе выбрала 1 281 многодетная семья, у второго — 330.

В 2018 году муниципалитету также отошли 17 га земель севернее поселка Сокуры, что позволит обеспечить землей порядка 100 семей. Еще один небольшой жилой массив на 2,7 га восточнее Каймар даст бесплатные участки 40 семьям.

Две беды

— В целом конец прошлого года и начало текущего можно назвать весьма продуктивными в части обеспечения земельными участками многодетных семей. Всего за последние восемь месяцев нами проведено 90 комиссий по выбору земельных участков, — дал оценку своей работе Галяутдинов.

За это время в комитет пригласили 1 696 многодетных семей, из которых 1 258 выбрали себе по участку. 157 семей отказались это сделать, а 28 не пришли на комиссию. По словам председателя комитета, отказываются те, кого не устраивает месторасположение предложенных участков. У таких семей есть право трех отказов, после чего они исключаются из списка.

Проблему с нехваткой земель для всех многодетных семей в Казани планируют и дальше решать преимущественно за счет федеральных территорий. Например, Министерство земельных и имущественных отношений совместно с исполкомом Казани присмотрелись к 1 600 га федеральных земель в Высокогорском районе. Власти планируют направить ходатайство в правительство для предоставления этих участков семьям.

За это время в комитет пригласили 1 696 многодетных семей, из которых 1 258 выбрали себе по участку



— Для нас очень важно положительное решение данного вопроса. Во-первых, это бы позволило сократить дефицит земельных участков. Во-вторых, данная территория находится вблизи поселка Каймары и поселка Дачный Высокогорского района, где уже есть земельные участки многодетных семей, — отметил спикер.

Еще одна больная тема связана с созданием коммунальной инфраструктуры, на которую нет денег. По словам Галяутдинова, полномочия здесь не обеспечены источником финансирования. Для этих целей разработаны и утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

— Я надеюсь, что их реализация постепенно, шаг за шагом, позволит решить вопросы проведения сетей для многодетных семей, — прокомментировал председатель комитета.

Он отметил, что, например, работы по энергоснабжению и обустройству дорог на территории восточнее Каймар дали толчок освоению участков многодетными семьями. Обратная ситуация на землях рядом с поселком Сокуры — там нет ни электричества, ни дорог, и, как следствие, люди не спешат осваивать выданные им участки. Планируется, что пригодными для жизни участки станут в 2018—2019 годах — на это время намечено проведение работ по электроснабжению.