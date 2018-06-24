Фалькао все-таки приехал. Колумбия отправляет поляков домой

А Левандовски подтвердил: важный матч — его на поле нет

Фото: Максим Платонов

За час до начала казанского матча японцы и сенегальцы сыграли результативную ничью (2:2), дружно набрав по 4 очка после двух матчей в группе «Н». Таким образом, проигравший в сегодняшней паре Колумбия — Польша вылетал из турнира. Ничья же оставляла призрачные шансы на выход обеим командам. Колумбийский карнавал, который не хуже бразильского, вновь незаметный Левандовски как основная причина вылета Польши и могучий разгром (3:0) от Фалькао и компании — в материале «Реального времени».



Левандовски vs Фалькао — битва неудачников

Между тем, это была битва двух европейских звезд-неудачников. Роберт Левандовски никогда не был лидером своей сборной по результативности на крупных турнирах, забивая за поляков преимущественно в квалификации (55 голов). Кроме того, форвард мюнхенской «Баварии», традиционно много забивая в Бундеслиге, столь же регулярно растворяется в ключевых раундах плей-офф Лиги чемпионов.

Несколько иная ситуация у одного из лидеров колумбийской национальной сборной Радамеля Фалькао. Травмы и пропуск «кофейщиками» мундиалей не позволили ему до 32 лет сыграть на чемпионатах мира. Теперь же главная звезда сборной Колумбии — Хамес Родригес из той же «Баварии». Таким образом, одноклубники — он и Левандовски в очном поединке собрались отправить за борт соревнований проигравшего в очной встрече.

— Мы прекрасно осведомлены о том, на что способен Хамес. Он несколько лет играет на очень высоком уровне. Родригес — локомотив своей сборной и он очень опасен. Но футбол — командная игра, и на поле он будет не один, мы должны успешно работать и против партнеров Хамеса, — сказал накануне матча полузащитник сборной Польши и итальянского «Наполи» Петр Зелински.

Хосе Пекерман, в свою очередь, заверил журналистов, что Хамес подходит к игре в наилучших кондициях



Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман, в свою очередь, заверил журналистов, что Хамес подходит к игре в наилучших кондициях. «Это очень важный игрок для нас. Хамес в хорошей форме, он отлично показал себя в тренировочном процессе и провел некоторое время на поле в предыдущей игре. Это придало ему уверенность. В его игре были недостатки, но он много работал. Мы ждем, что он сможет выложиться на сто процентов», — заверил аргентинский специалист.

Колумбийские фанаты «в одну калитку» превзошли польских

Пока казанские болельщики только ждут и надеются увидеть в Казани сборную Бразилии и ее сумасшедших поклонников, колумбийские фанаты наглядно демонстрируют, что способны на карнавал не хуже бразильского. О приключениях колумбийцев и поляков за день до матча мы уже писали.

К этому стоит добавить, что и сегодня на подходе к стадиону колумбийские фанаты «в одну калитку» переиграли поляков. Латиноамериканская музыка, дудки, 60-метровые флаги и река желтого цвета из поклонников колумбийской команды, в которой поляки, если честно, растворились. Как сказал автору этих строк колумбийский журналист, сейчас в Казани порядка 60 тысяч колумбийцев. Понятно, что далеко не всем удалось сегодня попасть на игру. Однако многие смотрели игру на площадке фан-феста, оставшись у Чаши в итоге допоздна. Впрочем, и на трибунах была полнейшая доминация фанатов в желтых цветах. Такого мы не видели пока ни на одной казанской игре. Так, французы не уступили австралийцам, так же как испанцы — иранцам.

Итак, обеим командам в этой игре нужна была победа. Однако наставники команд, судя по стартовой расстановке, подошли к матчу с разными намерениями. Наставник сборной Польши решил сыграть в три форварда — Левандовски, Ковнацки, Зелински, тогда как Хосе Пекерман на острие отрядил одного Фалькао, по максимуму насытив среднюю линию — 4-2-3-1. Расстановка поляков на этом фоне выглядела авантюрно: 3-4-3.

На подходе к стадиону колумбийские фанаты «в одну калитку» переиграли поляков

Самого футбола в Казани меньше, чем в других российских городах

Наверное, поэтому стартовые минуты начались с навала поляков на ворота голкипера «Арсенала» и сборной Колумбии Давида Оспины. И это удивительно, ведь состав «кофейщиков» куда представительнее: здесь вам и «Барселона», и «Ювентус», «Бавария», и «Монако». У поляков же, кроме Левандовски, представителей крутейших клубов Старого Света попросту нет. Впрочем, 10 минут колумбийцам хватило, чтобы освоиться с агрессивной тактикой соперника и выровнять игру.

В дальнейшем стало очевидно, что обе команды совершенно не собираются атаковать. Серия стандартов — вот и все, что увидели болельщики обеих команд в первые 30 минут. Закралась крамольная мысль, что чистого футбола уровня ЧМ казанцы так пока и не видели. Матчи в других городах проходят ярче, если не учитывать всевозможные судейские скандалы имени видеосистемы VAR. Может быть, это некая компенсация за ярчайшую околофутбольную атмосферу, которая царит в эти жаркие дни в столице Татарстана?

На 36-й минуте скучный футбол оттенил фирменный дриблинг Хуана Куадрадо. Колумбиец просочился сквозь двух защитников поляков и от лицевой прострелил вдоль ворот. Голкипер соперника отвел угрозу от своих ворот. И все-таки под занавес тайма преимущество колумбийцев стало вычерчиваться очевиднее. И они своего добились на 40-й минуте — не слишком изящно, зато эффективно. Хуан Кинтеро скрытой передачей нашел свободного Хамеса Родригеса, тот мягко набросил во вратарскую, а центральный защитник «Барселоны» Ерри Мина перевисел всех на «втором этаже» — 1:0.

После перерыва уже на 52-й минуте домой поляков окончательно мог отправить Радамель Фалькао, но, получив пас от активного Куадрадо, почти с линии штрафной пробил выше ворот. Колумбийцы вообще начали второй тайм активнее, будто не поляки, а именно они стояли одной ногой на вылет. Наставник поляков Адам Навалка попробовал изменить ход игры, выпустив на поле Камила Гросицки из «Халла». С поля же ушел Давид Ковнацки.

10 минут колумбийцам хватило, чтобы освоиться с агрессивной тактикой соперника и выровнять игру

Левандовски не удивил: важный матч — его нет. А Фалькао приехал и все решил

А что же Левандовски? Сегодня он подтвердил, что в важных матчах не забивает, даже имея 100-процентные моменты. Во втором тайме он получил отменный пас из глубины поля, неудачно обработал мяч и пробил «со всей дури» мячом в живот Оспине, который потом несколько минут корчился на газоне. Вот и все, чем запомнилась звезда европейского футбола из мюнхенской «Баварии».

А Фалькао, несмотря на запоминающиеся слова Карпина, в Россию все-таки приехал и все для своей сборной решил. Кинтеро на 70-й минуте вывел Радамеля один на один с Щенсны, и тот четко пробил в дальний угол — 2:0. Поляки — это своего рода ухудшенная копия сборной Германии. Считается, что у них тоже есть дух. Если это и так, то совсем немного. Один из самых активных в стане колумбийцев Куадрадо, словно Фалькао, будто под копирку убежал на свидание с вратарем сборной Польши и оформил разгром команды Навалки — 3:0.

Минут за 10 до конца матча поляки начали покидать трибуны. Ручеек постепенно перерастал в горный поток, и все это происходило под громогласное пение колумбийцев на трибунах. «Кофейщики» буквально влюбили в себя казанцев. Многие аборигены сегодня болели за желтых, чтобы увидеть их уже в четвертьфинале. Теоретически Колумбия еще может приехать в Казань. Ну а их соперники попросту провалили турнир, и последний групповой тур для них ничего уже не решает. Польша вылетает.

1 / 99 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Артур Халилуллов