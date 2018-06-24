Фалькао все-таки приехал. Колумбия отправляет поляков домой
А Левандовски подтвердил: важный матч — его на поле нет
За час до начала казанского матча японцы и сенегальцы сыграли результативную ничью (2:2), дружно набрав по 4 очка после двух матчей в группе «Н». Таким образом, проигравший в сегодняшней паре Колумбия — Польша вылетал из турнира. Ничья же оставляла призрачные шансы на выход обеим командам. Колумбийский карнавал, который не хуже бразильского, вновь незаметный Левандовски как основная причина вылета Польши и могучий разгром (3:0) от Фалькао и компании — в материале «Реального времени».
Левандовски vs Фалькао — битва неудачников
Между тем, это была битва двух европейских звезд-неудачников. Роберт Левандовски никогда не был лидером своей сборной по результативности на крупных турнирах, забивая за поляков преимущественно в квалификации (55 голов). Кроме того, форвард мюнхенской «Баварии», традиционно много забивая в Бундеслиге, столь же регулярно растворяется в ключевых раундах плей-офф Лиги чемпионов.
Несколько иная ситуация у одного из лидеров колумбийской национальной сборной Радамеля Фалькао. Травмы и пропуск «кофейщиками» мундиалей не позволили ему до 32 лет сыграть на чемпионатах мира. Теперь же главная звезда сборной Колумбии — Хамес Родригес из той же «Баварии». Таким образом, одноклубники — он и Левандовски в очном поединке собрались отправить за борт соревнований проигравшего в очной встрече.
— Мы прекрасно осведомлены о том, на что способен Хамес. Он несколько лет играет на очень высоком уровне. Родригес — локомотив своей сборной и он очень опасен. Но футбол — командная игра, и на поле он будет не один, мы должны успешно работать и против партнеров Хамеса, — сказал накануне матча полузащитник сборной Польши и итальянского «Наполи» Петр Зелински.
Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман, в свою очередь, заверил журналистов, что Хамес подходит к игре в наилучших кондициях. «Это очень важный игрок для нас. Хамес в хорошей форме, он отлично показал себя в тренировочном процессе и провел некоторое время на поле в предыдущей игре. Это придало ему уверенность. В его игре были недостатки, но он много работал. Мы ждем, что он сможет выложиться на сто процентов», — заверил аргентинский специалист.
Колумбийские фанаты «в одну калитку» превзошли польских
Пока казанские болельщики только ждут и надеются увидеть в Казани сборную Бразилии и ее сумасшедших поклонников, колумбийские фанаты наглядно демонстрируют, что способны на карнавал не хуже бразильского. О приключениях колумбийцев и поляков за день до матча мы уже писали.
К этому стоит добавить, что и сегодня на подходе к стадиону колумбийские фанаты «в одну калитку» переиграли поляков. Латиноамериканская музыка, дудки, 60-метровые флаги и река желтого цвета из поклонников колумбийской команды, в которой поляки, если честно, растворились. Как сказал автору этих строк колумбийский журналист, сейчас в Казани порядка 60 тысяч колумбийцев. Понятно, что далеко не всем удалось сегодня попасть на игру. Однако многие смотрели игру на площадке фан-феста, оставшись у Чаши в итоге допоздна. Впрочем, и на трибунах была полнейшая доминация фанатов в желтых цветах. Такого мы не видели пока ни на одной казанской игре. Так, французы не уступили австралийцам, так же как испанцы — иранцам.
Итак, обеим командам в этой игре нужна была победа. Однако наставники команд, судя по стартовой расстановке, подошли к матчу с разными намерениями. Наставник сборной Польши решил сыграть в три форварда — Левандовски, Ковнацки, Зелински, тогда как Хосе Пекерман на острие отрядил одного Фалькао, по максимуму насытив среднюю линию — 4-2-3-1. Расстановка поляков на этом фоне выглядела авантюрно: 3-4-3.
Самого футбола в Казани меньше, чем в других российских городах
Наверное, поэтому стартовые минуты начались с навала поляков на ворота голкипера «Арсенала» и сборной Колумбии Давида Оспины. И это удивительно, ведь состав «кофейщиков» куда представительнее: здесь вам и «Барселона», и «Ювентус», «Бавария», и «Монако». У поляков же, кроме Левандовски, представителей крутейших клубов Старого Света попросту нет. Впрочем, 10 минут колумбийцам хватило, чтобы освоиться с агрессивной тактикой соперника и выровнять игру.
В дальнейшем стало очевидно, что обе команды совершенно не собираются атаковать. Серия стандартов — вот и все, что увидели болельщики обеих команд в первые 30 минут. Закралась крамольная мысль, что чистого футбола уровня ЧМ казанцы так пока и не видели. Матчи в других городах проходят ярче, если не учитывать всевозможные судейские скандалы имени видеосистемы VAR. Может быть, это некая компенсация за ярчайшую околофутбольную атмосферу, которая царит в эти жаркие дни в столице Татарстана?
На 36-й минуте скучный футбол оттенил фирменный дриблинг Хуана Куадрадо. Колумбиец просочился сквозь двух защитников поляков и от лицевой прострелил вдоль ворот. Голкипер соперника отвел угрозу от своих ворот. И все-таки под занавес тайма преимущество колумбийцев стало вычерчиваться очевиднее. И они своего добились на 40-й минуте — не слишком изящно, зато эффективно. Хуан Кинтеро скрытой передачей нашел свободного Хамеса Родригеса, тот мягко набросил во вратарскую, а центральный защитник «Барселоны» Ерри Мина перевисел всех на «втором этаже» — 1:0.
После перерыва уже на 52-й минуте домой поляков окончательно мог отправить Радамель Фалькао, но, получив пас от активного Куадрадо, почти с линии штрафной пробил выше ворот. Колумбийцы вообще начали второй тайм активнее, будто не поляки, а именно они стояли одной ногой на вылет. Наставник поляков Адам Навалка попробовал изменить ход игры, выпустив на поле Камила Гросицки из «Халла». С поля же ушел Давид Ковнацки.
Левандовски не удивил: важный матч — его нет. А Фалькао приехал и все решил
А что же Левандовски? Сегодня он подтвердил, что в важных матчах не забивает, даже имея 100-процентные моменты. Во втором тайме он получил отменный пас из глубины поля, неудачно обработал мяч и пробил «со всей дури» мячом в живот Оспине, который потом несколько минут корчился на газоне. Вот и все, чем запомнилась звезда европейского футбола из мюнхенской «Баварии».
А Фалькао, несмотря на запоминающиеся слова Карпина, в Россию все-таки приехал и все для своей сборной решил. Кинтеро на 70-й минуте вывел Радамеля один на один с Щенсны, и тот четко пробил в дальний угол — 2:0. Поляки — это своего рода ухудшенная копия сборной Германии. Считается, что у них тоже есть дух. Если это и так, то совсем немного. Один из самых активных в стане колумбийцев Куадрадо, словно Фалькао, будто под копирку убежал на свидание с вратарем сборной Польши и оформил разгром команды Навалки — 3:0.
Минут за 10 до конца матча поляки начали покидать трибуны. Ручеек постепенно перерастал в горный поток, и все это происходило под громогласное пение колумбийцев на трибунах. «Кофейщики» буквально влюбили в себя казанцев. Многие аборигены сегодня болели за желтых, чтобы увидеть их уже в четвертьфинале. Теоретически Колумбия еще может приехать в Казань. Ну а их соперники попросту провалили турнир, и последний групповой тур для них ничего уже не решает. Польша вылетает.
Справка
Польша — Колумбия 0:3 (0:1, 0:2)
Голы:
0:1 — 40 Мина, 0:2 — 70 Фалькао, 0:3 — 75 Куадрадо.
- Польша — Щенсны, Пишчек, Беднарек, Паздан (Глик, 80), Рыбус, Гуральски, Крыховяк, Зелиньски, Берешиньски (Теодорчик, 72), Ковнацки (Гросицки, 57), Левандовски.
- Колумбия — Оспина, Мина, Мохика, Арьяс, Санчес, Агиляр (Урибе, 32), Барриос, Кинтеро (Лерма, 73), Куадрадо, Хамес, Фалькао (Бакка, 78).
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