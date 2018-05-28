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На развитие музеев в Свияжске и Болгаре потратят 227 миллионов рублей

17:10, 28.05.2018
На развитие музеев в Свияжске и Болгаре потратят 227 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru

Министерство культуры Республики Татарстан разместило тендер на продолжение работ по приспособлению объектов культурного наследия «Городище „Болгар"» и «Достопримечательное место „Остров-град Свияжск"» для современного использования. Для этого из бюджета республики выделено 227,4 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, в Свияжске исполнителю предстоит подготовить под музей здание бывшего Ольгинского приюта, заняться разработкой экспозиций Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Также победитель тендера займется созданием экспозиций Музея икон, Музея дерева и Музея православной культуры в здании Никольской церкви в Успенском монастыре.

В Болгаре необходимо подготовить экспонаты для Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, а также разработать и установить программное обеспечение для информационных киосков Музея Болгарской цивилизации.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июня. Сам аукцион состоится 18 июня.

ОбществоКультура Татарстан
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