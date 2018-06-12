Госзакупки ПФО: каток в Уфе за полмиллиарда, метро для Самары и видеонаблюдение за ЧМ в Саранске

Обзор наиболее интересных тендеров в Приволжском федеральном округе за неделю по версии «Реального времени»

1. Шесть многоквартирных домов в Березниках

Одним из крупнейших тендеров Поволжья на неделе стали два практически идентичных заказа, опубликованных Корпорацией развития Пермского края. Ведомство собирается потратить 677 и 676 млн рублей суммарно за шесть многоквартирных домов в Правобережной части в Березниках. Оба заказа были обнародованы 30 мая, заявки будут приниматься до 14 июня, а итоги будут подведены 20 июня.

Все дома, согласно техническому заданию, должны быть построены до 30 ноября 2019 года, и уже до 31 декабря 2019 года — введены в эксплуатацию. В среднем каждый из них обойдется примерно в 225 млн рублей, все они будут полностью идентичны — 18-этажные, 119-квартирные (85 двухкомнатных и 34 трехкомнатных), общей площадью 8,5 тысячи кв. м.

2. В уфимской Черниковке появится крытый каток за полмиллиарда

Тем временем управление капитального строительства администрации Уфы собирается потратить 584 млн рублей на строительство первой очереди крытого катка в Орджоникидзевском районе города. Заявки на участие в тендере принимаются с 30 мая по 18 июня. Аукцион состоится 22 июня. Работы будут профинансированы из бюджета городского округа города Уфа.

Как можно узнать из документации, каток разместится на улице Александра Невского, западнее стадиона «Строитель». Речь, судя по всему, идет о территории Парка культуры и отдыха нефтехимиков, что расположен в Черниковке неподалеку от Городского культурно-досугового центра (ранее — Дворец культуры химиков). Работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года. Гарантия на работы составит 5 лет, на оборудование — 3 года.

Каток разместится на улице Александра Невского, западнее стадиона «Строитель». Фото Дмитрия Резнова

Крытый каток будет использоваться для проведения городских, республиканских и федеральных соревнований по шорт-треку уровня чемпионата России и для массовых катаний. Количество зрительских мест — до 2 000, размеры ледового поля — 60 на 30 метров. Общая площадь здания составит около 10 тысяч кв. м.

3. Грузовики для Саратова на 283 млн рублей

Сразу два саратовских муниципальных учреждения — «Дорстрой» и «Служба благоустройства города» собираются потратить 282,8 млн рублей на аренду и лизинг грузовых автомобилей. Тендер был объявлен 31 мая, аукцион состоится 22 июня, а работы будут профинансированы из бюджета Саратова.

Финансирование будет осуществляться в течение четырех лет: по каждому из заказчиков 37,5 млн рублей будет выделено в 2018 году, 44,8 млн — в 2019 году, 45 млн — в 2020 году, еще 18 млн — в 2021 году. И «Дорстрой», и «Служба благоустройства города» получат по 17 самосвалов КАМАЗ мощностью 280 л. с., по три — мощностью 242 л. с. и по пять дорожных машин ЭД-405А на базе КАМАЗа.

«Дорстрой» и «Служба благоустройства города» получат по 17 самосвалов КАМАЗ мощностью 280 л. с., по три — мощностью 242 л. с. и по пять дорожных машин ЭД-405А на базе КАМАЗа. Фото Максима Платонова

4. В Самаре появится еще одна станция метро

А вот Самару, видимо, ждет продолжение строительства метро. На неделе управление капитального строительства Самарской области объявило о закупке, в соответствии с которой заплатит 185 млн рублей за проектную документацию к строительству шестого этапа метро в Самаре — от станции «Алабинская» до станции «Самарская». Заявки будут приниматься до 20 июня, рассматриваться — 22 июня. Работы будут профинансированы из бюджета Самарской области.

Как указывается в техническом задании, предполагаемая предельная стоимость строительства станции «Самарская» с полуперегоном составит 6 млрд рублей, а суточный пассажиропоток на перегоне от станции «Алабинская» до станции «Самарская» составит 95,7 тысяч пассажиров. Интервал движения составит 4 минуты. Работы по тендеру должны быть выполнены в течение 10 месяцев с даты заключения контракта. Отметим, что на данный момент самарское метро представляет собой одну линию с 10 станциями протяженностью 12,7 километра. Это — самое короткое метро России (наряду с екатеринбургским, где такая же длина, но 9 станций. Для сравнения, протяженность казанского метро (10 станций) — 15,8 км, при этом последняя станция метро — Алабинская — была открыта в конце 2014 — начале 2015 года.

5. 16 миллионов на музей оборонного предприятия

Тем временем АО «ПО «Стрела» из Оренбургской области (занимается производством продукции военного, авиационного и гражданского назначения) потратит 16,2 млн рублей на пуско-наладку экспозиционного оборудования музея истории «ПО «Стрела». О закупке стало известно 30 мая, итоги будут подведены 27 июня.

Из технического задания известно, что площадь музея составит 466 кв. м. В нем должны быть представлены макеты продукции предприятия, в частности — модели ракет «Малахит», «Базальт», «Вулкан» (в масштабе 1:10), нескольких самолетов в масштабе 1:15, а также макеты ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени. Экспозиция должна раскрывать историю развития объединения, начиная с 1928 года.

В музее должны быть представлены макеты продукции предприятия, в частности — модели ракет «Малахит», «Базальт», «Вулкан». Фото bastion-karpenko.ru

Экспозиция музея, согласно документации, должна включать четыре базовых блока: ритмы жизни и развития предприятия; мировоззрение предприятия; люди предприятия; реликвии предприятия. В ней должно быть не менее 100 экспонатов — документы, фотографии, подлинные предметы, награды, должностные знаки, карты, изобразительные материалы, макеты. Особо отмечается, что экспозиция должна быть построена с использованием современных выставочных и информационных технологий.

6. Зимние костюмы для Росгвардии в Самаре

Росгвардии понадобились зимние костюмы в Самаре. Об этом стало известно благодаря обнародованной 31 мая закупке у единственного поставщика на 15 млн рублей. Закупка будет профинансирована из федерального бюджета в рамках государственного оборонного заказа.

Какие-либо значимые подробности, включая имя поставщика, не раскрываются. Известно, впрочем, что речь идет о полутора тысячах комплектов зимних камуфлированных костюмов синей расцветки «Точка», типа А. Каждый костюм при этом обойдется в 9 950 рублей. Поставлены они должны быть в поселок Толевый Железнодорожного района Самары. Сам грузополучатель базируется в Нижнем Новгороде — это ФКУ «Приволжский ЦМТО Росгвардии».

Комплексная система организации дорожного движения для сети дорог в границах Чебоксарской агломерации должна быть рассчитана на период с 2019 по 2033 годы. Фото gcheb.cap.ru



7. Минтранс Чувашии ищет тех, кто займется разработкой транспортных схем в Чебоксарской агломерации

Министерство транспорта Чувашии собирается реализовать «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации». В рамках этого проекта оно планирует заплатить 15 млн рублей за комплексную схему организации дорожного движения Чебоксарской агломерации и комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в Чебоксарской агломерации. Тендер был объявлен 4 июня, заявки будут приниматься до 26 июня, а 2 июля они будут рассматриваться.

Комплексная система организации дорожного движения для сети дорог в границах Чебоксарской агломерации должна быть рассчитана на период с 2019 по 2033 годы. В рамках обеих схем исполнитель должен будет провести научные исследования, разработать мультимодальную транспортную макромодель. Также подрядчик должен будет провести социологический интернет-опрос населения агломерации и обследование интенсивности движения транспортных и пассажирских потоков. Работы должны быть выполнены в течение четырех месяцев с момента заключения контракта.

8. В новокуйбышевском парке появится велодорожка

Жители Новокуйбышевска, что в Самарской области, скоро получат возможность беспрепятственно кататься на велосипеде. По крайней мере, в парке «Победа». Там должна появиться велодорожка за 13,2 млн рублей, соответствующий заказ обнародовало 30 мая МБУК «Городские парки». Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 июня, а сам аукцион состоится 18 июня.

Согласно техническому заданию, ширина велосипедной дорожки составит 3,2 метра, проложена она будет вокруг двух озерных чаш и центральной аллеи. Общая площадь асфальтобетонного покрытия в парке составит около 4,5 тысячи кв. м, длина велодорожки — 1 145 погонных метров.

Ширина велосипедной дорожки составит 3,2 метра, проложена она будет вокруг двух озерных чаш и центральной аллеи. Фото Максима Платонова

9. Видеонаблюдение на перехватывающей парковке в Саранске к ЧМ-2018

На подъездах к Саранску появятся перехватывающие парковки, и на них будет видеонаблюдение. Соответствующий тендер появился 31 мая на портале госзакупок. Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства столицы Мордовии заплатит за видеонаблюдение 10,7 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 июня, а аукцион состоится 25 июня. Конкретно этот тендер касается парковки Макаровка — неподалеку от аэропорта, на юго-востоке города. Перехватывающая парковка представляет собой организованную территорию для временного размещения автотранспорта, устраивается только на время проведения чемпионата мира по футболу.

Работы должны быть выполнены до 1 июля 2018 года. Ранее, напомним, сообщалось, что вся инфраструктура Саранска должна быть готова к 16 мая. От исполнителя потребуется установить 38 фиксированных камер видеонаблюдения и пять камер на кронштейне, смонтировать все узлы доступа, провести земляные работы, проложить кабели, обеспечить электропитание. Камеры должны обеспечивать разрешение 1 920 на 1 080 пикселей с 25 кадрами в секунду. Гарантия на работы составит 12 месяцев.

10. «Ижавиа» обеспечит для «Красавиа» полеты из Уфы в Новый Уренгой

Акционерное общество «Красавиа» зафрахтует самолет Як-42Д для выполнения рейса по маршруту Уфа — Новый Уренгой — Уфа. Информация об этом появилась 31 мая 2018 года. Закупка будет произведена у единственного поставщика — АО «Ижавиа», которое сейчас находится в стадии разделения на авиакомпанию и аэропорт. Стоимость фрахта составит 10 млн рублей.

Никаких подробностей — к примеру, проекта договора и технического задания — в документации нет. В информации о предмете договора, однако, указано, что «Красавиа» нужно три единицы услуг по аренде пассажирскиого судна с экипажем, а дата окончания исполнения договора — 31 декабря. Отметим, что информации о рейсах «Красавиа» из Уфы в Новый Уренгой обнаружить в открытых источниках не удалось. Видимо, речь идет о чартерных рейсах. Як-42Д, которые производились с 1977 по 2003 годы, их вместимость — около 120 пассажиров.