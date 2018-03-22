«Такой стадион за 3 месяца до чемпионата мира – это просто крах»

Почему «Казань Арена» — генератор анекдотов

Фото: Дмитрий Резнов

Стадион «Казань Арена», которому нет еще и 5 лет, уже успел обрасти таким количеством сомнительных историй и откровенно смехотворных ситуаций, что анекдоты о нем давно ходят по всей футбольной России. Вот и этой весной агрономы арены сели в лужу, вынудив «Рубин» принять действующего чемпиона страны московский «Спартак» на желто-коричневом «огороде». Вспомним, кроме того, пять замен газона, удручающий сервис для болельщиков, искусственные трудности для журналистов. Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась, в чем корень проблем многострадального спортивного объекта.

Пять газонов и два бассейна за 4 года

Первый газон на «Казань Арене» постелили спустя несколько месяцев после завершения Универсиады-2013, во время которой стадион увидел, напомним, прекрасные церемонии открытия и закрытия студенческих Игр. А вот дальше пошли проблемы.

Первый газон «жил» на поле с осени 2013 года до весны 2014-го. Абсурд начался практически сразу — на этом покрытии не провели ни одного футбольного матча. Траву поразил таинственный «вирус» (как заявляли в самой «Казань Арене») и покрытие пришлось менять.

Следующий газон прослужил не дольше: летом 2014 года его положили, а уже зимой принялись убирать — надвигался чемпионат мира по водным видам спорта, и на месте поля на стадионе должны были вырасти бассейны. Когда «Акватика» отшумела (24 июля — 9 августа 2015 года), руководителей стадиона и бывших шефов «Рубина» посетила новая идея-фикс: они решили во что бы то ни стало провести здесь игру Лиги Европы против «Ливерпуля».

Газон тогда по желанию президента «Рубина» стелили в авральном порядке, чтобы блеснуть стадионом в Европе. Позже на нем прошло 11 игр в холодное время года, и трава просто не смогла прижиться. Покрытие продержалось до весны 2016 года, после чего решено было вновь потратиться на новенькое. Вскоре был подписан контракт с компанией «Бамард», которая уже стелила второй газон взамен сгнившего.

Надвигался чемпионат мира по водным видам спорта, и на месте поля на стадионе должны были вырасти бассейны. Фото Максима Платонова

Размер трат ожидаемо не разглашали, но если отталкиваться от сумм, которые заплатили за два последних газона, то можно получить средние 40—45 миллионов рублей за одну смену покрытия. Умножьте эту цифру на пять и получите сумму, о которой даже подумать страшно.

Предпоследняя, «постливерпульная» замена газона обошлась республике в 47,5 миллиона рублей. На этом газоне «Рубин» провел две игры. А замена на нынешний, прошитый волокнами «по последнему слову науки и техники», обошлась в 50 миллионов рублей. Контракт на такую сумму был выставлен на портале госзакупок осенью 2016 года.

На этом, казалось, кошмары казанского стадиона должны были закончиться. Хотя бы уже потому, что для очередной (не дай бог) замены газона просто не было времени. Ведь до Кубка конфедераций 2017 года после укладки нынешнего покрытия оставалось каких-то 10 месяцев.

Кошмары закончились, но за 3 месяца до старта главнейшего в жизни этого объекта события — чемпионата мира — на арене лежит лысое покрытие цвета сена в зоопарковых вольерах для животных.

Замена на прошитый волокнами «по последнему слову науки и техники», газон обошлась в 50 миллионов рублей. Фото tatar-inform.ru

«Такой стадион за 3 месяца до ЧМ — это просто крах»

В пресс-службе «Казань Арены» в ответ на все наши запросы о проблемах стадиона (начиная от состояния газона и заканчивая отсутствием доступных парковок и скудным, но дорогим выбором на фудкортах) поступили просто — перевели стрелки на партнеров. «Удручающий газон? Подрядчик ГК «Спортико», с него спрос. Плохое питание? Обратитесь к «Рубину». Отсутствуют парковки для болельщиков? Это к МВД».

Но давайте по порядку: на запрос о плохом состоянии газона мы получили от пресс-службы «Казань Арены» общее пояснительное письмо, в котором говорится следующее:

«Несмотря на интенсивное применение всех имеющихся на стадионе систем искусственного поддержания роста и развития натурального газона, в том числе: системы подогрева футбольного поля, системы инсоляции, системы подпочвенной аэрации, в связи с длительным периодом постоянно низких температур с 6 февраля по 12 марта (в ночное время ниже –20, в дневные часы –14, –17), практически не представлялось возможным открывать защитный материал с футбольного поля для проветривания, восполнения влаги натуральному газону и проведения ряда агрономических мероприятий, что и привело к некоторым потерям травяного покрытия. <…>

Вместе с тем, ГК «Спортико» подготовили ровную, пригодную для футбола игровую поверхность. Матч состоялся. По оценке делегата матча Левина Н.В. поле получило удовлетворительную оценку.

За 3 месяца до старта главнейшего в жизни этого объекта события — чемпионата мира — на арене лысое покрытие. Фото rubin-kazan.ru

<…> К ближайшему туру РФПЛ ГК «Спортико» сделает все возможное для того, чтобы выправить ситуацию.

К чемпионату мира замена газона не планируется. Технология прошивного газона, имеющаяся на стадионе «Казань Арена», позволит агротехническими мероприятиями ГК «Спортико» привести поле в надлежащее состояние до проведения Мундиаля», — отвечает пресс-служба «Казань Арены».

Что ж, и на том спасибо. С шестой заменой газона за считанные дни до приезда иностранных гостей можно было не просто рассмешить мир, но и как следует напортачить.

Собкор «Спорт-Экспресса» в Казани Артур Еникеев, впрочем, категорически отвергает подобные объяснения, справедливо указывая на пример других российских стадионов, которые так же ожидают игры чемпионата мира нынешним летом:

— Поле «Казань Арены» — это натуральный позор. Других слов не нахожу, — сокрушается журналист. — Оправдания про холод или малое количество солнечного света — не проходят. В Москве и Петербурге поля идеальные. Это уже пятое поле на стадионе, которому 5 лет, и каждый раз нам говорят, что уж вот этот газон на века. За 3 месяца до ЧМ — это просто крах. К тому же он еще и прошит, а значит просто так поменять его не получится. Можем опозориться на весь мир, — считает Еникеев.

Впрочем, пресловутый «мир» уже и без того потихоньку знакомится с веселой ситуацией вокруг казанского стадиона. Например, мексиканский журналист портала «TJSports» Мануэль Медина, который специально прилетел в Россию за несколько месяцев до старта мундиаля, чтобы снять серию репортажей о казанском спорте, был, мягко говоря, смущен увиденным внутри чаши стадиона.

— Я думаю, что зима получилась длиннее, чем все ожидали, — размышляет мексиканский корреспондент. — Но это не повод не подготовить хорошее поле на стадионе Кубка мира. Я на 100 процентов уверен, что поле будет готово к началу чемпионата мира, но для российской Премьер-лиги это худшее состояние, в котором оно может быть. Я был на матче со «Спартаком» и видел, что поле просто мертвое. Я думаю, что это поле не для профессиональной команды, которая хочет попасть в верхнюю часть лиги, и это только сделает их задачу сложнее, — вынес свой вердикт иностранный журналист. И остается лишь догадываться, где и на каких площадках он «пропиарит» главную футбольную арену Татарстана.

Досмотр «с пристрастием» на уличных проходных пунктах бросился в глаза тем гостям, для кого это был первый поход на «Казань Арену». Фото Олега Тихонова

Журналисты приравниваются к футбольным хулиганам?

Но состояние поля — лишь часть проблем стадиона. Досмотр «с пристрастием» на уличных проходных пунктах перед матчем «Рубин» — «Спартак» бросился в глаза тем гостям, для кого это был первый поход на «Казань Арену». К примеру, в замешательстве оказался корреспондент федерального спортивного портала «Чемпионат.com» Даниил Бороздин:

— Для меня осталось загадкой, зачем заставлять открывать только что прошедший ленту рюкзак аккредитованного журналиста. Неужели на «Казань Арене» бывали инциденты с файер-шоу в пресс-ложе? Рюкзак 10 секунд назад был просвечен насквозь. Что же могло появиться в нем за это время?

На двух самых посещаемых мною стадионах — «Открытие Арена» и «Черкизово» — можно встретить один из двух видов досмотра. Идешь на домашний матч «Спартака» — будь готов положить рюкзак на ленту, посещаешь игру «Локо» — открой сумку и покажи содержимое стюарду. Возможно, именно из-за двойной проверки в Казани болельщики не слишком быстро попадали на стадион. У меня в итоге оказался проверен даже внутренний карман куртки, в котором безобидным грузом лежал паспорт.



— По досмотру такая ситуация, — продолжает уже Артур Еникеев. — Почему-то именно в Казани клуб, стадион и полиция работают как не связанные между собой структуры. Для того, чтобы получить аккредитацию на сезон, нужно уже пройти несколько стадий проверок, но почему-то наличие этой аккредитации для полиции ничего не значит. Лейтенант на входе говорит: «Я ничего не знаю, мне ничего не говорили». Выворачивают карманы, просят открыть сумки — считаю это унизительным.

— В Мексике это ненормально, у нас есть специальные предварительные списки и ничего у нас не проверяют, — рассказывает Мануэль Медина. — Ни наши сумки, ни мы сами не проходим рентгеновское сканирование. Но я видел, что в России это нормально практически для всех видов спорта. Я в порядке, поскольку секьюрити не грубы, и я думаю, что это хорошо, потому что это стадион чемпионата мира, — был, как всегда, дипломатичен иностранный журналист.

На домашнем матче «Рубина» против московского «Спартака» поклонников гостевой команды оказалось ощутимо больше. Фото rubin-kazan.ru

Пищи для размышлений могут добавить и корреспонденты спортивной редакции «Реального времени». Вызывает недоумение, почему с подобными проблемами в столице Татарстана журналисты сталкиваются только на «Казань Арене». Досмотр на матчах «Ак Барса», УНИКСа, «Зенита», конечно, присутствует, но без перегибов. Журналист «Реального времени», пережив дотошный и бесцеремонный досмотр на матче «Рубин» — «Спартак», уточнил у сотрудника службы безопасности стадиона причину такого отношения к СМИ. «Указание директора службы безопасности «Казань Арены», — таков был ответ. То есть, от, простите, самодурства одного человека страдают как зрители, так и журналисты. А «самодурством» мы это называем, поскольку к закону такие меры отношения не имеют, учитывая, что на соседних «площадках» в Казани отношение к прессе совсем иное.

Но если для спортивного журналиста поход на стадион — часть его работы, и мириться с подобными условиями ему придется в любом случае, то болельщик запросто может проголосовать ногами. Что и происходит на футбольных матчах в столице Татарстана.

Вопиющая ситуация сложилась на том самом домашнем матче «Рубина» против московского «Спартака», когда поклонников гостевой команды оказалось ощутимо больше. Болельщики красно-белых приехали целенаправленно на один вечер ради футбола и, конечно, ради одного матча перетерпели все неудобства казанской арены. А вот казанцы альтернативу такому «удовольствию» нашли в хоккее, просмотре футбола по телевизору и других развлечениях.

— Обидно, что в любимой мною Казани собрать приличную публику способен лишь клуб, базирующийся за почти тысячу километров, — говорит Даниил Бороздин. — Невероятно грустно смотреть на либо полупустые, либо заполненные фанатами гостей трибуны. Ведь еще относительно недавно местная команда выигрывала чемпионат и гремела в Лиге чемпионов! Я очень надеюсь, что в Казани все наладится с футболом, потому что приезжать в столицу Татарстана хочется даже в такой мороз. И идти на футбол, пусть и вопреки, а не благодаря.

На территории арены по-прежнему закрыты парковочные места для простых обывателей. Фото inkazan.ru

Парковки для привилегированных или футбол для избранных?

Итак, об «удовольствиях» для казанцев по порядку.

На территории арены по-прежнему закрыты парковочные места для простых обывателей. Единственная парковочная зона на территории самого стадиона — парковка P2 — доступна лишь для обладателей абонементов в скайбоксы. Еще одной привилегированной группой оказались обладатели «семейных» абонементов — им предложено оставлять свои автомобили на парковке P5, со стороны третьей транспортной дамбы. Остальным же остается парковаться либо через дорогу от «Казань Арены» у автоцентра, либо на территории Дворца водных видов спорта, расположенного по соседству.

— Ситуация с парковками на гигантском стадионе, вокруг которого гектары свободного места — это просто анекдот, — уверен журналист СЭ Артур Еникеев.

На вопрос об отсутствии доступных парковок в пресс-службе «Казань Арены» ответили, что его нужно задавать «Рубину». Но не совсем понятно, какое отношение имеет клуб к банальной расчистке снега на территории стадиона, который «Рубин» лишь арендует на время проведения матчей. А главное, за что же отвечает администрация «Казань Арены».

Больной темой для самых стойких болельщиков также остаются пункты питания. А именно, отсутствие какого-либо разнообразия в ассортименте, завышенные цены на выпечку (в т. ч. «треугольники» по 100 рублей) и чай, кипятка для которого не остается уже к перерыву матча.

Когда в декабре вспоминаешь, что в июне должен проводить чемпионат мира по футболу

Впрочем, странная политика «Казань Арены» распространяется далеко за пределы футбола. Например, казанцы лишились полюбившегося им «Народного катка», который на протяжении трех лет организовывала на территории стадиона NEFIS Group.

Казанцы лишились полюбившегося им «Народного катка», который на протяжении трех лет организовывала на территории стадиона NEFIS Group. Фото vk.com/katoknefis

Позапрошлой зимой руководство стадиона решило создать здесь собственную зону отдыха совместно с парком динозавров. Каток на территории все же залили, но очень маленький. А вход на территорию импровизированного парка развлечений стоил от 400 рублей. Платить такую сумму казанцы оказались не готовы и просто перестали ходить на территорию «Казань Арены».

К слову, 13 ноября прошлого года на совещании в мэрии Казани председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова анонсировала возвращение «Народного катка» на территорию «Казань Арены» к Новому году. Как и открытие еще 18 катков. Угадайте, какая из 19 площадок в итоге так и не открылась? Правильно — на «Казань Арене».

Уже в декабре, под самый Новый год, «Казань Арена» через мэрию опубликовала смешное пояснение ситуации. Оказывается, каток не может быть залит из-за предстоящего чемпионата мира. То есть в ноябре в «Казань Арене» были не в курсе, что у них пройдет Кубок мира, а в декабре вдруг вспомнили.

Однако если копнуть чуть глубже и вспомнить, что на территории стадиона возводится «пристрой» под офисные помещения, то можно предположить, какие приоритеты неожиданно вытеснили анонсированный каток. Директор «Казань Арены» Радик Миннахметов не отступает от давно намеченного курса во что бы то ни стало превратить «Город в городе» в самоокупаемый проект. А зачем открывать малодоходный ледовый каток, который будет мешать строительству офисов?