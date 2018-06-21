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«Челны-мясо» выпустило «халяльную» свинину

09:26, 21.06.2018 3
«Челны-мясо» выпустило «халяльную» свинину
Фото: halalrt.com

ООО «Челны-мясо» начало продавать свинину с этикеткой «Татарское трио халяль».

Как сообщает Комитет по стандарту Халяль Духовного управления мусульман (ДУМ) РТ, этикетка не была согласована со специалистами комитета и РСМЦ «Тест-Татарстан».

«Данная продукция не имеет маркировки знака соответствия халяль и не относится к категории халяльной продукции», — говорится в сообщении ДУМ РТ.

Отмечается, что этикетку нанесли на ограниченную партию несертифицированной продукции без уведомления, что является серьезным нарушением правил торговли. В настоящее время вся продукция с данной маркировкой изъята из оборота.

Кроме того, на предприятии провели служебное расследование и приняли меры в отношении лиц, допустивших нарушение.

Напомним, в апреле Комитет по стандартам халяль ДУМ РТ выявил в Рыбно-Слободском районе республики предпринимателей, которые подделывали знаки «халяль».

Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:29
    Есть и "постная" свинина , и кошерная в Израиле - почему бы не быть и халяльной?
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  • Анонимно 09:50
    Так и до халяльной водки недалеко
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  • Анонимно 09:59
    С утра все уже пишут
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