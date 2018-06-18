«Не удалось полностью восстановить горячее водоснабжение в Казани за объявленные два-три дня»

Дома на Фучика в этом году остались без горячей воды практически на месяц — на 24 дня

Пока вся Казань гуляет и собирает десятки тысяч болельщиков на ЧМ, коммунальные службы города пытаются в срок привести в порядок отопительные сети. Впрочем, как констатировали в мэрии на «деловом понедельнике», ремонтники не успевают за отведенное время все починить, поэтому, например, на Фучика в этом году в некоторых домах горячей воды не было целых 24 дня. Добавляют проблем и разбитые старые сети, доставшиеся в наследие от предприятий. Подробнее — в материале «Реального времени».

На ЧМ полет нормальный

Чемпионат мира по футболу только начался, а в Казани уже с удовлетворением подводят первые итоги соревнований. Первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов напомнил, что «фишкой» открытия стал огромный чак-чак в виде футбольного поля с полусферой мяча.

— Татарское национальное угощение весом чуть более четырех тонн стало известно всей стране и за ее пределами. Сюжет о татарской культуре и казанском чак-чаке, признанным самым большим в мире, вышел в новостных программах федеральных и зарубежных телекомпаний, — рассказал Фаттахов.

За первые четыре дня на фанфесте у «Чаши» было показано 14 матчей, которые посмотрели 150 тысяч человек. Только в день игры сборных Франции и Австралии туда пришло более 56 тысяч фанатов.

На «Казань Арене» 16 июня собралось более 41 тысячи болельщиков. После матча они покинули стадион всего за 55 минут, что Фаттахов объясняет слаженной работой всех служб. За медпомощью после матча обратились 69 человек — в большинстве случаев врачи работали с ними амбулаторно.

На «Казань Арене» 16 июня собралось более 41 тысячи болельщиков. Фото Максима Платонова



Средняя загрузка отелей за четыре дня ЧМ составила более 78%, а 16 июня она выросла до 86%. По прогнозам, 20 июня, когда в Казани на поле сразятся сборные Испании и Ирана, загрузка составит более 90%. Кстати, так как матч пройдет вечером в будний день, а дороги перекроют с 17.00, Фаттахов попросил казанцев по возможности отказаться от автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

После доклада руководство мэрии города напомнило чиновникам, что не стоит забывать о работе с местными жителями, причем работе подчеркнуто уважительной. Впрочем, пока все всем довольны. Судя по всему, история Дамира Фаттахова, который столкнулся с «негостеприимными» иногородними сотрудниками ГИБДД, стала либо исключением из правил, либо же руководству города, в отличие от первого заместителя главы исполкома, повезло: два раза машину руководителя мэрии, сохраняющего инкогнито, остановили, но вопросов о вежливости иногородних автоинспекторов не возникло.

К срокам не поспевают

Международное соревнование и грамотно построенная организация — это, безусловно, важно, но Казань живет не чемпионатом единым. Искандер Гиниятуллин, заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы ЖКХ, отчитался, как идут дела с подготовкой к следующему отопительному сезону. Предыдущий продлился с 20 сентября по 3 мая — целых 226 дней. Это время прошло без масштабных происшествий. Правда, 17 марта из строя вышла отопительная котельная «Казэнерго», из-за чего без тепла остались 12 домов и один детсад. В течение дня тогда смонтировали временную линию отопления от соседней котельной и подачу тепла восстановили.

К следующему отопительному сезону готовятся с лета, проводя опрессовку отопительных систем. Но, как констатировал Гиниятуллин, за время отключения горячей воды ремонтники не успевают привести трубы в порядок:

— Вынужден отметить, что, несмотря на предварительную подготовку, не удалось полностью восстановить горячее водоснабжение за объявленные два-три дня. С сожалением отмечаю ухудшение ситуации в этом вопросе за последние годы. Анализ показал, что ремонтные службы не справляются с одновременным оперативным устранением выявленных повреждений оборудования в больших объемах, — отметил спикер.

17 марта из строя вышла отопительная котельная «Казэнерго», из-за чего без тепла остались 12 домов и один детсад. Фото Олега Тихонова

Он рассказал, что средняя продолжительность отключения, связанная с устранением выявленных дефектов, составила 18 дней. Дольше всего в этом году ремонтировали тепловод №21 «Татэнерго», в результате жители домов №22 и 24 по Фучика остались без горячей воды на 24 дня.

— В адрес руководства предприятия направлено письмо о недопустимости срыва сроков отключения. Предложено в следующем году проводить опрессовки локально, более мелкими участками, чтобы можно было направлять все имеющиеся силы на устранение повреждений, — прокомментировал реакцию администрации города на срыв сроков Гиниятуллин. Как пример хорошей работы он назвал «Казэнерго», где сейчас работают по подобной схеме.

Разбитое наследие

За это лето энергетики подготовят все шесть крупных источников теплоснабжения города, 48 ведомственных и 135 котельных «Казэнерго». Капитальному ремонту подвергнутся 40 км тепловодов, а осмотру, промывке и опрессовке с ремонтом — 11,5 тысячи км внутридомовых сетей отопления.

Полностью модернизированы и реконструированы будут четыре котельные «Казэнерго» — на ул. Литвинова, 55, Зеленой, 1, Космонавтов, 12, и на улице Зеленой в Константиновке.

К отопительному сезону готовят 5 728 многоквартирных домов и общежитий, а также 800 объектов социальной сферы. Пока гидравлические испытания прошли 29% домов.

С ведомственных источников за последние 5 лет в Казани переключили 45 многоквартирных домов и социальных объектов. Тем не менее еще не все бесхозные сети переданы специализированным организациям. В 2018 году прекратила свою работу промплощадка КВЗ, из-за чего возникла необходимость переключения семи домов и двух детсадов с ведомственной котельной на котельную «Казэнерго». Гиниятуллин не исключает, что с переходом плата за тепло может подрасти.

Гиниятуллин признался, что свои корректировки в подготовке к отопительному сезону внес чемпионат мира по футболу. Фото kzn.ru

Новый собственник Казанского молочного комбината — удмуртская компания «Комос Групп» — пока справлялась с отоплением самостоятельно. Фирма обеспечила своевременную подачу тепла в прошлом году в шести домах в Советском районе, а зима прошла без проблем. Но в этом году власти решили переключить эти дома на котельную «Казэнерго» на Олонецкой, 5, тем самым избавив молкомбинат от необходимости осуществления не профильной деятельности — отопления жилых домов.

Общаясь с журналистами, Гиниятуллин признался, что свои корректировки в подготовке к отопительному сезону внес чемпионат мира по футболу. Планы работ были составлены с учетом технологической тишины, которая введена в городе. Впрочем, существенных проблем мундиаль не принес, и заместитель руководителя исполкома Казани подчеркнул, что городским службам не впервой работать во время крупных событий. Задача перед ними остается прежней — к 1 сентября все подготовительные работы к отопительному сезону должны быть завершены.