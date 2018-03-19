ЧП на Портовой: кто ответит за обрушение котельной «Казэнерго»?

Фото: Александр Артемьев

Разрушение котельной в отдаленном уголке центра Казани, на улице Портовой, прошло почти незамеченным для большинства горожан. Сказалась и предвыборная повестка, и, надо признать, оперативная реакция властей. В то же время последствия энергетического ЧП до сих пор на себе ощущают жители домов по улицам Девятаева, Зайцева, Меховщиков. Руководство «Казэнерго» намекает, что если бы надзорные органы сказали укрепить здание, это было бы сделано. А так, во всем виноват грунт… В беседе с корреспондентом «Реального времени» энергокомпания признала, что есть в Казани еще ряд устаревших котельных. Они латаются за счет тарифа на тепло.

Жалоб нет, а в домах холод



Обрушение здания котельной по адресу Портовая, 17 произошло 17 марта, в три утра, и на тот момент, похоже, осталось незамеченным для местных жителей: опрошенные корреспондентом «Реального времени» заявили, что не слышали никакого шума и о происшествии узнали только в связи с холодными батареями и появлением экстренных служб. А обрушение оказалось довольно масштабным: рухнула стена и потолок в здании котельной. Официальной причиной на данный момент значится нестабильность грунта.

К экстренным службам, кстати, ни у кого из жителей претензий не возникло: все в один голос заявили, что спасатели приехали быстро и сработали обстоятельно («Ну еще бы, перед выборами-то!» — добавляют многие). Уже в день аварии в оставшихся без тепла подъездах появились тепловые пушки, хотя к настоящему моменту их уже убрали.

Городские власти сообщили, что подачу тепла в дома восстановили 17 марта, в 22.30. Контрольный обход на следующий день не выявил проблем, звонков и жалоб также не поступало. Однако сразу несколько жителей домов по улице Портовой пожаловались корреспонденту «Реального времени», что дома у них сейчас ненамного теплее, чем на улице, и ходить приходится в свитерах.

Сразу несколько жителей домов по улице Портовой пожаловались, что дома у них сейчас ненамного теплее, чем на улице



— Холодно в квартире. В подъезде тепло дали, там батареи теплые, а в наших квартирах тепла совсем нет. Не знаю, почему так, но у меня дома батареи вообще холодные! — заявил житель расположенного рядом с котельной дома. По его словам, с утра в его квартире было 13 градусов тепла.

— У нас тепло, зашибись! В трех кофтах, валенках и шапке тепло! — более эмоционально среагировала жительница соседнего дома.

Отметим, что и в подъездах домов по Портовой этим утром тоже было не очень-то тепло: батареи в них едва нагрелись.

Насос вам в помощь

Напомним, что в результате аварии без тепла остались 12 жилых домов и один детский сад по улицам Девятаева, Зайцева, Меховщиков и Портовой — в целом это 1589 человек. Упомянутый детсад называется «Золотая рыбка» и расположен буквально в нескольких шагах от обрушившейся котельной. Работники детсада отказались комментировать состояние дел (и температуру) в учреждении, но заявили, что детсад сегодня работает. Однако, судя по словам родителей, пришедших за своими чадами уже утром, детей в учреждении немного — в первую очередь потому, что там холодно.

— Сегодня всего две группы в детсаду, одна младшая и одна взрослая, обычно намного больше. Все, кто может забрать детей, те забирают. Сейчас там очень холодно, воспитатели ходят и кутаются в шали и свитера, — рассказала Надежда, приехавшая забрать своего внука.

В день аварии в ликвидации последствий происшествия были задействованы шесть аварийных бригад АО «Казэнерго», Казанских тепловых сетей АО «Татэнерго», МУП «Водоканал», УК «Старый город», привлечено девять единиц техники. Сегодня на месте происшествия работают ремонтники с логотипом «Казэнерго» на спецовках. Они немногословны и на вопросы о ходе ремонта в лучшем случае отшучиваются: «Закончим на днях. А может быть, и раньше!» Помимо восстановительных работ, у рабочих тут еще одна задача: не пускать на площадку местных жителей, которые привыкли ходить по своим делам мимо котельной, они, не обращая ни на что внимания, идут прямо через место аварии.

Детсад «Золотая рыбка» расположен буквально в нескольких шагах от обрушившейся котельной



Сегодня же пресс-служба мэрии Казани сообщила, что в 10 домах обеспечен нормативный режим отопления, а вот в доме №4-4а по ул. Меховщиков, который расположен на тупиковой части теплотрассы, есть проблемы. Здесь горячая вода в батареях циркулирует медленно и не может качественно прогреть дома. «Поэтому для нормализации гидравлического режима приобретен циркуляционный насос, который будет врезан в систему отопления этих домов и обеспечит необходимый перепад давления и циркуляцию теплоносителя для нормального режима работы систем отопления домов», — сообщает портал мэрии. Городские власти обещают, что оборудование будет установлено сегодня до конца рабочего дня.

«Есть котельные, которые значительно изношены и находятся в эксплуатации более 40 лет»

После внезапного обрушения здания котельной руководство «Казэнерго» в ближайшее время проведет повторную ревизию всех ветхих котельных для принятия экстренных мер, вплоть до закрытия. Как рассказал «Реальному времени» главный инженер компании Юрий Никоноров, в системе теплоснабжения «Казэнерго», обеспечивающей теплом почти четверть Казани, остаются котельные, чей износ выше нормативного срока эксплуатации и требующие срочной модернизации. К ним можно отнести и котельную на улице Зайцева. «Точное количество таких котельных назвать не смогу. Но есть котельные, которые значительно изношены и находятся в эксплуатации более 40 лет, и с ними есть определенные проблемы», — констатировал он.

По его словам, большое опасение специалистов вызывало ветшающее состояние здания котельной (так называемой коробки котельной), хотя ее оборудование работает исправно и находится в удовлетворительном состоянии. «Мы всегда обращали на них пристальное внимание», — отметил он, добавив, что в ближайшее время специалисты проведут дополнительный осмотр, после чего будут сделаны выводы о том, «по каким котельным и по каким коробкам нужно принимать какие-то срочные действия», чтобы подобные инциденты не повторялись.

«То, что произошло по этой котельной, не значит, что мы видели, но не приняли соответствующих мер», — отрицает халатность энергетиков главный инженер «Казэнерго». По его словам, котельные регулярно проходят экспертизу технического состояния, после чего специалисты выносят заключение о годности здания с набором рекомендаций. Видимо, он намекает на специалистов Приволжского управления Ростехнадзора, в чьей зоне ответственности находится контроль за безопасной эксплуатацией объектов энергетики.

Сейчас будут изучаться причины разрушения

«Да, состояние здания с точки зрения эстетики не очень красивое. Но техническое состояние котельной было удовлетворительное. В 2015 году специализированная организация проверяла эту котельную, были обозначены определенные мероприятия, и они все были выполнены. В том числе в 2016 году был проведен ремонт кровли, проведена гидрозащита. Если бы эксперты указали на необходимость выполнения более серьезных мероприятий, то это было бы выполнено», — рассказала Юрий Никоноров. По его словам, сейчас будут изучаться причины разрушения — либо это фундамент покосился, может быть, действительно, поплыл.

«Понимаете, все котельные, которые мы эксплуатируем, подвергаются периодической экспертизе состояния коробки строительной конструкции. Они все под контролем. И в каждой котельной проводятся мероприятия, и по результатам экспертизы специализированная организация нам прикладывает заключение — план мероприятий, который нужно выполнить для того, чтобы здание успешно эксплуатировалось. И мы эти мероприятия выполняем на 100% за счет тех средств, которые предусмотрены тарифом на поставку тепла», — объяснил Никоноров.

Впереди передел?

При этом он исключает возможность переключения устаревших котельных «Казэнерго» на теплоисточники «большой генерации». «К сожалению, у нас нет такой возможности переключать котельные, которые находятся в довольно ветхом состоянии, на другие источники тепла», — заявил он в телефонном разговоре с корреспондентом «Реального времени». Главная причина невозможности выведения их из эксплуатации заключается в их территориальной удаленности от «большой генерации». «Как правило, эти котельные достаточно удалены от альтернативных источников тепловой энергии (то есть разбросаны по окраинам города, — прим. ред.). Поэтому мы будем заниматься существующими коробками, проводить их реконструкцию с демонтажем и ставить на их месте современные блочно-модульные котельные», — обрисовал он стратегию «Казэнерго». По его словам, в первую очередь обновлению подвергнутся те котельные, которые «расположены на окраинах города и не могут быть технологически переключены к источникам большой генерации».

Предполагаемое количество ветхих котельных и объем инвестиций представитель «Казэнерго» не назвал. Фото Олега Тихонова

Напомним, что в настоящее время проходят публичные обсуждения по актуализации схемы теплоснабжения Казани. Согласно ей, в ближайшие 5 лет 18 из 143 котельных «Казэнерго» будут переключены на источники «Татэнерго». В том числе в этом году должны быть переключены четыре котельные — на улице Качалова, 4, Газовой, 16, Карла Маркса, 69 и Лобачевского, 15. Правда, схема теплоснабжения еще не утверждена.

Предполагаемое количество ветхих котельных и объем инвестиций представитель компании не назвал, но по итогам 2015 года компания «Казэнерго» направила на эти цели 35 млн рублей за счет тарифа на тепло, следует из годового отчета «Казэнерго» за 2015 год.