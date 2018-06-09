«Мне показалось, что автоинспекторы… чуть менее гостеприимны, чем наши, казанские»

Дамир Фаттахов сам столкнулся с «теплым» приемом сотрудников ГИБДД из другого региона и попросил их быть радушнее во время ЧМ

Фото: Олег Тихонов

Столица Татарстана со своими отремонтированными дорогами и новыми цветниками «бьет копытом» в преддверии чемпионата мира по футболу. Как выяснилось на субботнем «деловом понедельнике» в мэрии города, переживают городские власти только за цветочки — им не хватает солнца. В остальной части вопросов не возникает — центр города с кафе и ресторанами осмотрены, фан-площадка у «Чаши» готовится принять тысячи болельщиков, а обученные волонтеры и экскурсоводы ждут первых иностранцев. В каком виде Казань подошла к ЧМ по футболу — в материале «Реального времени».

Дороги и зелень как плюсы ЧМ

Сейчас в Казани только и разговоров о чемпионате мира по футболу. Город подчищает свои перышки и готовится на следующей неделе принять первый матч. Если разбудить ночью первого заместителя председателя исполкома города Дамира Фаттахова, кажется, он и в таком состоянии браво отчитается о том, как столица Татарстана собирается развлекать и охранять болельщиков, перекрывать улицы и сколько цветов было высажено к мировому событию.

Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города Фаттахов в целом обрисовал картину того, что было сделано для ЧМ. Вся информация уже не раз прозвучала, но, судя по всему, пришло время ее подытожить.

Одним из немаловажных плюсов проведения чемпионата для местных жителей стал беспрецедентный по объемам ремонт дорог. Их обновили на площади более 2,5 млн квадратных метров. Спасибо соревнованиям надо сказать и за еще более зеленую Казань. В городе высадили 19 тысяч квадратных метров цветников, четыре тысячи деревьев, 20 тысяч кустарников.

— Город украсили цветочные композиции, граффити. Появились новые общественные пространства. Буквально через пару дней откроется первая очередь набережной озера Кабан, проект которой разработан российско-китайским консорциумом в рамках международного архитектурного конкурса, — перечислил первый заместитель руководителя исполкома.

Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города Фаттахов в целом обрисовал картину того, что было сделано для ЧМ. Фото kzn.ru

После его выступления выяснилось, что городские власти немного переживают за цветы и газон — все-таки погода не радует, а солнышко растениям бы совсем не помешало.

— Цветочкам надо тепла — чуть-чуть буквально. По одному разу уже переделали многие газоны, — рассказали о своих надеждах и переживаниях в мэрии города.

В кафе заслали студентов со знанием английского

На первом казанском матче 16 июня на «Казань Арене» сыграют сборные Франции и Австралии. По словам Фаттахова, в этот день они ждут приезда около 5 тысяч гостей. Всего же на чемпионат ожидают более 200 тысяч туристов. Кстати, как рассказал «Реальному времени» председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, пока озвученные ожидания, судя по динамике бронирования гостиниц и покупке билетов, с лихвой оправдываются.

Первое, что увидят болельщики после прибытия в Казань, — это улыбчивых волонтеров. Из трех тысяч отобрали всего тысячу ребят. Они будут не только на вокзалах и в аэропорту, а практически везде — в парках и скверах, у станций метро, на туристических маршрутах. Потеряться туристам в Казани будет проблематично — и на дорогах, и на пешеходных улицах их будет сопровождать навигация. В ближайшие дни также местные власти обновят карты туристической и городской навигации на основных пешеходных маршрутах в исторической части города.

Не секрет, что отдельно город озаботился тем, чтобы в казанских кафе и ресторанах меню было переведено на языки приезжающих стран, чтобы их сотрудники знали английский, а режим работы заведений был продлен.

— Проведены выезды на объекты, по итогам которых профильные специалисты изучили не только качество обслуживания посетителей, но и выполнение данных рекомендаций, — отметил Фаттахов.

Первое, что увидят болельщики после прибытия в Казань, — это улыбчивых волонтеров. Фото Максима Платонова

В ходе проверок выяснилось, что сотрудников заведений со знанием английского языка все-таки не хватает. Вышли из положения за счет обучающихся на специальностях, связанных с индустрией гостеприимства. На ряд вакансий на время мундиаля трудоустроили англоговорящих студентов КФУ и Казанского инновационного университета имени Тимирясова.

Рекомендованными к посещению для болельщиков город определил 104 кафе и ресторана. На их дверях появятся специальные наклейки с рекомендацией для футбольных любителей.

Сломанный языковой барьер и мегабыстрое обслуживание на фан-фесте

Рассказывать о достопримечательностях Казани и Татарстана болельщикам будут специально обученные гиды, которых за два года подготовили около 100 человек. Они владеют семью языками — итальянским, испанским, немецким, китайским, французским, арабским, персидским. Кроме того, специально для гостеприимной встречи иранских болельщиков, которые пока занимают первое место по своему интересу к Казани, в КФУ организовали курсы экскурсоводов для студентов, изучающих фарси. Всего их прошли 20 человек.

Как на прошлой неделе рассказывал Фаттахов, «последнюю милю» они решили с Кубка конфедераций не менять. Подробнее об ограничениях и изменениях в работе общественного транспорта можно почитать здесь.

Для маломобильных болельщиков перед матчами запустят специальные микроавтобусы, которые будут забирать фанатов от парковки «Мегастроя» на Гаврилова. Кроме того, при покупке билетов им должны выдавать разрешения на парковку.

Посмотреть, что собой представляет подготовленная под фан-фест площадка, казанцы смогут 12 июня, ведь именно там будет отмечаться День России. Фото kzn.ru

Если болельщик не успеет распечатать билет на матч, то сделать это можно будет в главном билетном центре Казани на Кремлевской набережной. Не стоит забывать, что фанатам обязательно нужен паспорт болельщика. В столице Татарстана FAN ID можно получить в четырех офисах. Безбилетников же приглашают на фан-фест у «Чаши», где помимо трансляции матчей на двух экранах организуют концертную программу и интерактивные зоны. Перекусить там можно будет в ресторанной зоне, которая оснащена 36 кассами быстрого обслуживания, которые, как заверил Фаттахов, смогут единовременно принимать до 25 тысяч человек. Безопасность любителей футбола на фан-фесте ляжет на плечи 800 сотрудников МВД и других ведомств, а также 250 чоповцев.



Кстати, посмотреть, что собой представляет подготовленная под фан-фест площадка, казанцы смогут 12 июня, ведь именно там будет отмечаться День России.



«Мне показалось, что они… чуть менее гостеприимны, чем наши, казанские»

На туристические маршруты в городе, как и обещали, выйдет туристическая полиция. Отличить от других защитников правопорядка можно будет по шевронам Tourist police на рукаве. В турполицию в Казани брали далеко не всех — приходилось сдавать экзамен на знание английского языка.

К слову, ни для кого не секрет, что к обеспечению безопасности представители органов правопорядка в преддверии крупных событий подходят с особенным усердием. В Казани, например, начали останавливать и проверять… велосипедистов. Если прогуляться в выходной день по ночному городу, то можно стать свидетелем того, как люди в форме не оставляют в покое никому не мешающих, спокойно гуляющих ребят.

С подобным пристальным вниманием столкнулся и сам Дамир Фаттахов. Правда, со стороны сотрудников ГИБДД. Его на машине остановили работники автоинспекции, прибывшие на службу из других регионов.

— Мне показалось, что они… чуть менее гостеприимны, чем наши, казанские, — отметил первый заместитель руководителя исполкома. По его словам, он попросил их быть более гостеприимными. Как именно они исполняли свои обязанности и почему его не устроил уровень гостеприимства представителей ГИБДД, он не пояснил.

Дамир Фаттахов рассказал, что столкнулся с пристальным вниманием со стороны сотрудников ГИБДД. Фото kzn.ru

— Хотя, может быть, это единичный случай, и это мы такие придирчивые — как хозяева проведения хотим максимально требовательно относиться как к услугам, предоставляемым в ресторанах и кафе, так и к правоохранительным органам, которые непосредственно контактируют с жителями и гостями, — поделился своими мыслями с журналистами Фаттахов.