В Казани на площадке фан-фестиваля представили чак-чак весом более 4 тонн

В Казани к открытию чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года приготовили гигантский чак-чак весом более 4 тонн. Угощение представили сегодня на площадке фестиваля болельщиков возле Центра семьи «Казан».

Чак-чак представлят собой футбольное поле с полусферой футбольного мяча. Для его изготовления понадобилось около 1 тонны меда, 1 тонны муки и 9 тыс. яиц, сообщается на сайте мэрии Казани.

Диаметр полусферы мяча составил 2,6 м, высота – 2 метра, а вся сладкая композиция заняла площадку размером 3,5 м х 4,8 м. Вес «футбольного поля» составил 1,8 тонны. Попробовать татарское национальное лакомство смогут пришедшие на открытие площадки фанфеста.

За процессом изготовления чак-чака наблюдали эксперты книги рекордов России. Угощение претендует на официальный статус самого большого чак-чака в мире.

Ранее стало известно, что в Казани на площадке фестиваля болельщиков ЧМ по футболу приготовят чак-чак в форме футбольного мяча весом 1,5 тонны.