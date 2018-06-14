Голос Кремля: языковая путаница, приезд Саркози и чего ждать от встречи с Казахстаном
10 новостей от Лилии Галимовой
От встречи с президентом Казахстана до обсуждения законопроекта об изучении родных языков — Лилия Галимова снова представила мнения казанского Кремля по наиболее актуальным вопросам. «Реальное время» составило топ-10 фактов.
- Соглашение 1996 года
Первое, с чего решила начать Галимова, — визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Казань, его прилет ожидается уже сегодня вечером. План на следующий день расписан — это посещение КФУ, где в торжественной обстановке Назарбаева наградят званием почетного доктора КФУ, затем посещение казанского Кремля. Там пройдет встреча в расширенном составе — так, от Казахстана будут руководитель администрации президента, генконсул в Казани, со стороны Татарстана — министр промышленности и торговли РТ, полномочный представитель РТ в Казахстане. Стороны обсудят уже существующие проекты, тем более что еще в 1996 году было подписано соглашение о сотрудничестве между правительствами Татарстана и Казахстана. Кроме того, Минтимер Шаймиев презентует проекты фонда «Возрождение», связанные с восстановлением Болгара, Свияжска, строительством исламской академии.
- Увеличение импорта в десять раз
Двустороннее сотрудничество дает свои плоды — в прошлом году внешнеторговый оборот между Татарстаном и Казахстаном составил 702,9 млн долларов, показатель вырос в 1,7 раза. Экспортные операции в прошлом году достигли почти 600 млн долларов, увеличение в полтора раза.
— Импортные операции составили 104,6 млн долларов, увеличение в десять раз. По итогам этого года товарооборот уже вырос на 60% и составляет 198 млн долларов, — назвала впечатляющие цифры Галимова.
С ее слов, Татарстан готов продвигать свою продукцию, говорить о проведении дней Казахстана.
Прилет Нурсултана Назарбаева в Казань ожидается сегодня вечером. Фото prav.tatarstan.ru
- Казань может посетить Николя Саркози
На чемпионат мира по футболу, торжественное открытие которого состоится сегодня, ожидается приезд экс-президента Франции Николя Саркози. Со слов Лилии Галимовой, планируется, что он побывает на первой игре в Казани 16 июня, которая пройдет между Францией и Австралией.
— Его будут сопровождать посол Франции и министр спорта, в рамках этой поездки состоится встреча с президентом Республики Татарстан, — озвучила планы Галимова, сначала она по ошибке назвала Николя Саркози действующим президентом Французской Республики.
- Аншлаги на улицах
Лилия Галимова не посчитала лишним озвучить некоторые подробности организации ЧМ по футболу — площадки для размещения команд уже готовы. Так, на базе клуба «Рубин» разместится сборная Японии, а Австралия — на базе хоккейного клуба «Ак Барс». Международный центр «Волга» остается пока в качестве резервной площадки. Представитель казанского Кремля не забыла про аншлаги на улицах, при этом доступность транспорта останется по-прежнему на уровне.
— Общественный транспорт будет работать еще три часа после завершения матча. За четыре часа до начала и два часа после вокруг стадиона «Казань Арена» будет действовать система «последней мили», проезд по Ямашева будет закрыт, — озвучила представитель Кремля.
По Адоратского будет курсировать специальный шаттл до «Козьей слободы», чтобы добраться до площадки фан-феста.
Лилия Галимова озвучила некоторые подробности организации ЧМ по футболу. Фото kzn.ru
- День медработника
— Модернизация амбулаторной помощи — беспрецедентная программа, наш опыт в рамках Российской Федерации единственный, московские коллеги его сейчас тоже изучают и хотят применить в своих поликлинических учреждениях, — Галимова озвучила успехи отрасли в преддверии профессионального праздника.
Программа, рассчитанная на два года, завершается в этом году, было выделено 7,5 млрд рублей на 189 учреждений.
- Отремонтируют 114 поликлиник
В этом году по программе отремонтируют 114 объектов на 3,5 млрд рублей, в 93 из них уже начаты работы. Программа подразумевает замену оборудования, в том числе, например, для диагностики сердечных заболеваний, ранней диагностики онкозаболеваний. В перспективе обновление поликлиник должно повлиять на доступность врачей: к терапевту в будущем можно будет попасть в тот же день, ожидание приема узкого специалиста сократится до семи дней против существующих двух недель.
В этом году отремонтируют 114 поликлиник на 3,5 млрд рублей, в 93 из них уже начаты работы. Фото Олега Тихонова
- Заявка на фельдшеров на селе
В республике действует программа по привлечению врачей в село. За пять лет таким образом уже привлекли 435 специалистов, каждый из них получил подъемные в размере 1 млн рублей. На этот год программу было решено расширить, республиканский Минздрав уже подал заявку в федеральное ведомство, чтобы получить финансирование не только на привлечение врачей, но и фельдшеров. Причем речь не только о селе, но и о небольших городах с населением до 50 тысяч.
— Заявка уже одобрена. На этот год от республики она включает 50 врачей и 20 фельдшеров. Подъемные для врача составляют 1 млн рублей, для фельдшера — 500 тысяч, — озвучила Галимова.
- Фонд создан
Речь о фонде для поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. О его создании Лилия Галимова говорила еще на прошлом брифинге, 5 июня, но была вынуждена снова обратить внимание на то, что фонд действительно создан, и даже показала постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. С ее слов, неточность допустило одно из СМИ.
19 июня пройдут первые слушания законопроекта о родных языках. Фото edusite.ru
- «В отношении языкового вопроса все запутались»
19 июня пройдут первые слушания законопроекта о родных языках, где они «выпали» из части обязательных.
— Мы ожидаем 19-го числа, тоже будем наблюдать за слушаниями. На сегодня ситуацию оцениваем как положительную тенденцию, можем с уверенностью говорить о том, что идет очень хороший диалог. Благодарны, что то обращение депутатов Госсовета РТ было услышано. Вы знаете, что этот вопрос лично курирует первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко. Тот диалог, который выстроен, считается оптимальным, речь о том, что родные языки народов РФ в школьной программе должны быть в обязательной части, а какой язык учить — дело добровольное. Добровольность сохраняется. В отношении языкового вопроса все запутались, что есть государственные и родные языки. Мы против того, чтобы для последних был факультатив, — озвучила Галимова.
- Вопрос помощи «Спартаку» не обсуждался
Рустам Минниханов, со слов представителя казанского Кремля, в курсе ситуации вокруг производства, но о возможных мерах поддержки она ответить затруднилась.
— По ним не готова ответить. Этот вопрос не обсуждался, на повестке не стоял. Его сейчас не обсуждают, — озвучила Галимова.
Другой «предпринимательский» вопрос связан с погорельцами ТЦ «Порт», подтверждено то, что известно, — работы на месте по выяснению причин случившегося еще идут.
— Инициировать проверки по этому факту может только прокуратура, на это должны быть основания. Лучше обратиться к ним напрямую, — ответила Лилия Галимова.
комментарии
Почему интересно так долго выясняют причины пожара в тц порт. Что-то видимо неоднозначно