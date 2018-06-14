Николя Саркози может посетить матч в Казани 16 июня
16 июня ожидается приезд Николя Саркози. Экс-глава Французской республики может посетить первый матч в Казани между Францией и Австралией.
Также ожидается визит посла Франции в России. С президентом РТ Рустамом Миннихановым запланирована встреча. Об этом заявила представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге, передает корреспондент «Реального времени».
Напомним, в феврале Минниханов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви Берманн.ОбществоВластьСпортФутбол Татарстан
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