Погорельцы ТЦ «Порт»: «Нам уже несколько дней обещают пустить внутрь»

Вопрос о компенсациях бизнесменам из казанского торгового центра обещают поднять после завершения расследования

Фото: Юлия Косолапкина

Бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов еще 6 июня обещал предпринимателям-погорельцам ТЦ «Порт» запустить инициативную группу от них в сгоревший корпус «Б». Но бизнесмены уверяют, что их так и не пустили. В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей информацию опровергают. Что происходит в торговом комплексе спустя шесть дней после ЧП — подробнее в материале «Реального времени».

Обещали впустить за товаром

Предприниматели из ТЦ «Порт» утверждают, что внутри здания никто из них еще не был. Хотя уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов на второй день после пожара обещал устроить им «проходку» по двое человек в сгоревший корпус «Б». На той же встрече совладелец здания Булат Нагаев обнадежил, что 7 июня будет принято решение о запуске торговли в корпусе «А», который почти не пострадал от огня. Но на деле все оказалось иначе. На момент нашего посещения 9 июня торговый комплекс все еще был недоступен.

У входа в корпус «А» то собиралась очередь из арендаторов, то расходилась. Дело в том, что еще днем предпринимателям якобы удалось договориться о проходе в здание. Владелец обувной точки Роман рассказал, что много людей собралось, чтобы, наконец, зайти внутрь и вынести вещи. Однако их так и не пропустили, в чем убедилась корреспондент «Реального времени».

— Нам уже несколько дней обещают пустить внутрь, и ничего. Все только обещания, ничего не говорят. У меня есть бумага от полиции, что я могу пройти в здание, — эмоционально убеждала одна из предпринимательниц.

Попасть к самим сотрудникам МЧС, которые были в нетронутой части здания, было непросто



Ряд арендаторов рассказали, что им предлагали справки, якобы они уже вынесли имущество. Впрочем, другие опрошенные об этом слышали впервые. Попасть к самим сотрудникам МЧС, которые были в нетронутой части здания, было непросто. Путь преграждал охранник, строго следивший, чтоб каждый заходил по очереди — импровизированный график посещения висел здесь, на стене. Мужчина призывал не разводить панику, обещая, что всех пропустит:

— Не волнуйтесь, не нагнетайте обстановку. Самое главное, чтобы вы не дергались, чтобы мы могли быстрее начать ремонт. Все будет нормально, в жизни и не такое бывает. Причину случившегося выясняют, — успокаивал он собравшихся.

«Не пускали — потому что еще не перекрыли доступ в «Б»

Сотрудник торгового комплекса на условиях анонимности рассуждал, во сколько может обойтись ремонт здания и компенсации погорельцам: «Тут такие потери, многие по несколько миллионов потеряли. Но неужели мы эти деньги не найдем?». Отшутился, что приходится отдавать зарплату и добавил: по его данным, собственники после пожара ничего сносить не собираются. Даже сгоревший корпус, несмотря на большой ущерб, можно восстановить и отремонтировать. Почему бизнесменов не пускают к своим торговым точкам в непострадавшем крыле пояснил так: «Пока не пускали — потому что еще не перекрыли доступ в «Б» (сгоревший корпус, оба здания под одной крышей с одним входом, — прим. ред.), и воды там пока много».

Все собравшиеся предприниматели утверждали, что никого в обоих корпусах еще не было: «Да кого туда пустят? А в сгоревший зачем идти, кому это нужно? Может, там и из людей кто-то погиб, нам разве скажут», — допускали и такой вариант некоторые. Часть арендаторов старалась держаться ближе к корпусу «А», надеясь, все-таки попасть в него. Одни хотели убедиться, что товар на месте, другие собирались выносить его при первой возможности. Впрочем, в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ «Реальное время» заверили, что в менее пострадавшую от пожара часть ТЦ зашли почти все бизнесмены, осмотрели свои вещи и сфотографировали:

— Товары выносят из корпуса, помещения освобождают для уборки и ремонта. Корпус «Б» пока находится под контролем собственника. Там пока не организован активный проход предпринимателей в здание, — сообщили нашему изданию в аппарате бизнес-омбудсмена Тимура Нагуманова.

Все собравшиеся предприниматели утверждали, что никого в обоих корпусах еще не было

Договоренность с налоговой

С арендаторами также обсуждали возможность занять места в третьем корпусе, который огонь вовсе не затронул. Предприниматели подтвердили, что получили новые площади:

— Да, места дали здесь уже всем. Живы и слава богу, остальное ерунда, четвертый раз уже горим. Внутри корпусов не был, туда никого не пускают, — рассказал предприниматель Рахиб.

Его коллеге тоже предлагали место в непострадавшем здании, но он отказался: «Меня тут не было, позвонили, рассказали, когда все случилось. Там у меня все сгорело. А сюда заходить на новые места зачем? У меня все равно нет товара, все сгорело, смысла сюда заходить нет. Потом, когда откроют там площади, опять вернусь», — рассказал торговец. На вопрос, как планирует возместить убытки, только вздохнул.

О компенсациях погорельцы даже говорить не хотят: «Какие компенсации, вы что?! Забудьте, ничего не дадут. У меня ничего не было застраховано, и ни одного такого человека еще не встречал! Говорили на встрече про льготные кредиты, так физическим лицам их не дают, а для юридических там столько бумаг нужно», — в сердцах бросил один из продавцов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей РТ Тимур Нагуманов сообщил «Реальному времени», какие меры поддержки уже приняты на сегодня, спустя почти неделю после пожара:

— Мы договорились с налоговой о том, что у предпринимателей будет возможность собраться и единовременно прямо в ТЦ «Порт» получить дубликаты свидетельств ОГРН и ИНН, которые у многих были утеряны. Налоговая пошла навстречу предпринимателям и готова избавить их от необходимости ездить по несколько раз за документами. Сейчас мы прорабатываем и организовываем сбор владельцев точек для получения документов. Также на месте в ТЦ «Порт» продолжают работать юристы аппарата уполномоченного, которые консультируют предпринимателей по всем юридическим вопросам, связанным с восстановлением документов, возмещением ущерба, получением займов и реструктуризацией долгов, и другими важными моментами. Наша задача — помогать владельцам торговых точек максимально оперативно решать все вопросы, чтобы возобновить работу, — заключил Нагуманов.

«Наша задача — помогать владельцам торговых точек максимально оперативно решать все вопросы, чтобы возобновить работу», — заключил Нагуманов. Фото Олега Тихонова

Собеседник издания пояснил, что вопрос о компенсациях предпринимателям из ТЦ «Порт» пока не стоит. Вернуться к этой теме можно будет только после завершения расследования.