Долгостроям — зеленый свет: создание фонда, подарок дольщикам от Ивана Егорова и ижевские инвесторы

В казанском Кремле поделились первыми хорошими новостями для покупателей квартир в долгостроях

Фото: Олег Тихонов

На брифинге в Кабинете министров РТ Лилия Галимова сообщила о выходе постановления о создании Фонда для татарстанских дольщиков. Новой структуре передают 15 участков федеральных, республиканских и частных земель и 100 млн рублей для выкупа прав требований жилья у отдельных дольщиков. Инвесторы, с которыми ведут переговоры, — это компании «Ак Таш», «Бриз», «Комос-строй» (Ижевск) и еще два застройщика из Набережных Челнов. Подробнее – в материале «Реального времени»

Землю – дольщикам!

Встречу с журналистами Лилия Галимова открыла темой пожара в торговом центре «Порт». По ее словам, президент получает всю оперативную информацию. На месте создан штаб, работают глава МЧС и мэр города. Как и другие ТЦ, после трагедии в Кемерово объект этой весной проверили и нашли нарушения. Но при повторной проверке их устранили, а ответственных лиц оштрафовали.

От ЧП перешли к запланированным темам брифинга. Представитель казанского Кремля, как и анонсировала на прошлой неделе, сообщила долгожданные новости для дольщиков:

— Сегодня-завтра ожидается выход постановления правительства РТ о создании Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Как вы помните, соответствующий указ был подписан президентом, — доложила Лилия Галимова.

Уже после брифинга спикер Кремля уточнила, что постановление уже вышло. Куратором фонда, как и сообщало «Реальное время», стал вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

Новой структуре передают 15 земельных участков:

Казань, ул. Аграрная 1,2 га, фед. собственность; Казань, ул. ак. Губкина 11,2 га, из них под застройку 5 га, фед. собственность; Казань, 33-й военный городок, 11,9 га, под застройку 4 га, фед. собственность; Высокогорский район, ст. Киндери, бывший военный городок №44 и Нефтебаза, 41 га, респ. собственность; Казань, Ферма-2 0,9 га, респ. собственность; Казань, ул. Гаврилова 3,6 га, мун. собственность; Казань, Аракчино, военный городок №32А, 17,7 га, мун. Собственность; Казань, Аракчино 22,3 га из собственности РФП; Казань, Гребной канал 7,2 га в собственности у холдинга «Ак Барс»; Пестречинский район 18,8 га собственность Государственного резервного фонда земель; Пестречинский район 75,9 га собственность Государственного резервного фонда земель; Пестречинский район 34,7 га собственность Государственного резервного фонда земель; Набережные Челны, Проспект мира,16а участок 0,7 га фед. собственность; Набережные Челны, Проспект мира,16а участок 4,9 га, фед. собственность; Зеленодольск 1,8 га мун. собственность.

По этим землям уже есть договоренность о переводе фонду, часть участков на этапе оформления. Идут переговоры с инвесторами по их привлечению к достройке домов.

— Механизм работы прежний – инвестору предлагается земля, на основе этого он вкладывает средства на достройку проблемных домов. Суммы у каждого объекта разные. Инвесторы, с которыми уже достигнуты договоренности, это ООО «Ак Таш», СК «Бриз», «Комос-строй» (Ижевск), «Профит Групп» (Набережные Челны) и «Евростиль» (Набережные Челны), — пояснила Галимова и добавила, что этим список инвесторов не ограничивается – ведется работа по привлечению новых.

О некоторых застройщиках из этого списка «Реальное время» уже писало. В частности, стало известно, что «Ак Таш» за землю 0,9 га на Губкина взялся достраивать 4-й дом «Свея» в 71-м квартале на Четаева.

Кому — деньги, кому — квартиры

Помогать дольщикам планируют не только при помощи земли, но и деньгами. Распоряжением президента новому фонду передадут более 100 млн рублей из бюджета республики. Средства планируется направить на выкуп прав требований дольщиков на жилье. Сумму рассчитывают «из средней стоимости квадратного метра жилья на период заключения договора» пояснила Галимова.

На контроле у правительства, по ее словам, 26 проблемных объектов, где купили квартиры 4229 человек. В федеральном реестре – 20 объектов и 853 дольщика из РТ.

— Фактические сроки завершения по некоторым объектам перенесены на один квартал – это связано с тем, что после ввода в эксплуатацию необходимо обеспечить постановку объекта на кадастровый учет и передать квартиры обманутым дольщикам, — говорит спикер кремля.

С начала года сдали один объект – это проблемная «свечка» — блок Г в первом доме ЖК «МЧС». Остается закрыть еще 25 строек, и в этом году это будет еще семь долгостроев:

— дом №5 ЖК «МЧС» в Казани;

— стр. 1 ЖК «Яшьлек» в Пестречинском районе;

— стр. 2 ЖК «Яшьлек» в Пестречинском районе;

— стр. 3 ЖК «Яшьлек» в Пестречинском районе;

— стр. 4 ЖК «Яшьлек» в Пестречинском районе;

— ЖД по ул. Строителей в Зеленодольском районе;

— дом №6 по ул. Зиновьева в г. Бавлы.

В следующем году на сдачу идут шесть объектов для 847 дольщиков: ЖК «Царицынский бугор», поз.1 ЖК «Молодежный», дом 3, поз.4 ЖК «Симфония», 71А стр. 4 блок 2 ул. Четаева и два дома в Набережных Челнах — 65/03 первая очередь и 65/06. Эти и остальные долгострои будут завершать согласно срокам, указанным в дорожной карте.

Пока проблемы дольщиков будут решать, исходя из выделенных земель и бюджетных денег, но «не исключено, что в процессе функционирования фонда будут еще какие-то изменения в части увеличения количества земель, изменения списка инвесторов и привлечения средств» говорят в Кремле.

«Золотой середине» выплатят компенсации?

Представитель Кремля также обратила внимание на большую юридическую работу по переводу земель, на которых строили дома: «Там очень много путаницы с точки зрения оформления документации, и каждый проблемный дом – это индивидуальная история». По ее словам, ко всем объектам невозможно применить одну универсальную схему. «Очевидно, кому-то кажется, что процесс очень затягивается, но нужно понимать, не везде стадия решения вопроса упирается в физическое достраивание домов – речь о большой работе с документами». Где-то, по ее словам, требуется дополнительная экспертиза, где-то перевод земель из одного состояния в другое.

— Был вопрос на прошлом брифинге в части ЖК «Золотая середина», ситуация там следующая. На данный момент идут судебные разбирательства, результаты которого в т.ч. ожидают и правительстве РТ. По результатам, если будет принято решение о сносе этажей, соответственно через фонд предлагаются два варианта: достройка для этих людей отдельного жилого помещения либо возможность использования средств, которые внесены в фонд распоряжением президента в размере более 100 млн рублей в части выкупа у них прав требований, — заявила Галимова.

ПСО «Казань» построит мост к памятнику павшим воинам

Еще одной темой встречи стала стройка МСЗ. В минэкологии РТ прошло заседание научно-технического совета. По словам кремлевского спикера, в ведомстве обсуждают проект завода с профессиональным сообществом экологов.

Кроме того, Галимова ответила на вопросы, заданные на прошлой встрече, в частности по Нижнезаречнской дамбе, где в прошлые выходные прогуливался президент РТ. Тогда владыка Феофан просил о ремонте дороги, ведущей к Зилантову монастырю, и, похоже, был услышан. Улицу Архангельскую включили в программу дорожного капремонта. Исполкому Казани поручено подготовить комплексный проект по берегоукреплению и освоению территории дамбы и правого берега реки Казанки с включением в него сквера, парковки для туристических автобусов и площадки для совершения полуденного выстрела, приуроченного 300-летию Казанского адмиралтейства. «Вместе с ПСО «Казань» приступить к работам по берегоукреплению земельного участка и строительству моста к объекту культурного наследия федерального значения – памятник павшим воинам на реке Казанке». Документация будет готова в ближайшее время.

Еще один вопрос – присвоение президенту РТ звания почетного доктора КФУ. Рустам Минниханов, по словам его спикера, благодарит ученый совет, он принимает активное участие в жизни университета.



