Назарбаев в Казани: история визитов казахстанского лидера в Татарстан

Президент Казахстана прочтет лекцию в университете и встретится с двумя президентами Татарстана — первым и действующим

В Казань на 2 дня прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он встретится с Минтимером Шаймиевым и Рустамом Миннихановым — с ними главу дружественной республики связывают длительные теплые взаимоотношения. Из столицы Татарстана он уедет со знаком почетного доктора КФУ и, что не исключено, — с важными новостями для обеих сторон. «Реальное время» вспоминает новейшую историю взаимоотношений двух республик и рассказывает, чем займется Нурсултан Назарбаев в Казани.

В Казань на Ураза-байрам

С 14 июня в Казани находится с визитом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Судя по всему, этот двухдневный визит — ответный, поскольку еще год назад, в июне 2017-го, президент Татарстана Рустам Минниханов сам посещал дружественную республику, где не только позвал Назарбаева в Казань, но и вручил ему орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», а в ответ получил медаль «25 лет независимости Республики Казахстан».

Телеграм-канал «Аппаратная» уже сообщил, что глава Казахстана сначала заедет в Москву на церемонию открытия чемпионата мира по футболу, после чего направится в Казань. Согласно плану правительства Татарстана на неделю, встречать почетного гостя будет лично Рустам Минниханов. Пресс-служба президента РТ деталей программы визита Нурсултана Назарбаева не раскрывает, но известно, что он посетит Казанский кремль и КФУ. 14 июня в университете президенту Казахстана сначала торжественно вручат знак почетного доктора КФУ за вклад в развитие вуза, а потом он прочтет студентам лекцию. Что интересно, один из казахских правителей — хан Букеевской Орды Жангир — в 1844 году единогласно был избран почетным членом Казанского университета.

В программе визита Нурсултана Назарбаева состоится также встреча с еще более давним своим другом — Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым. Фото Михаила Козловского / shaimiev.tatarstan.ru



Визит главы дружественной республики совпадет с одним из важнейших мусульманских праздников — Ураза-байрамом. 15 июня в плане правительства значится торжественное мероприятие в честь разговения, после которого президент Татарстана посвятит время работе с президентом Казахстана. В программе визита Нурсултана Назарбаева состоится также встреча с еще более давним своим другом — Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым.

Исторически тесно и дружно

Президента Казахстана Казань не видела уже много лет. Хотя раньше он наведывался в Татарстан довольно часто. В 2003 году Назарбаев посещал столицу республики в том числе для участия в Международной научно-практической конференции «Идея евразийства в научном наследии Льва Гумилева». В аэропорту его лично встречал тогда еще президент Татарстана Минтимер Шаймиев, с которым они посетили КАПО имени Горбунова и обсудили дальнейшее сотрудничество.

Еще одна встреча с Минтимером Шаймиевым состоялась в 2004 году. В 2005 году Назарбаев снова вернулся в столицу республики, на этот раз на встречу глав СНГ с участием президента России Владимира Путина.

Следствием дружбы двух республик стало переименование по решению Рустама Минниханова улицы Эсперанто в улицу Назарбаева в 2015 году. Теперь некоторых из казанцев волнует — проедет ли президент Казахстана по улице имени себя?

На инаугурацию переизбранного в президенты Рустама Минниханова самого Нурсултана Назарбаева увидеть не удалось, но делегацию из Казахстана возглавила его дочь Дарига. Фото Михаила Козловского



В том же 2015 на инаугурацию переизбранного в президенты Рустама Минниханова самого Нурсултана Назарбаева увидеть не удалось, но делегацию из Казахстана возглавила его дочь Дарига.

В ноябре 2017 года два президента встречались на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Челябинске, где также присутствовал Владимир Путин. Сообщалось, что после форума Назарбаев приедет в Казань, но визит тогда не состоялся.