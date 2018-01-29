Рейтинг глав Татарстана: автоград в середнячках, новый аутсайдер из Кайбиц и затяжное пике Апастово
Экономический ландшафт районов республики накануне запуска зеленой папки Минниханова
Аналитическая служба «Реального времени» составила рейтинг развития муниципалитетов за 9 месяцев 2017 года. Его, как и прежде, возглавляет сосед Казани — Лаишевский район, а вот позиции прежних аутсайдеров существенно изменились. Столица Татарстана по ряду социально-экономических параметров заметно уступает нефтяным и нефтехимическим центрам республики. Где самая высокая безработица и самые низкие зарплаты — читайте в нашем материале.
Лидер прежний — Лаишевский район
За три месяца, прошедшие с июля по октябрь 2017 года, лидер общего рейтинга не изменился. По итогам 9 месяцев, как и в январе-июне, первую строчку в рейтинге занял Лаишевский район РТ. После сложения результатов по всем 10 сравниваемым показателям он получил 367 баллов. Для сравнения: аутсайдер рейтинга набрал 103 балла, а районы, которые расположились на 20—25-й строчках, набрали от 216 до 201 балла.
Лаишевский район получил максимальное количество баллов (45) за низкий уровень безработицы — он составляет 0,16% от всего трудоспособного населения. Также у района хорошие результаты по размеру среднемесячной зарплаты, вводу жилья, объему отгруженных товаров и по динамике промышленности (рост в январе-сентябре составил почти 45%). Напомним, на территории Лаишевского района расположен Международный аэропорт «Казань», в этом же районе находится складской комплекс Ozon.ru и производства группы «Нэфис». Чуть меньшее количество баллов (37) район получил по показателям бюджетной обеспеченности и инвестиций в основной капитал.
Итоговый рейтинг районов РТ за 9 месяцев 2017 года
|Место
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Баллы
|1
|Лаишевский
|367
|2
|Елабужский
|285
|2
|Нижнекамский
|285
|4
|Альметьевский
|279
|4
|Тукаевский
|279
|6
|Пестречинский
|275
|7
|Зеленодольский
|271
|8
|Набережные Челны
|264
|9
|Нурлатский
|261
|10
|Актанышский
|254
|11
|Высокогорский
|250
|12
|Заинский
|246
|12
|Лениногорский
|246
|14
|Менделеевский
|243
|15
|Новошешминский
|242
|16
|Верхнеуслонский
|241
|17
|Казань
|240
|18
|Бугульминский
|237
|19
|Азнакаевский
|225
|20
|Кукморский
|216
|21
|Мамадышский
|213
|22
|Черемшанский
|211
|23
|Сармановский
|207
|24
|Буинский
|202
|25
|Бавлинский
|201
|26
|Тюлячинский
|196
|27
|Сабинский
|188
|28
|Алексеевский
|181
|29
|Чистопольский
|176
|30
|Балтасинский
|170
|31
|Камско-Устьинский
|167
|32
|Аксубаевский
|162
|33
|Ютазинский
|159
|34
|Агрызский
|154
|34
|Тетюшский
|154
|36
|Спасский
|152
|37
|Атнинский
|151
|37
|Рыбно-Слободский
|151
|39
|Муслюмовский
|142
|40
|Мензелинский
|141
|41
|Арский
|137
|42
|Дрожжановский
|132
|43
|Алькеевский
|131
|44
|Апастовский
|112
|45
|Кайбицкий
|103
Номер «два»: Елабуга и Нижнекамск
Вторую строчку разделили два района: Елабужский и Нижнекамский, оба они набрали по 285 баллов. Елабужский район по итогам I полугодия был лишь на 5-м месте. В этот раз он показал один из лучших результатов по объему собственной отгруженной продукции, а также валовой сельхозпродукции. По объему отгруженной продукции на душу населения вотчина Геннадия Емельянова заняла третье место в республике. Напомним, на его территории расположена особая экономическая зона «Алабуга». При этом уровень безработицы в этом районе крайне высокий — более 1% от всей численности экономически активного населения.
Нижнекамский район, один из наиболее богатых муниципалитетов Татарстана (там зарегистрирован и расположен нефтехимический кластер), привлек больше всего инвестиций — 352,4 млн рублей. Также район Айдара Метшина получил высокие баллы по показателям отгруженной продукции и уровню среднемесячной зарплаты — она составила 40,32 тыс. рублей. Выше средние зарплаты только на родине «Татнефти» — в Альметьевском районе: 40,55 тыс. рублей.
К слову, Альметьевский, а также Тукаевский районы замыкают тройку лидеров рейтинга с результатом 279 баллов. По итогам шести месяцев 2017-го Тукаевский район был на 4-м месте, а Альметьевский и вовсе на 9-м.
Моногорода: успехи в борьбе с безработицей и показатели середнячков
Интересно, что относительно высокие позиции в рейтинге — 7-е и 8-е места соответственно — удерживают два моногорода: Зеленодольск (точнее, Зеленодольский район) и Набережные Челны. Те же позиции районы под руководством Александра Тыгина и Наиля Магдеева занимали в рейтинге за I полугодие. Успехи и поражения последнего во многом зависят от взаимодействия с руководителем главного предприятия автограда — Сергеем Когогиным.
С тех пор и в Челнах, и в Зеленодольском районе несколько снизился уровень безработицы. Однако в Зеленодольском районе он по-прежнему выше, чем в среднем по республике: 0,83% против 0,56% (по Татарстану — на 1 декабря 2017-го). Средняя зарплата в районе тоже не на самом высоком уровне, она составляет 26,8 тыс. рублей. Зато зарплаты в сельском хозяйстве там гораздо выше среднереспубликанских — 30,25 тыс. рублей.
Прочие социально-экономические показатели района можно считать средними. Возможно, что-то изменится с появлением территории опережающего развития, однако пока судить об этом рано.
Что касается Набережных Челнов, то город показал один из лучших результатов по вводу жилья: более 170,6 тыс. кв. метров за январь-сентябрь. Больше было введено лишь в Казани — 521,2 тыс. кв. метров. В остальном Челны не сильно выделялись на фоне других муниципалитетов и по большинству прочих показателей получили средние баллы. В том числе и по инвестициям — даже несмотря на наличие ТОСЭР, которая, по словам главы Агентства инвестразвития Талии Минуллиной, опередила ОЭЗ «Алабуга» по сумме привлеченных средств.
Новый аутсайдер — Кайбицкий район
В прошлом рейтинге на последней строчке был Тетюшский район, где наблюдался спад промышленного производства и, как следствие, резкое проседание объема отгруженных товаров. Кроме того, в районе имел место отток населения: с 2015-го по 2017 год оно сократилось на 2,6%.
Новых данных по численности населения нет, но по другим показателям в районе зафиксирована положительная динамика. Так, безработица с начала июля по начало октября сократилась на 0,13%, а с начала прошлого года — на 0,2%. По данным за январь-сентябрь она составляет 0,45%. Объем собственного производства в районе тоже увеличился, при том что спад в промышленности только усугубился.
Тем не менее в нынешнем рейтинге район выбыл из списка аутсайдеров. Его место занял Кайбицкий район под управлением Альберта Рахматуллина, набравший самый низкий суммарный балл. В этом районе по итогам 9 месяцев сложилась самая низкая в республике среднемесячная зарплата, она составляет 20,9 тыс. рублей. Еще в I полугодии самым слабым муниципалитетом по зарплате был Камско-Устьинский район.
Помимо зарплат, у Кайбицкого района есть другие проблемы. Например, он занял второе место с конца по показателям ввода жилья, пятое место — по инвестициям и валовому объему сельхозпродукции. Лишь с безработицей дела в районе обстоят хорошо: ее уровень составил 0,39%, что можно считать благополучным результатом.
В районе есть не только социально-экономические, но и другие проблемы. 23 января на итоговой коллегии управления Роспотребнадзора по РТ обсуждался вопрос разработки границ зон санитарной охраны источников водоснабжения. Этот вопрос решается во многих районах, но в отдельных ситуация сдвинулась с мертвой точки. В числе таких районов был назван Кайбицкий.
Апастово: затяжной спад промышленности
На второй позиции с конца расположился Апастовский район, которого в прошлом рейтинге тоже не было в пятерке аутсайдеров. В этом районе зафиксирован самый глубокий спад промышленности (почти на 34%), который к тому же имеет устойчивый характер и продолжается как минимум с 2016 года. Как результат, Апастовский район произвел мало продукции — на 14,04 млн рублей. Уровень зарплат в районе тоже невысокий, он составил 22,07 тыс. рублей.
Безработица и низкие зарплаты
Отдельно выделим районы, которые не занимают последние места в общем рейтинге, но где по тому или иному показателю сложилась негативная ситуация. В их числе — Бавлинский район, в котором хуже всего обстоят дела с безработицей. На 1 октября уровень безработицы в районе составлял 1,16% от численности трудоспособного населения. Немногим лучше дела с безработицей обстоят в Ютазинском районе — 1,07%. Кроме того, этот район в январе-сентябре привлек меньше всего инвестиций в основной капитал — всего 127,8 млн рублей.
Камско-Устьинский и Дрожжановский районы показали плохие результаты по уровню зарплат — в обоих районах они составляют чуть более 21 тыс. рублей и остаются одними из самых низких в республике. Аксубаевский и Рыбно-Слободский районы — в числе отстающих по объему налоговых и неналоговых доходов на душу населения.
Провалы стали причиной запуска зеленой папки?
Напомним, в декабре президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым внес изменения в отдельные акты в сфере антикоррупционного контроля. Согласно новому указу, президент республики взял под личный контроль расходы муниципальных служащих, включая районных глав. Информацию по главам теперь собирает и анализирует специальная комиссия по координации антикоррупционной работы.
В январе зеленая папка Минниханова дала первые плоды: президент уволил глав Рыбно-Слободского и Пестречинского районов. Чем мог быть недоволен Казанский кремль? Как уже писало «Реальное время», в случае с Пестречинским районом место имели многочисленные земельные нарушения: по итогам антикоррупционных проверок было выявлено более 300 случаев предоставления участков без проведения торгов либо по заниженной стоимости.
В Рыбно-Слободском районе тоже не обошлось без скандалов, в том числе — при приватизации муниципальной собственности. Один из эпизодов касался передачи земельного участка площадью 5 тыс. кв. метров в аренду жене главы района Ильхама Валеева. Она получила землю по стоимости 304 рубля с правом построить на ней жилье и впоследствии продать.
Казань — в конце второй десятки
Столица Татарстана, которая неизменно занимает первое место в рейтингах социально-экономического развития Минэкономики РТ, в данном рейтинге получила лишь 17-е место (в предыдущих рейтингах она также не была в первой десятке). Отчасти это объясняется самым низким баллом по показателям производства сельского хозяйства. Также Казань не на первых местах по уровню безработицы. В столице он выше, чем в среднем по республике, и составляет 0,64% от трудоспособного населения.
|МЕСТО
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Уровень безработицы на 1.10.2017, %
|Баллы по безработице
|Среднемесячная заработная плата работников организаций за янв.-сент. 2017, руб.
|Баллы по среднемесячной зарплате
|34
|Агрызский
|0,64
|11
|27.555,10
|27
|19
|Азнакаевский
|0,7
|9
|31.744,70
|33
|32
|Аксубаевский
|0,4
|37
|22.843,70
|13
|10
|Актанышский
|0,24
|44
|24.707,80
|20
|28
|Алексеевский
|0,61
|17
|24.862,40
|21
|43
|Алькеевский
|0,53
|22
|21.298,20
|4
|4
|Альметьевский
|0,8
|7
|40.555,40
|45
|44
|Апастовский
|0,46
|30
|22.071,20
|7
|41
|Арский
|0,62
|16
|22.391,20
|10
Справка
Минэкономики РТ на постоянной основе ведет свой рейтинг социально-экономического развития муниципалитетов, в котором также учитываются показатели безработицы, средних зарплат, инвестиций и т.д. В рейтинге за январь-октябрь 2017 года лидером, как обычно, стала Казань. На втором и третьем местах расположились соответственно Альметьевский и Нижнекамский районы.
По итогам 10 месяцев сразу восемь позиций в рейтинге Минэкономики прибавил Апастовский район и семь позиций — Алексеевский район. Это обусловлено ростом покупательной способности зарплат и снижением официальной безработицы. Заметно снизили результаты Спасский и Азнакаевский районы (на семь и четыре позиции). Это было связано с обратной динамикой покупательной способности зарплат и безработицы.
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