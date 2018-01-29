Рейтинг глав Татарстана: автоград в середнячках, новый аутсайдер из Кайбиц и затяжное пике Апастово

Экономический ландшафт районов республики накануне запуска зеленой папки Минниханова

Фото: tatarstan.ru (на фото - глава Лаишевского района Михаил Афанасьев)

Аналитическая служба «Реального времени» составила рейтинг развития муниципалитетов за 9 месяцев 2017 года. Его, как и прежде, возглавляет сосед Казани — Лаишевский район, а вот позиции прежних аутсайдеров существенно изменились. Столица Татарстана по ряду социально-экономических параметров заметно уступает нефтяным и нефтехимическим центрам республики. Где самая высокая безработица и самые низкие зарплаты — читайте в нашем материале.

Лидер прежний — Лаишевский район

За три месяца, прошедшие с июля по октябрь 2017 года, лидер общего рейтинга не изменился. По итогам 9 месяцев, как и в январе-июне, первую строчку в рейтинге занял Лаишевский район РТ. После сложения результатов по всем 10 сравниваемым показателям он получил 367 баллов. Для сравнения: аутсайдер рейтинга набрал 103 балла, а районы, которые расположились на 20—25-й строчках, набрали от 216 до 201 балла.

Лаишевский район получил максимальное количество баллов (45) за низкий уровень безработицы — он составляет 0,16% от всего трудоспособного населения. Также у района хорошие результаты по размеру среднемесячной зарплаты, вводу жилья, объему отгруженных товаров и по динамике промышленности (рост в январе-сентябре составил почти 45%). Напомним, на территории Лаишевского района расположен Международный аэропорт «Казань», в этом же районе находится складской комплекс Ozon.ru и производства группы «Нэфис». Чуть меньшее количество баллов (37) район получил по показателям бюджетной обеспеченности и инвестиций в основной капитал.

Итоговый рейтинг районов РТ за 9 месяцев 2017 года

Место Наименование муниципального района (городского округа)

Баллы 1 Лаишевский 367 2 Елабужский 285 2 Нижнекамский 285 4 Альметьевский 279 4 Тукаевский 279 6 Пестречинский 275 7 Зеленодольский 271 8 Набережные Челны 264 9 Нурлатский 261 10 Актанышский 254 11 Высокогорский 250 12 Заинский 246 12 Лениногорский 246 14 Менделеевский 243 15 Новошешминский 242 16 Верхнеуслонский 241 17 Казань 240 18 Бугульминский 237 19 Азнакаевский 225 20 Кукморский 216 21 Мамадышский 213 22 Черемшанский 211 23 Сармановский 207 24 Буинский 202 25 Бавлинский 201 26 Тюлячинский 196 27 Сабинский 188 28 Алексеевский 181 29 Чистопольский 176 30 Балтасинский 170 31 Камско-Устьинский 167 32 Аксубаевский 162 33 Ютазинский 159 34 Агрызский 154 34 Тетюшский 154 36 Спасский 152 37 Атнинский 151 37 Рыбно-Слободский 151 39 Муслюмовский 142 40 Мензелинский 141 41 Арский 137 42 Дрожжановский 132 43 Алькеевский 131 44 Апастовский 112 45 Кайбицкий 103

Номер «два»: Елабуга и Нижнекамск

Вторую строчку разделили два района: Елабужский и Нижнекамский, оба они набрали по 285 баллов. Елабужский район по итогам I полугодия был лишь на 5-м месте. В этот раз он показал один из лучших результатов по объему собственной отгруженной продукции, а также валовой сельхозпродукции. По объему отгруженной продукции на душу населения вотчина Геннадия Емельянова заняла третье место в республике. Напомним, на его территории расположена особая экономическая зона «Алабуга». При этом уровень безработицы в этом районе крайне высокий — более 1% от всей численности экономически активного населения.

Нижнекамский район, один из наиболее богатых муниципалитетов Татарстана (там зарегистрирован и расположен нефтехимический кластер), привлек больше всего инвестиций — 352,4 млн рублей. Также район Айдара Метшина получил высокие баллы по показателям отгруженной продукции и уровню среднемесячной зарплаты — она составила 40,32 тыс. рублей. Выше средние зарплаты только на родине «Татнефти» — в Альметьевском районе: 40,55 тыс. рублей.

К слову, Альметьевский, а также Тукаевский районы замыкают тройку лидеров рейтинга с результатом 279 баллов. По итогам шести месяцев 2017-го Тукаевский район был на 4-м месте, а Альметьевский и вовсе на 9-м.

Район Айдара Метшина получил высокие баллы по показателям отгруженной продукции и уровню среднемесячной зарплаты. Фото Максима Платонова

Моногорода: успехи в борьбе с безработицей и показатели середнячков

Интересно, что относительно высокие позиции в рейтинге — 7-е и 8-е места соответственно — удерживают два моногорода: Зеленодольск (точнее, Зеленодольский район) и Набережные Челны. Те же позиции районы под руководством Александра Тыгина и Наиля Магдеева занимали в рейтинге за I полугодие. Успехи и поражения последнего во многом зависят от взаимодействия с руководителем главного предприятия автограда — Сергеем Когогиным.

С тех пор и в Челнах, и в Зеленодольском районе несколько снизился уровень безработицы. Однако в Зеленодольском районе он по-прежнему выше, чем в среднем по республике: 0,83% против 0,56% (по Татарстану — на 1 декабря 2017-го). Средняя зарплата в районе тоже не на самом высоком уровне, она составляет 26,8 тыс. рублей. Зато зарплаты в сельском хозяйстве там гораздо выше среднереспубликанских — 30,25 тыс. рублей.

Прочие социально-экономические показатели района можно считать средними. Возможно, что-то изменится с появлением территории опережающего развития, однако пока судить об этом рано.



Что касается Набережных Челнов, то город показал один из лучших результатов по вводу жилья: более 170,6 тыс. кв. метров за январь-сентябрь. Больше было введено лишь в Казани — 521,2 тыс. кв. метров. В остальном Челны не сильно выделялись на фоне других муниципалитетов и по большинству прочих показателей получили средние баллы. В том числе и по инвестициям — даже несмотря на наличие ТОСЭР, которая, по словам главы Агентства инвестразвития Талии Минуллиной, опередила ОЭЗ «Алабуга» по сумме привлеченных средств.

Успехи Челнов зависят от главного предприятия автограда. Фото Сергея Афанасьева

Новый аутсайдер — Кайбицкий район

В прошлом рейтинге на последней строчке был Тетюшский район, где наблюдался спад промышленного производства и, как следствие, резкое проседание объема отгруженных товаров. Кроме того, в районе имел место отток населения: с 2015-го по 2017 год оно сократилось на 2,6%.

Новых данных по численности населения нет, но по другим показателям в районе зафиксирована положительная динамика. Так, безработица с начала июля по начало октября сократилась на 0,13%, а с начала прошлого года — на 0,2%. По данным за январь-сентябрь она составляет 0,45%. Объем собственного производства в районе тоже увеличился, при том что спад в промышленности только усугубился.

Тем не менее в нынешнем рейтинге район выбыл из списка аутсайдеров. Его место занял Кайбицкий район под управлением Альберта Рахматуллина, набравший самый низкий суммарный балл. В этом районе по итогам 9 месяцев сложилась самая низкая в республике среднемесячная зарплата, она составляет 20,9 тыс. рублей. Еще в I полугодии самым слабым муниципалитетом по зарплате был Камско-Устьинский район.

Помимо зарплат, у Кайбицкого района есть другие проблемы. Например, он занял второе место с конца по показателям ввода жилья, пятое место — по инвестициям и валовому объему сельхозпродукции. Лишь с безработицей дела в районе обстоят хорошо: ее уровень составил 0,39%, что можно считать благополучным результатом.

В районе есть не только социально-экономические, но и другие проблемы. 23 января на итоговой коллегии управления Роспотребнадзора по РТ обсуждался вопрос разработки границ зон санитарной охраны источников водоснабжения. Этот вопрос решается во многих районах, но в отдельных ситуация сдвинулась с мертвой точки. В числе таких районов был назван Кайбицкий.



В Апастовском районе зафиксирован самый глубокий спад промышленности



Апастово: затяжной спад промышленности

На второй позиции с конца расположился Апастовский район, которого в прошлом рейтинге тоже не было в пятерке аутсайдеров. В этом районе зафиксирован самый глубокий спад промышленности (почти на 34%), который к тому же имеет устойчивый характер и продолжается как минимум с 2016 года. Как результат, Апастовский район произвел мало продукции — на 14,04 млн рублей. Уровень зарплат в районе тоже невысокий, он составил 22,07 тыс. рублей.

Безработица и низкие зарплаты

Отдельно выделим районы, которые не занимают последние места в общем рейтинге, но где по тому или иному показателю сложилась негативная ситуация. В их числе — Бавлинский район, в котором хуже всего обстоят дела с безработицей. На 1 октября уровень безработицы в районе составлял 1,16% от численности трудоспособного населения. Немногим лучше дела с безработицей обстоят в Ютазинском районе — 1,07%. Кроме того, этот район в январе-сентябре привлек меньше всего инвестиций в основной капитал — всего 127,8 млн рублей.

Камско-Устьинский и Дрожжановский районы показали плохие результаты по уровню зарплат — в обоих районах они составляют чуть более 21 тыс. рублей и остаются одними из самых низких в республике. Аксубаевский и Рыбно-Слободский районы — в числе отстающих по объему налоговых и неналоговых доходов на душу населения.

Провалы стали причиной запуска зеленой папки?

Напомним, в декабре президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым внес изменения в отдельные акты в сфере антикоррупционного контроля. Согласно новому указу, президент республики взял под личный контроль расходы муниципальных служащих, включая районных глав. Информацию по главам теперь собирает и анализирует специальная комиссия по координации антикоррупционной работы.

В Пестречинском районе имели место многочисленные земельные нарушения. Фото pestreci.tatarstan.ru (на фото — бывший глава района Эдуард Дияров)

В январе зеленая папка Минниханова дала первые плоды: президент уволил глав Рыбно-Слободского и Пестречинского районов. Чем мог быть недоволен Казанский кремль? Как уже писало «Реальное время», в случае с Пестречинским районом место имели многочисленные земельные нарушения: по итогам антикоррупционных проверок было выявлено более 300 случаев предоставления участков без проведения торгов либо по заниженной стоимости.

В Рыбно-Слободском районе тоже не обошлось без скандалов, в том числе — при приватизации муниципальной собственности. Один из эпизодов касался передачи земельного участка площадью 5 тыс. кв. метров в аренду жене главы района Ильхама Валеева. Она получила землю по стоимости 304 рубля с правом построить на ней жилье и впоследствии продать.

Казань — в конце второй десятки

Столица Татарстана, которая неизменно занимает первое место в рейтингах социально-экономического развития Минэкономики РТ, в данном рейтинге получила лишь 17-е место (в предыдущих рейтингах она также не была в первой десятке). Отчасти это объясняется самым низким баллом по показателям производства сельского хозяйства. Также Казань не на первых местах по уровню безработицы. В столице он выше, чем в среднем по республике, и составляет 0,64% от трудоспособного населения.

Рейтинг районов РТ за 9 месяцев 2017 года

МЕСТО Наименование муниципального района (городского округа) Уровень безработицы на 1.10.2017, % Баллы по безработице Среднемесячная заработная плата работников организаций за янв.-сент. 2017, руб. Баллы по среднемесячной зарплате 34 Агрызский 0,64 11 27.555,10 27 19 Азнакаевский 0,7 9 31.744,70 33 32 Аксубаевский 0,4 37 22.843,70 13 10 Актанышский 0,24 44 24.707,80 20 28 Алексеевский 0,61 17 24.862,40 21 43 Алькеевский 0,53 22 21.298,20 4 4 Альметьевский 0,8 7 40.555,40 45 44 Апастовский 0,46 30 22.071,20 7 41 Арский 0,62 16 22.391,20 10

Аналитическая служба «Реального времени»