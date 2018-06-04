Более 1000 поваленных деревьев на Лебяжьем — в Казани считают убытки от урагана

А синоптики объявили новое штормовое предупреждение: в ближайшие часы в городе вновь ждут грозу и сильный ветер до 25 м/c

Фото: соцсети

Ураган на прошлой неделе нанес серьезный урон Казани: сильным ветром были повреждены десятки зданий, только на Лебяжьем повалены более тысячи деревьев, по всему городу оборваны линии электропередач. Каждый район столицы сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии отчитался о последствиях разбушевавшейся стихии. Так, Академии тенниса Тарпищева ураган обошелся в один миллион рублей — в такую сумму оценен ремонт сорванной кровли. Второй темой встречи стала нехватка мест в детсадах. Подводя предварительные итоги учебного года, чиновники пообещали, что смогут направить в дошкольные учреждения всех детей старше трех лет. Подробности — в материале «Реального времени».

Ураган проредил лесопарк «Лебяжье»

«Деловой понедельник» в мэрии города сегодня начался с позитивной ноты — Татарстан выиграл 116 млн рублей в конкурсе Фонда президентских грантов. На первом этапе федерального состязания социально значимых проектов победили 58 республиканских проектов, в том числе 32, представленных казанскими НКО. Сейчас, по словам первого заместителя главы исполкома Казани Дамира Фаттахова, они уже начали готовиться ко второму этапу конкурса, который стартует 20 июля.

Вторая тема оказалась уже не такой приятной. В исполкоме подсчитали потери, понесенные городом в ходе урагана 30 мая. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах стихия повалила 41 крупное дерево, что привело к повреждению кровли трех зданий, фасадов двух зданий и 13 автомобилей. Помимо этого, от непогоды пострадали шесть линий электропередач и одна опора освещения, из-за чего отключилось электричество.

— По состоянию на 31 мая все повреждения устранены, управляющими компаниями на эти цели потрачено более 200 тысяч рублей. Ущерб, причиненный автомобилям, в настоящий момент подсчитывается. Ситуация сейчас стабильная, — отчитался глава районов Тимур Алибаев.

Для полной ликвидации последствий, как рассказал глава районов Сергей Миронов, потребуются «значительные финансовые средства». Фото kzn.ru



В Кировском и Московском районах вдоль улично-дорожной сети ветер повалил 32 дерева, из-за чего было частично ограничено движение по улицам Большой, Урицкого, Кызыл Армейской. Во дворах казанцев ураганом снесло еще более 100 деревьев, а имущество пострадало в 18 домах. Электроснабжение было прервано в 30 домах. Для полной ликвидации последствий, как рассказал глава районов Сергей Миронов, потребуются «значительные финансовые средства». 21 дерево было повреждено на территории общеобразовательных учреждений, 9 — в парках и скверах. Больше всего пострадало «Лебяжье», где в особо охраняемой зоне повалило более тысячи (!) деревьев.

Подсчитали также ущерб от сорванного купола в Академии тенниса Шамиля Тарпищева — он составил более одного миллиона рублей. При общей площади кровли в 3 тысячи квадратных метров разрыв произошел на площади более 200 погонных метров. Помимо этого, ветер повредил 11 прожекторов в учебном заведении.

Поваленная Березовая роща и сжатые сроки из-за ЧМ

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов рассказал, что ветром у них повалило один остановочный павильон и 39 деревьев вдоль улично-дорожной сети.

— В Березовой роще, на площадке для проведения Сабантуя, повалено более 45 деревьев. Около 24 общеобразовательных учреждений также повалены деревья, сломаны заборы в двух учреждениях, — отчитался глава районов.

От ветра частично пострадали несколько торговых объектов, а в жилых домах на Назарбаева и Кремлевской сорвало кровлю. Без света остались 11 домов. Сейчас все поврежденные деревья спилены и ведется работа по их вывозу. Ремонтируются и крыши двух пострадавших домов.

Сейчас все поврежденные деревья спилены и ведется работа по их вывозу. Фото kzn.ru

В Советском районе ураган свалил 110 деревьев, из которых 38 — на придомовых территориях, 35 — на территории улично-дорожной сети и 37 — на территориях образовательных учреждений. По словам главы района Рустема Гафарова, кровля повреждена в одном здании, в трех многоквартирных домах пострадали парапеты. Кабели электропередач ветер сорвал в трех местах.

— Линии электропередач были установлены в тот же день, ремонт кровельных покрытий завершен. В настоящее время все поваленные деревья распилены и большая их часть вывезена, — отчитался Гафаров.

Власти города попросили глав районов все вопросы с ликвидацией последствий урагана завершить на этой неделе — все из-за чемпионата мира по футболу.

— За эту неделю я прошу, уважаемые коллеги, полностью все работы по поваленным деревьям, по другим вопросам, которые вы доложили, завершить. Город должен быть в полной готовности к началу чемпионата, к приему гостей, — дали указание в руководстве мэрии Казани.

Напомним, что ураган 30 мая наблюдался по всему Поволжью. В Татарстане в результате непогоды пострадали три человека, одна женщина из Муслюмово погибла. Правительство республики выделяет семье погибшей один миллион рублей.

Ильнар Хидиятов рассказал, что, по предварительным данным, с отличием школу могут окончить 593 выпускника, а это 10,5% от общего числа. Фото kzn.ru

В мэрии оценили успехи школьников

Но вернемся к другим новостям. Для казанских школьников прозвенел последний звонок, впереди у них только экзамены. В мэрии города решили, что начало лета — это повод подвести предварительные итоги окончания образовательного года. Государственную итоговую аттестацию должны пройти более 21 тысячи человек, 16 тысяч из которых — выпускники, а оставшиеся — работники пунктов проведения экзаменов. Из 120 подготовленных пунктов проведения экзаменов 40 располагаются на дому — для детей с ограниченными возможностями.

Среди выпускников большой популярностью все так же пользуется экзамен по обществознанию — его выбрали 42,3% школьников. Дальше по убывающей следуют физика, биология, химия и история. По сравнению с прошлым годом выросло число тех, кто заинтересовался информатикой.

Этот год в Казани обещает выдаться урожайным на медалистов. Начальник управления образования Ильнар Хидиятов рассказал, что, по предварительным данным, с отличием школу могут окончить 593 выпускника, а это 10,5% от общего числа. Республиканские медали из них получат 322 отличника, что на 8,5% больше, чем в прошлом году.

Хорошие результаты казанские ребята показали и на Всероссийской олимпиаде школьников. Столица Татарстана снова стала третьей по числу призеров после Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя побед в итоге стало, наоборот, немногим меньше (73 против прошлогодних 78), количество участников выросло на 20% — до 471 ученика. На международной арене казанские ученики отметились 26 победами на олимпиадах — это 7 золотых медалей, 7 серебряных, 5 бронзовых, один Гран-при и шесть призовых мест.

Сейчас, по словам Айрата Фаизова, все здания казанских клубов для подростков находятся в хорошем состоянии. Фото kzn.ru

Даешь подростковые клубы

Уже сейчас город начал готовиться к новому учебному году, поэтому в рамках реализации республиканской программы капитально отремонтируют 22 образовательных учреждения на 596 млн рублей. К открытию также готовятся три новые школы — в «Салават купере», «Светлой долине» и на улице Минской. В скором времени откроются и три новых детских сада, которые в ближайшее время смогут принять 900 детей. Всего на 2018—2019 годы в детские сады планируется направить 17 519 детей, уже получили места 14 799 ребят.

— Всем детям старше трех лет будут предложены места в детских садах, — пообещал Хидиятов.

Кроме того, в этом году в Казани отремонтировали 11 подростковых клубов, и сейчас, по словам председателя комитета по делам детей и молодежи Айрата Фаизова, все здания казанских клубов для подростков находятся в хорошем состоянии. Напомним, заниматься этой темой власти стали в 2015 году, когда более 80% помещений нуждалось в капитальном ремонте. Только за 2015—2017 годы на приведение 16 клубов в порядок было потрачено 150 млн рублей. За последние три года также появились семь новых молодежных клубов. Таким образом, сеть выросла на 10%, а количество занимающихся — на 30%. В 90% случаев занятия в подростковых клубах для детей бесплатные, а оставшиеся 10% платных услуг, как уверяют в мэрии, по стоимости на порядок ниже средних цен по городу.