Социально значимые проекты Казани получили гранты президента РФ на 116,5 млн рублей

Социально значимые проекты Казани выиграли более 116,5 млн рублей от Фонда президентских грантов. Всего в конкурсе победили 58 проектов из Татарстана, в том числе 32 проекта из Казани.

Самое крупное финансирование получили всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая Волна» и проект реабилитации инвалидов по зрению на базе центра «Ярдэм». Они реализуются мэрией Казани с 2016 года под эгидой городской программы «Добрая Казань».



Также гранты Фонда получили социальный приют «Колыбель» центра защиты материнства и детства «Умиление», фестиваль дебютного документального кино «Рудник» от центра современной культуры «Смена», казанский хоспис, организованный фондом им. Анжелы Вавиловой, проект образовательной программы для воспитанников детских домов от фонда «Ак Барс Созидание» и другие проекты, сообщается на сайте мэрии Казани.



Ранее Татарстан выиграл 920 млн рублей на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.