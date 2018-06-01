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В Казани зеленую зону на Галеева перевели в место для многоэтажной жилой застройки

11:25, 01.06.2018 2
В Казани зеленую зону на Галеева перевели в место для многоэтажной жилой застройки
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Руководитель группы проектировщиков генплана Олег Григорьев прокомментировал на публичных слушаниях в Советской районной администрации застройку на улице Галеева.

Он пояснил, что место, в котором ведется строительство домов, уже переведено из зоны природных территорий в зону многоэтажной жилой застройки, сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, первый и второй дома на Галеева планируется достроить в I квартале 2019 года. По третьему и четвертому домам в договоре участия в долевом строительстве прописано, что строительство завершится в IV квартале 2020 года. Однако жители возмутились, что дома строятся в зеленой зоне.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:30
    Григорьев какое отношение имеет к Казани? Киси закончил? Ну и что?
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  • Анонимно 12:22
    Гигорьев теперь главный по Казани - он землю уже перевел под застройку - и много чего еще переведет...
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