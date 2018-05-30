Глава Башкирии встретился с министром промышленности РФ

Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым. Встреча прошла в Москве 29 мая.

«Обсуждались вопросы развития промышленности республики, в том числе химической отрасли», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

В первую очередь Хамитов и Мантуров говорили о проблеме передачи стерлитамакских шиханов Башкирской содовой компании, передает со ссылкой на источники портал proufu.ru.

По слухам, глава Башкирии убедил федерального министра в правоте региональных властей.

Напомним, что ранее Мантуров высказался в поддержку БСК. Он заявил, что власти республики не дают компании разрабатывать гору. Также чиновник высказал мнение, что движение в защиту Торатау поддерживают турецкие конкуренты Башкирской содовой компании.

В ответ на это Хамитов обратил внимание, что позиция Мантурова не является официальной.