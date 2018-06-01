Пробуждение «Авангарда», праздные «барсы» и вратарь-легионер для «базового клуба сборной России»

Трансферный гид КХЛ

Последние 7 дней не изобиловали новостями о переходах внутри КХЛ, однако несколько знаменательных событий все же произошло. Почти каждую неделю на авансцену трансферного рынка выходит тот или иной клуб — на этот раз настал черед омского «Авангарда», подписавшего главного тренера, вратаря и нападающего. Об этих и других переходах недели — в материале «Реального времени».

«Калгари» — Латвия — «Авангард»

Главным ньюсмейкером недели в КХЛ стал омский «Авангард», наконец-то включившийся в трансферную гонку по-настоящему. Для начала омичи объявили о назначении нового тренера вратарей Сергея Звягина, а также ассистента главного тренера Майкла Пелино. Оба специалиста работали до этого в магнитогорском «Металлурге». После этого очередь дошла и до долгожданного объявления имени нового главного наставника «Авангарда». Им стал тренер сборной Латвии канадский специалист Боб Хартли.

Выбор, мягко говоря, неоднозначный. Канадец до этого не работал в КХЛ, так что пока непонятно, как пройдет его акклиматизация в условиях российского чемпионата, а тем более в «Авангарде», где с тренерами не особенно церемонятся. Омск уже который год страдает от некачественного менеджмента, и не факт, что именно Хартли сумеет наладить взаимоотношения по линии «команда — руководство». Однако на стороне Боба опыт, доказательством чему служит его успех в последние годы с «Калгари» и сборной Латвии, заслужившей похвалу на самом высоком уровне.

Интересно, что Хартли начал свою работу в «Авангарде» с приглашения вратаря — именно того, с которым доходил до полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ с «Калгари». Карри Рамо с радостью откликнулся на приглашение тренера, тем более что за Омск голкипер уже когда-то выступал. Вторым трансфером при канадце стало еще одно возвращение бывшего «ястреба». Сергей Широков уезжал в питерский СКА «обычным» чемпионом мира, а вернулся обладателем олимпийского золота. Заканчивая тему НХЛ, отметим, что дебютный матч Широкова за океаном пришелся на игру с «Калгари», правда, с другим тренером.

Питерский СКА за денежную компенсацию приобрел шведского голкипера Хелльберга из китайского «Куньлуня». Фото sportsdaily.ru / Игорь Озерский



Зачем «базовому клубу сборной» легионеры?



Питерский СКА за денежную компенсацию приобрел шведского голкипера Хелльберга из китайского «Куньлуня». Эта фраза звучит смешно не только из-за «забористого» смешения национальностей, но и потому, что клуб из Петербурга усиливает свой состав легионером. Зачем «базовому клубу сборной России» шведский голкипер? Не будем забывать, что в команде все еще остается Игорь Шестеркин, который доигрался до «первого номера» сборной России на бесславном для команды Воробьева ЧМ в Дании.

Да и сам выбор Хелльберга не выглядит очевидным. На рынке КХЛ в «свободном доступе» хватало и более качественных вратарей. Тот же Метсола буквально втащил хабаровский «Амур» в плей-офф и в по окончании сезона оказался в уфимском «Салавате». Или, к примеру, Доминик Фурх, в активе которого три стабильных сезона в КХЛ со средним коэффициентом надежности 1,85 и отражением 92,5% бросков. Примерно такие же показатели у Хелльберга в «Куньлуне», но чего он добился со своей командой? Был безнадежным аутсайдером? Тогда чему он может научить игроков базового клуба сборной? Надеемся, что только хорошему.

«Ак Барс» чествует победителей и берется за работу

Затянувшаяся спячка «барсов» наконец завершилась — на неделе они были непривычно активны на трансферном рынке. Вначале казанцами был подписан новичок в линию защиты, которая была ослаблена уходом Токранова и Охтамаа. Даниила Курашова из владивостокского «Адмирала» пока, к сожалению, нельзя рассматривать как полноценную замену ушедшим, но в руках Билялетдинова даже Захарчук прыгнул много выше своего потолка.

Затем наступило 30 мая, и команда, вместе с покинувшими ее «уже небарсами», отметила свое чемпионство. Правда, после мероприятия Ярослав Косов умудрился вляпаться в неприятную историю. Зато генеральный менеджер клуба Рафик Якубов рассказал о планах на трансферном рынке. Он признал, что команда нуждается в усилении, но при этом отметил, что большого числа новичков ожидать не стоит. И самое главное, анонсировал желание капитана Свитова остаться в «Ак Барсе». Что еще для счастья надо?

Даниила Курашова из владивостокского «Адмирала» пока, к сожалению, нельзя рассматривать как полноценную замену ушедшим. Фото hcadmiral.ru



Покорит ли «ненастоящий канадец» российскую «Сибирь»

Новосибирский клуб в этом сезоне объявил о тотальной чистке состава. «Сибирь» уже покинули 13 хоккеистов, большинство из которых были ведущими игроками команды. Не будет в Новосибирске и шведской связки Бергстрем — Закриссон, которая продолжит свою карьеру в «Тракторе» и «Динамо» соответственно. В результате этого в клубе полностью обновились легионерские позиции. Состав сибиряков пополнили канадский вратарь Дэнни Тэйлор, нападающие сборной Финляндии Юлиус Юнттила и Юкка Пелтола, а также француз Шарль Бертран. Последним иностранцем стал канадец Кори Эммертон, уже игравший в России за ХК «Сочи».

Эммертон был на хорошем счету в южной команде — нападающий забил за сезон 17 шайб (у Бергстрема в прошлом сезоне — 21, у Закриссона — 13) и вообще выглядел убедительно. Но большинству российских болельщиков он запомнился скандальной дракой с игроком «Витязя» Кудреманом. Подмосковный клуб тогда был знаменит своими бойцами, и Эммертон стал одной из жертв кулачных боев на льду. Сочинцы тогда решили написать заявление в полицию по факту драки, в ответ генеральный менеджер «Витязя» Варицкий назвал пострадавшего «ненастоящим канадцем». Дальше случился вылет из плей-офф в первом раунде, четырехмесячные задержки зарплаты, и Эммертон уехал в Швейцарию.

Защищая цвета «Амбри-Пиотты», канадец за три сезона провел 139 матчей в регулярных чемпионатах и набрал в них 98 (38+60) очков. Особенно хорош Кори был в плей-офф, где в его активе 21 (12+9) очко в 24 матчах. Такой нападающий, безусловно, усилит сибиряков. Особенно полезны будут его качества в Кубке Гагарина, куда стремится попасть генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский. Главное теперь — успеть слепить из множества новых игроков настоящую команду.

Усиление «Торпедо» — возвращение «блудного сына»

Не такую громкую работу на рынке ведет «Торпедо». Нижегородцы на неделе подписали контракты с двумя североамериканцами. Для защитника Джонатана Блума «автозаводцы» станут уже третьим клубом КХЛ в карьере. До этого американец скандально ушел из «Адмирала», где не платили зарплату, и не прижился в «Сочи». А вот для нападающего Эндрю Кэйлофа этот сезон обещает стать дебютным в России. Ранее он выступал за шведский «Векше» и стал чемпионом Швеции.

Под стать этим двум и другие приобретения нижегородцев. Так, в состав после долгой «разлуки» вернулся бывший топ-бомбардир команды Михаил Варнаков, для которого командировки в Петербург, Казань и Москву стали не слишком удачными. Впрочем, свои дежурные 10 шайб за сезон, а то и больше, форвард еще способен выдавать. 33 года — не критичный возраст для хоккея. Кроме Варнакова, в команду были приглашены защитник Волченков, нападающие Жафяров и Сетдиков. Последний стал лучшим бомбардиром ВХЛ и теперь попробует свои силы в главной лиге России. Получится ли что-то путное из этих сделок, покажет только время, но прямо сейчас все это выглядит весьма неплохо.

В состав после долгой «разлуки» вернулся бывший топ-бомбардир команды Михаил Варнаков. Фото hctorpedo.ru



Короткой строкой

«Йокерит» продолжает комплектовать свой состав воспитанниками финского хоккея. На прошедшей неделе «джокеры» подписали двух защитников — Эемели Рясянена и шведа Виктора Лева, которые ранее пробовали свои силы в Северной Америке. Кроме того, «Йокерит» приобрел форварда Сакари Маннинена, имеющего в своем активе игры за сборную Финляндии.



Когда от них уже никто ничего не ждал, они ожили. Речь о словацком «Словане». Сначала состоялась смена главного тренера, коим теперь является Владимир Орсаг, а затем была усилена оборона. Так, отныне ворота «Слована» будет защищать голкипер сборной Словакии Марек Чильяк, неплохо проявивший себя на прошедшем чемпионате мира. Примечательно, что в лигу вернулся и Якуб Штепанек, известный своими выступлениями за СКА и «Северсталь». Кроме того, клуб подписал контракт с 21-летним Марио Грманом из чешского «Хомутова».



Подмосковный «Витязь» больше не бросается громкими фразами в адрес других команд, но это не значит, что он затих и на трансферном рынке. На неделе клуб продлил контракт с главным тренером Валерием Беловым, а также договорился о переходе возрастного Дениса Кокарева. Здесь, как говорится, «скриньте» — через пять лет он станет лидером «Витязя» и вернется в «Динамо». Все по заветам Максима Афиногенова.

Другой поразительный слух связан с магнитогорским «Металлургом». Вдруг стало известно, что клуб собирается вернуть в Россию Николая Кулемина, пропустившего большую часть прошлого сезона из-за травмы. Официального перехода еще нет, Николай все еще игрок «Айлендерс», и конкретика должна появиться ближе к 1 июля. При этом некоторые детали его предполагаемого контракта в КХЛ уже озвучены. 200 млн рублей — именно столько, по слухам, готовы предложить в Магнитогорске травмированному игроку. И кто сказал, что в России финансовый кризис?

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Ак Барс» в. Билялов («Югра»)

з. Курашов («Адмирал»)

н. Падакин («Сочи»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ) з. Охтамаа («Карпят»)

з. Токранов (СКА)

н. Глинкин («Трактор»)

н. Язьков («Металлург») ЦСКА н. Вей («Барыс»)

з. Ермаков («Сибирь»)

з. Воробьев («Сибирь»)

з. Шуленин («Торпедо»)

з. Чмыхов («Сочи»)

н. Слепышев (НХЛ) н. Жарков («Салават»)

н. Петров («Авангард»)

н. Ожиганов (НХЛ) СКА в. Хелльберг («Куньлунь»)

з. Токранов («Ак Барс»)

з. Дыбленко (НХЛ)

н. Бывальцев («Амур»)

н. Ли («Амур»)

н. Дергачев («Спартак»)

н. Морозов («Югра»)

н. Марченко («Югра»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ) в. Коскинен (НХЛ)

з. Яковлев (НХЛ)

н. Ковальчук (НХЛ)

н. Торесен

н. Шипачев («Динамо М»)

н. Широков («Авангард») «Трактор» н. Бергстрем («Сибирь»)

н. Глинкин («Ак Барс»)

н. Стоу («Спартак») гт. Гатиятулин (СКА)

в. Францоуз (НХЛ)

з. Вишневский («Авто»)

н. Виделль («Динамо Р»)

н. Кручинин (СКА)

н. Кравцов (СКА)

з. Климонтов «Йокерит» гт. Марьямяки

з. Рейни

з. Нурмиканта

з. Рясенен

з. Лева

н. Хальме

н. Монто

н. Маннинен («Эребру») гт. Ялонен

н. Толванен (НХЛ)

н. Хухтала

н. Палола («Куньлунь») «Локомотив» в. Красоткин («Лада»)

в. Салак («Сибирь»)

н. Санников («Сибирь»)

н. Пулккинен («Вегас»)

н. Деарне («Рейнджерс»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Капустин («Лада»)

н. Лугин («Сочи») з. Любушкин (НХЛ)

н. Кадейкин («Салават») «Металлург» гт. Яндач

з. Матушкин (Швеция)

з. Верещагин («Сибирь»)

н. Язьков («Ак Барс»)

н. Кулемин (НХЛ) з. Терещенко («Салават»)

з. Будкин («Сочи»)

н. Шенфельд («Торпедо»)

н. Кокарев («Витязь») «Салават Юлаев» гт. Цулыгин

в. Метсола («Амур»)

з. Терещенко («Металлург»)

н. Кугрышев («Авангард»)

н. Хохряков («Авангард»)

н. Шэн («Югра»)

н. Жарков (ЦСКА)

н. Кадейкин («Локомотив») гт. Вестерлунд,

в. Скривенс

в. Хомченко («Спартак»)

з. Бартулис

з. Логинов («Сибирь»)

з. Гончаров («Спартак»)

н. Юньков

н. Саюстов

н. Зубов («Спартак») «Автомобилист» гт. Мартемьянов («Амур»)

з. Вишневский («Трактор»)

з. Мамкин (Сочи)

н. Секстон («Нефтехимик»)

н. Белоусов

(«Лада»)

н. да Коста

н. Доус («Барыс»)

н. Литовченко («Амур») гт. Крикунов

в. Сохатский

з. Куляш («Северсталь»)

з. Мегалинский

н. Михнов

н. Симаков

н. Кинг

н. Паренто «Нефтехимик» з. Полашек («Сочи»)

н. Пуустинен («Ювяскюля»)

н. Няттинен («Ювяскюля»)

н. Руохомаа («Карпят») з. Густафссон («Лулео»)

н. Секстон («Авто»)

н. Еглич

н. Филатов («Спартак»)

н. Ганзл («Спартак») «Торпедо» гт. Немировски

з. Орлов («Витязь»)

з. Волченков

з. Блум («Сочи»)

н. Кэйлоф («Векше»)

н. Жафяров («Адмирал»)

н. Варнаков («Динамо М»)

н. Миле («Векше»)

н. Шенфельд («Металлург»)

н. Сетдиков (ВХЛ) гт. Скудра

з. Шуленин (ЦСКА)

з. Кундратек («Куньлунь»)

н. Костицын («Динамо Минск»)

н. Даугавиньш («Спартак»)

н. Мозер («Динамо М») «Авангард» в. Бобков («Адмирал»)

в. Рамо

з. Покка (НХЛ)

н. Петров (ЦСКА)

н. Широков (СКА) в. Фурх («Северсталь») «Амур» в. Кашик («Злин»)

н. Филиппи («Либерец») в. Метсола («Салават»)

н. Литовченко (Автомобилист)

н. Бывальцев (СКА)

н. Ли (СКА) «ХК Сочи» з. Будкин («Металлург»)

з. Мусин («Ак Барс»)

н. Розен («Векше»)

н. Подшендялов («Спартак»)

н. Архипов («Ак Барс») з. Полашек («Нефтехимик»)

з. Чмыхов (ЦСКА)

з. Блум («Торпедо») «Спартак» в. Гудачек («Северсталь»)

з. Гончаров («Салават»)

н. Карсумс («Динамо М»)

н. Зубов («Салават»)

н. Ганзл («Нефтехимик»)

н. Даугавиньш («Торпедо»)

н. Филатов («Нефтехимик») з. Лаюнен («Куньлунь»)

н. Радил (НХЛ)

н. Дергачёв (СКА)

н. Подшендялов («Сочи»)

н. Стоу («Трактор») «Северсталь» в. Фурх («Авангард»)

з. Куляш («Авто») в. Гудачек («Спартак»)

з. Евсеенко («Витязь»)

н. Монс («Витязь»)

н. Кагарлицкий («Динамо М») «Сибирь» в. Тейлор (АХЛ)

з. Логинов («Салават»)

н. Романцев («Металлург», ВХЛ)

н. Бертран («Карпят»)

н. Юнттила («Карпят»)

н. Пелтола («Таппара»)

н. Эммертон («Амбри Пиотта») в. Салак («Локомотив»)

з. Ермаков (ЦСКА)

з. Воробьёв (ЦСКА)

з. Верещагин («Металлург»)

н. Основин («Салават»)

н. Санников («Локомотив»)

н. Тичар

н. Закриссон («Динамо М»)

н. Бергстрем («Трактор»)

н. Артемов («Динамо Мн»)

н. Энеруд

н. Энлунд

н. Горбунов

н. Коньков «Динамо М» з. Койвисто («Карпят») з. Миронов («Колорадо»)

н. Индрашис («Динамо Р»)

н. Закриссон («Сибирь»)

н. Мозер («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М») н. Кагарлицкий («Северсталь»)

н. Шипачев (СКА)

н. Комаров (НХЛ) н. Карсумс («Спартак») «Барыс» в. Граховина («Таппара»)

н. Панюков

н. О'Коннор (Англия) н. Вей (ЦСКА)

н. Доус («Автомобилист»)

н. Фрэттин («Лозанна») «Динамо Минск» н. Костицын («Торпедо»)

н. Артемов («Сибирь») з. Денисов («Сайпа») «Витязь» в. Ортио («Шеллефтео»)

з. Евсеенко («Северсталь»)

н. Монс («Северсталь»)

н. Комаров («Динамо М»)

н. Семин («Сокол»)

н. Кокарев («Металлург») з. Орлов («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М») «Адмирал» гт. Светлов з. Волченков

з. Курашов («Ак Барс»)

н. Жафяров («Торпедо»)

н. Кицын «Куньлунь» гт. Тапола («Таппара»)

з. Кундратек («Торпедо»)

з. Мертл

з. Лаюнен («Спартак»)

н. Палола («Йокерит»)

н. Савинайнен («Югра»)

н. Лунд («Юргорден») в. Хелльберг (СКА)

з. Дялога («Спарта»)

з. Кулда («Спарта») «Слован» гл.т. Орсаг

в. Чильяк (Чехия)

в. Штепанек («Лозанна»)

з. Грман (Чехия) н. Микуш

н. Геноуэй «Динамо Р» з. Майоне («Калпа»)

н. Виделль («Трактор»)

н. Кларк («Брюнес») н. Индрашис («Динамо М»)



