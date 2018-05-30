Ожидание — Педан и Емелин, реальность — Курашов: об усилении «Ак Барса»

Что за самородка откопал Билялетдинов на Дальнем Востоке?

Подписание «Ак Барсом» юного и пока ничем не примечательного защитника Даниила Курашова на фоне потери Василия Токранова и слухов о переходе маститых оборонцев Педана и Емелина выглядит затеей довольно сомнительной, так что праведный гнев поклонников команды а-ля «за что нам такое усиление» понять можно. Спортивная редакция «Реального времени» решила копнуть чуть глубже и попыталась разобраться, что из себя представляет Курашов, чем он так приглянулся Якубову и Билялетдинову и какова, предположительно, его судьба в Казани. Все подробности в материале «Реального времени».

Новый Лямкин или будущее пополнение для «Сочи»?

«Нужно растить талантливую молодежь, чтобы удержать победную планку», — гласит заголовок одной из новостей на официальном сайте «Ак Барса». Это прямая цитата из выступления президента клуба Наиля Маганова на конференции, посвященной воспитанию молодых хоккеистов. И уже следующей новостью идет извещение о подписании 20-летнего воспитанника мытищинского хоккея.

Понятно, что тот же Дамир Мусин, которого отдали в ХК «Сочи» вместе с Дмитрием Архиповым за права на Павла Падакина, пока не тянул уровень чемпионской команды, так что трансфер выглядит вполне разумным. Но в академии имени Юрия Моисеева и в «Ирбисе» тем временем варится много парней, которые тоже не прочь попробовать себя в главной команде. А вместо них в команду поступают молодые ребята из других городов, которые ничем особенным себя вроде бы еще не зарекомендовали.

Впрочем, прежде чем сразу переходить к критике, нужно понимать, что чутье Билялетдинова на талант и потенциал хоккеистов куда острее нашего с вами и выискивать самородки у него получается куда лучше. Во-вторых, стоит отмотать время на год назад, когда стало окончательно ясно, что новокузнецкий «Металлург» в КХЛ мы больше не увидим, и в Казань вдруг проследовали сразу семь хоккеистов, средний возраст которых составлял как раз 20 лет. Об этих хоккеистах, за исключением Ивана Емеца и Тимура Фаткуллина, за пределами родной команды и города никто толком не слышал. И разговоры на тему, зачем «Ак Барсу» эти «ноунеймы» и никчемные наемники, загуляли по всей Казани с большой силой. Однако посмотрите, что мы получили на выходе по прошествии сезона. Ни Емец, ни Фаткуллин не заиграли. А вот Никита Язьков, а потом и Никита Лямкин по ходу чемпионского сезона раскрылись так, что даже в сильнейшей команде лиги не просто не затерялись, а были одними из лучших. Как признавался Билялетдинов, оба приглянулись ему именно тем, за что он уважает и выбирает хоккеистов для своих команд — работоспособностью и выносливостью на предсезонных сборах.

Так что прежде чем хвататься за голову, стоит как минимум подождать, как пройдут предсезонка и начало будущего сезона. Билялетдинов уже давно всех приучил, что умеет превратить «молодого и перспективного» в «необходимого команде». Впрочем, и такой исход не гарантирован. К примеру, у Зията Пайгина лучше выходило играть в условиях «свободного хоккея» в «Сочи», нежели в родной Казани под «схемами» Билла. Что ждет в Казани новоиспеченного «барса» — отъезд в «Сочи» или превращение в нового Лямкина и Манухова — сезон покажет.

Не доехал до МЧМ, зато в Кубке Гагарина пороха понюхал

Начинал свою карьеру Даниил Курашов в мытищинской школе «Атланта» и даже отыграл там до 2014 года. На последнем в истории КХЛ драфте 2015 года его выбрал «Адмирал», и юный защитник отправился на Дальний Восток, пробивая себе путь через Молодежную лигу. В 40 матчах за «Сахалинских акул» сезона 2015/16 он забросил 5 шайб и получил вызов в первую команду — владивостокский «Адмирал».

Два сезона, которые Курашов провел в КХЛ, суперяркими назвать сложно. На взрослом уровне хоккеист начинал с крайне небольшого айстайма. Например, в дебютном поединке против СКА он получил всего лишь 27 секунд игрового времени. Первое очко заработал в игре против «Амура», отдав результативную передачу. Чуть интереснее вышел второй сезон, когда он стабильно получал 10—11 минут игрового времени. Осенью забросил свою первую и единственную шайбу в ворота «Витязя» броском от синей линии. А в 2016 году 18-летний Курашов был одним из кандидатов в брагинскую сборную России на молодежный чемпионат мира в Финляндии, но не вовремя получил травму плеча и пропустил турнир.

Как видим, послужной список довольно скуден. Однако уже в 20-летнем возрасте у парня есть опыт сражений в плей-офф, так что коленки в противостоянии с мужиками КХЛ, по идее, трястись не должны. Осталось вылепить из него боевитого и надежного оборонца.

Универсал для четвертого звена?

Что мы знаем об игровых возможностях Курашова? У него левый хват, что не дает ему дополнительных преимуществ; таких, как он, в команде пруд пруди. Альберт Яруллин, к примеру, тем и ценен, что играет правым хватом.

Где можно его использовать Даниила? Очевидно, что это не защитник для первых двух звеньев и далеко не замена уехавшим Василию Токранову и Атте Охтамаа (здесь, скорее всего, будет подыскан иностранный защитник). Вполне возможно, между Курашовым, Михаилом Сидоровым и Романом Абросимовым будет вестись конкурентная борьба за место в третьем-четвертом звене. А учитывая, что эти звенья чаще выпускаются для сдерживания атак, а Даниила жестким защитником назвать сложно, то за получение права на это место ему еще придется побороться и поработать как следует. Прежде всего над «физикой» и скоростью. Весит хоккеист 82 килограмма — маловато для грозы скоростных нападающих. Мясом еще обрастать и обрастать.

— Мой стиль? Стараюсь играть аккуратно, в первую очередь сзади, но и атаку при необходимости могу поддержать. Даже гол один забил, «Витязю». Мне нравится стиль Джонатана Блума. Он в меру жесткий, универсал, голову включает, — говорил «Советскому спорту» защитник в прошлом году.

Звучит обнадеживающе — атакующие и надежные защитники команде необходимы. Особенно на фоне потери Токранова и слухов о подписании маститых Педана и Емелина.

Эрик Добролюбов