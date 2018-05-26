Канадец Эндрю Кэйлоф усилил нападение нижегородского «Торпедо»

Канадский нападающий с победным опытом игры на европейском континенте Эндрю Кэйлоф пополнил атакующую линию нижегородского «Торпедо», сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Выступая в Канадской юниорской хоккейной лиге, он дважды подряд зарабатывал более сотни очков за сезон, удостаиваясь при этом различных индивидуальных наград.

Заключив профессиональный контракт с шведским клубом «Шеллефтео», уже в дебютном европейском сезоне Кэйлоф набрал 46 очков, чем помог своей команде завоевать серебряные медали чемпионата. В следующем сезоне был повторен серебряный успех.

В сезоне 2017-2018 годов Эндрю довелось познать вкус долгожданного чемпионства в составе «Векше Лейкерс».

