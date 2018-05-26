«Торпедо» подписало контракт с экс-защитником «Нэшвилла»

Защитник-бомбардир Джонатон Блум пополнил ряды нижегородского «Торпедо», сообщает пресс-служба команды.

Американский игрок обороны хорошо знаком болельщикам КХЛ, в первую очередь, по игре за «Адмирал» из Владивостока. В составе «моряков» за три сезона Джонатон заработал 72 очка по системе «гол+пас», став при этом лучшим ассистентом в истории дальневосточного клуба. Его действия по заслугам оценил тренерский штаб сборной США, предоставивший Блуму шанс выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

Джонатон уже в 22 года дебютировал в НХЛ в составе «Нэшвилл Предаторз». В Национальной хоккейной лиге Блум провел 122 матча, забросив 7 шайб и сделав 22 голевые передачи.

Ранее «Торпедо» подписало контракт с канадцем Эндрю Кэйлофом.



