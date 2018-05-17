Хватит называть это «Красной машиной»! Дежурный вылет от канадцев — исчерпывающий диагноз

Россия покинула уютную заводь Пхенчхана и привычно проиграла в четвертьфинале ЧМ в матче-триллере

У сборной Советского Союза времен Тарасова или Тихонова столько же общего с нынешней хоккейной сборной России, как у новенького «Мерседеса» и подержанного «выкидыша» отечественного автопрома. Если у кого-то еще оставались иллюзии насчет веса олимпийского золота Пхенчхана команды Олега Знарка, то теперь они должны окончательно развеяться. Причина тому — «традиционный» вылет после проигрыша канадцам в 1/4 финала ЧМ. Подробности сегодняшнего поражения (4:5) сборной России в противостоянии-триллере с «Кленовыми листьями» в Копенгагене — в материале «Реального времени».

Команда Воробьева до матча с канадцами проиграла все сложные матчи

Национальная команда России на этом турнире еще до матча с канадцами проиграла всем соперникам из элиты мирового хоккея. Бравурные речи еще звучали после побед над аутсайдерами (Австрия, Италия, Белоруссия), потом парни Ильи Воробьева с трудом раскатали швейцарцев и потерпели поражение в первом же серьезном матче с чехами (3:4). Уверенная победа над середнячками из Словакии настроила было на оптимистичный лад, но шведы быстро показали, что радоваться рано, и отправили Россию сражаться с Канадой уже в четвертьфинале.

Кто-то скажет, что сборная Швеции привезла сильный состав в Данию. Это так. Но, как и у россиян, у «Тре крунур» осталось немало звезд НХЛ в плей-офф за океаном. И тут становится очевидно, что «скамейка» качественных исполнителей у шведов куда длиннее, чем у россиян. Еще лет десять назад лишь канадцы опережали наш хоккей в этом плане, сейчас же можно говорить, что Россию обгоняют уже и финны, и шведы, и американцы.

Канадцы, как и россияне, не слишком удачно сыграли на групповом этапе датского ЧМ. Однако «Кленовые листья» известны своей привычкой ощутимо прибавлять в плей-офф любых соревнований. Еще не так давно это можно было сказать и о сборной России. Перед игрой, прежде всего, хотелось увидеть характер у подопечных Ильи Воробьева.

Перед игрой, прежде всего, хотелось увидеть характер у подопечных Ильи Воробьева



На этом фоне особенно странно было слышать от президента ФХР Владислава Третьяка, который играл в той самой сборной СССР, сетования на силу соперника. Ощущения некоторого диссонанса не покидало до самого конца пути российской сборной на этом чемпионате. «Если бы мы играли с латвийцами, настроение было бы получше. Но ничего не поделать, все равно же с этими командами надо встречаться», — сказал «Р-Спорту» прославленный в прошлом вратарь, а ныне весьма критикуемый спортивный функционер.

Когда резервисты (Ц)СКА в сборной, а обладатели Кубка Гагарина — нет

Тем временем главный тренер сборной России удивил с составом. В запасе неожиданно остался Василий Кошечкин, который в матче со шведами хоть и не «тащил», но и не проваливался. В «рамке» неожиданно для всех появился Игорь Шестеркин, запасной голкипер питерского СКА. Вообще, странным выглядел сам вызов этого голкипера в сборную. Но таковы реалии нашего хоккея, с его «кабинетной возней»: резервист СКА попадает в сборную, а победитель Кубка Гагарина Эмиль Гарипов — нет. И такая же картина не только на вратарской позиции, но и в третьем-четвертом звеньях. Понятно, что «разрушители» в сборной должны быть, но ведь не «чеккер» Андронов выиграл Кубок Гагарина, а Александр Свитов, Артем Лукоянов или Алексей Потапов. Андронов, кстати, «привез» своей команде первое же меньшинство в игре и вообще стал антигероем матча.

К слову о вратаре Шестеркине. Голкипер не выручил свою команду в первом же опасном эпизоде в отчетной игре. Канадцы с первых минут прижали россиян к воротам, и тот самый Андронов нарушил правила и отправился в штрафной бокс. «Кленовые листья» долго не могли забраться в чужую зону, однако в концовке большинства им удалась-таки атака сходу. Она завершилась мощным щелчком со средней дистанции от Колтона Парайко — Шестеркин не выручил, пропустив в ближний угол, хотя обзор ему никто не закрывал.

Канадцы продолжали давить, что вылилось еще в одно удаление в составе нашей сборной. Очень не вовремя россияне замешкались на смене и заработали штраф за нарушение численного состава. В эти минуты команда Воробьева выглядела особенно невыгодно на фоне собранных канадцев.

Команда Воробьева выглядела невыгодно на фоне собранных канадцев



— Мы уделили большое внимание разбору игры сборной России. Вообще, все в команде очень рады возможности сыграть со сборной России. Канада против России — это большая вывеска, вижу, как она возбуждает всех в команде, — говорил журналистам главный тренер канадской сборной Билл Питерс перед игрой. Действительно, заряд в действиях его подопечных чувствовался. Россияне же выглядели инертно — за весь стартовый период они так ничего особенного у чужих ворот и не показали. И лишь неточность соперника уберегла Шестеркина от второй пропущенной шайбы.

Канадские качели — от контроля до состояния гроги

Сборная России все же нашла силы выровнять игру к середине второго периода. Правда, до острых моментов дело не доходило, а тут еще и Андронов заработал очередное меньшинство для своей команды. Причем сделал это в чужой зоне, когда ситуация совсем не требовала от российского «чеккера» столь радикальных мер. Молодежь из Эдмонтона не простила: Макдэвид отдал поперек зоны, а Нюджент-Хопкинс не промахнулся — 0:2. Автор гола долго обрабатывал шайбу, но Шестеркин все равно не успел переместиться и пропустил в ближний угол — 0:2.

Казалось, «Кленовые листья» полностью контролируют происходящее на льду. Похоже, они и сами в это слишком поверили и расслабились. Быстрый выпад россиян, и Анисимов вывел Михеева уже на пустые ворота — разница в счете сократилась до минимума. Канадцы поплыли. Последовало удаление, которым команда Воробьева не воспользовалась, но тут же еще одно — и его россияне реализовали еще на этапе отложенного штрафа. Дадонов отдал зрячую передачу из-за ворот, и Александр Барабанов сравнял счет — 2:2. Такие вот канадские качели — от тотального контроля до состояния грогги.

Фортуна и крага Андронова на стороне России, но канадцы сильнее

У Билла Питерса было минут 15 перерыва перед заключительной третью матча, чтобы привести своих подопечных в чувство. Уже по первым минутам периода показалось, что ему это удалось, а ближе к экватору 20-минутки канадцы провели быструю результативную атаку: Шварц отдал пас под бросок в касание Кайлу Туррису, у того щелчок не слишком получился, но Шестеркин пустил шайбу в «домик» — 2:3. Россияне ответили мгновенно. Антигерою игры Андронову после наброса от синей линии шайба попала в крагу и отрикошетила в ворота — 3:3. Госпожа фортуна в этот вечер явно была на стороне Ильи Воробьева и его команды.

Можно сколько угодно восхищаться характером российской сборной, но очередной вылет в четвертьфинале, как и «дежурное» поражение от канадцев, ставит неутешительный диагноз



Однако канадцы решили на милость ей не сдаваться и за 7 минут до конца вновь склонили чашу весов на свою сторону. Гол вышел типично североамериканским: Джост бросил с неудобной позиции, Шестеркин неловко отбил перед собой, а Дюбуа продавил пятак и переправил шайбу в ворота — 3:4. Но и россияне уже завелись. Артем Анисимов взял игру на себя и бросил с неудобной руки. Канадский голкипер откровенно «зевнул» в этом эпизоде — 4:4.



Диагноз

В итоге команды доигрались до овертайма, где все решило удаление Кирилла Капризова. Макдэвид в большинстве отдал третью голевую передачу в матче, а О'Райлли ловко подставил клюшку на пятачке — 4:5.

Можно сколько угодно восхищаться характером российской сборной, трижды отыгравшейся по ходу матча, но очередной вылет в четвертьфинале, как и «дежурное» поражение от канадцев, ставит неутешительный диагноз. И «золоту» Пхенчхана, и титулу «Красная машина».

Артур Халилуллов, фото fhr.ru