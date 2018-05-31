«Ак Барс» осудил поведение задержанного за рулем в нетрезвом виде Косова

Хоккейный «Ак Барс» выступил с официальным заявлением по поводу задержания нападающего команды Ярослава Косова.



«В ночь на 31 мая нападающий «Ак Барса» Ярослав Косов был задержан сотрудниками ГИБДД МВД по РТ. На месте был составлен протокол об отстранении игрока от управления транспортным средством.

Хоккейный клуб «Ак Барс» заявляет, что осуждает поведение игрока, повлекшее подобные последствия. Профессиональные спортсмены должны быть примером для подражания и с честью нести звание игрока татарстанского клуба. Помимо административных мер, к Ярославу Косову будут применены дисциплинарные санкции в соответствии с внутренними правилами ХК «Ак Барс», — сказано в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что сегодня утром в центре Казани нападающий «Ак Барса» Ярослав Косов был задержан сотрудниками ГИБДД.

Напомним, вчера состоялось чествование казанской команды в связи с победой в плей-офф Кубка Гагарина.