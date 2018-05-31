Средневековая Башкирия: в тени более могущественных соседей

В центральной части Волжской Булгарии угорское население численно превосходило булгар, а часть иштяков превратились в татар

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», завершает серию публикаций о средневековой истории башкир.

Угорский след



Что касается угорского компонента в этногенезе башкир, то угры Башкирии во второй половине I тысячелетия н. э. смешивались с тюрками. Племена башкир айлинской группы появились в результате смешений местного угорского населения с огузо-печенежским населением. В северо-восточной Башкирии находили памятники мрясимовского типа. Несмотря на большую роль тюркского компонента, в этих памятниках была угорская доминанта. Были и племена бакальской культуры, угорская принадлежность которых не вызывает претензий.

При этом угорский компонент в формировании башкир играл заметную, но не ведущую роль. По мнению Б. Серебрянникова, нет сколько-нибудь заметных следов влияния венгерского языка на башкирский. С. Миржанова же считала, что тюркизмы венгерского языка связаны с башкирским языком. И. Антонов поддерживает мнение башкирских исследователей о том, что какая-то группа башкир жила среди венгров. Сведения письменных источников же свидетельствуют о том, что восточные авторы просто-напросто путали венгров и башкир. Впервые догадка об одном и том же этнониме, обозначавшем два народа, была озвучена Д. Хвольсоном. И. Зимоньи же посвятил этой проблеме целое исследование. В башкирском предании «Куръятмас» сказано, что башкиры-усерганы ушли в Куръятмас, где тогда жили мажары. Считалось, что несколько сот жителей Куръятмаса ведут происхождение от венгров. И. Антонов связывал чияликцев с булгаро-угорским компонентом в этногенезе башкир. Чияликцы, как и макушинская культура, были продолжателями юдинской культуры, то есть лесных угров.

Окончательно угорское население было ассимилировано в XVI—XVII вв. с передвижением башкир на север. Башкиры ассимилировали группы манси и иштяков. Угорский пласт заметен в материальной культуре. Это и особенности постройки домов, и головные уборы, и нашивки на полах одежды. В Зауралье башкирский костюм был похож на хантыйский. Угры, жившие в западной части Башкирии, подверглись значительно более ранней тюркизации, чем угры восточной части Башкирии. Угорское влияние выразилось и в этнонимах иштякского и булгаро-мадьярского круга. В VI—VIII вв. на территории Башкирии существовала кушнаренковская археологическая культура. Исследователи определяют ее как угорскую. Это были лесостепные угры. Они заняли весь Южный Урал, присутствовали в Прикамье, и их анклавы находились в бассейне реки Белой. У них были поселения и они оставили после себя Манякские, Такталачукские и Сынташтамакские курганы. На Южном Урале также существовала сылынташская культура, которая характеризовалась курганами с усами, характерными для населения Западного Тюркского каганата. Такие памятники находили в степной части исторической Башкирии. В районе же реки Белой до VIII в. рядом с уграми и гунно-сарматскими племенами проживали остатки пермского населения. В Зауралье существовала бакальская культура, носители которой были коневодами, но в то же время у них были укрепленные поселения. Как и кушнаренковцы, бакальцы были связаны своим происхождением с саргатцами, но если кушнаренковцы были уграми-мигрантами, которые активно взаимодействовали с местными племенами, то бакальцы отличались большим традиционализмом и связью с саргатской культурой.

В центральной части Волжской Булгарии угорское население численно превосходило булгар

Корни венгров уходили в далекое прошлое. Протовенгры возникли во время cуществования саргатской культуры. Собственно, венгры и их родственники из степных угров происходили от позднесаргатского населения, которое возникло в середине I тысячелетия в результате смешения населения карымского этапа Обь-Иртышской археологической общности с лесостепными племенами саргатской культуры в Тоболо-Иртышье. В Северном Казахстане саргатцы испытали большое влияние скифских и сарматских племен. А. Расторопов считал, что наименованием протовенгров было сабир или саварт. В Приисетье население бакальской культуры было локальным вариантом саргатской общности. В эпоху Великого переселения народов происходило формирование батырского, кушнаренковского, караякуповского археологических типов и потчевашской археологической культуры. Батырский тип представлял собой смешение караякуповских памятников с памятниками юдинской культуры.

Венгры же как племя оформились на территории между Волгой и Белебейско-Бугульминской возвышеностью. Они переправились через Волгу в районе Самарской Луки. Наименование башкир и венгров в арабских источниках — баджгурд — Н. Баскаков переводил как «свояк угров». Н. Ковалевский же выделял две группы баджгурд. Та группа, которая поклонялась животным, была названа им уграми, вторая группа — тюрками. Отмечалось, что в составе тюркских народов находилось племя маджар. Клан маджар был среди племени аргын казахского народа. А. Расторопов связывает мадьяр с бакальцами. Тюрки же назвали Сибирь Сибирью, столкнувшись с местным угорским населением, которое носило самоназвание саварт. Смена этнонима с саварт на мадьяр произошла во время миграции на запад. Венгры были ближайшими соседями финских народов. Б. Серебрянников отмечал удивительную схожесть объектных спряжений языка мордвинов и венгерского. С восточными венграми, не ушедшими на запад, традиционно связывают караякуповцев. Однако Н. Мажитов отстаивает спорный тезис о том, что караякуповцы — это башкиры. Бакальцев исследователь отличал от караякуповцев. В них он видел предков манси и хантов. Д. Савинов же предложил считать население Южного Зауралья кимаками. Н. Мажитов слепо доверяет тезису Д. Немета о том, что пять этнонимов у башкир и венгров были общими. Также несколько нелепо смотрится гипотеза о венгерских башкирах. Исследователь фактически не знаком с работой И. Зимоньи. Смешно выглядят сожаления Н. Мажитова о том, что историки зря не обращали внимания на историю башкир в Венгрии.

А. Белавин считал, что племя эсэгель арабо-персидских источников — это секеи, которые не ушли на запад. С ними исследователь сопоставлял носителей угорских неволинской, поломской, ломоватовской культур. А. Халиков считал неволинцев и ломоватовцев тюрко-угорским населением. Он считал, что они были секеями. К сожалению, свидетельств источников слишком мало о том, чтобы говорить о том, что эсгели — это секеи. Предположение Д. Хвольсона остается лишь гипотезой. Первые достоверные сведения о секеях датированы лишь ХІІ веком. Куда продуктивнее называть угорское население Прикамья ломоватовцами, неволинцами, поломцами. Они активно взаимодействовали с булгарами. Есть мнение, что с места их сдвинула миграция печенегов, которая в свое время была обусловлена давлением со стороны кимаков, огузов, карлуков. В центральной части Волжской Булгарии угорское население численно превосходило булгар. К угорским стоит отнести Танкеевский могильник. Булгары поставляли уграм ткани, железные изделия, украшения и керамику. Прикамье называлось волжскими булгарами страной Вису, а потом Чулманом. В этом районе находились Кыласовское и Рождественское городища. В Пермском Предуралье возникли сравнительно большие поселения, принадлежащие населению края, – касаба Афкула, Иднакар, Анюшкар. Там было заметно и булгарское присутствие.

Скромная роль башкир в истории Восточной Европы и Западной Сибири

Е. Казаков отмечал, что маркерами угорскости были погребальные маски и культ коня. Во второй половине VII в. турбаслинско-именьковские племена были вытеснены из Среднего Поволжья венгерскими племенами кушнаренковской культуры. Е. Казаков, как и И. Антонов, необоснованно связывал потомков кушнаренковцев с буртасами. После того как венгров прогнали печенеги, атакам последних начали подвергаться угры Прикамья, вследствие чего они активно переселялись в Волжскую Булгарию. Печенеги уничтожили неволинскую культуру. Население, оставившее Мрясимовские курганы, по мнению Е. Казакова, было носителем постпретрогромской культуры. С XI века формируется тюрко-угорская культура иштяков. Многие постпетрогромцы вошли в состав волжских булгар. Иштяки же сыграли большую роль в этногенезе пермских татар. Чияликцы были сравнительно поздними мигрантами, возможна их связь с манси. Это население приняло участие в этногенезе татар. По данным Г. Гарустовича, чияликцы граничили вплотную с Волжской Булгарией и составляли десять локальных групп. Они были полукочевым населением. В середине ХІ в. кочевые угры мрясимовцы были перебиты и изгнаны кыпчаками. В XIII—XIV вв. произошел массовый сдвиг кочевников Приуралья на север. Они проникали от Самары до Белой. Угорские племена, в том числе и чияликцы, в это время были окончательно ассимилированы тюрками.

Иштякской проблемой занимался Д. Исхаков. Он отметил, что в 1564—1565 гг. часть юрматов назывались иштяками. В «Дафтари Чингиз-наме» упоминались иштяки Тайбуги. Нужно отметить, что иштяки в XVII—XVIII вв. превратились в татар. В исследовательской литературе существует три гипотезы об угорском, восточнотюркском и тюрко-угорском их происхождении. С. Бахрушин считал иштяков в Сылвенско-Иренском междуречье уграми (манси). Б. Долгих считал иштяков тюркизироваными уграми. Б. Вишневский — просто уграми. В. Оборин отмечал, что остяки — это остатки древнеугорского населения, которые были позже ассимилированы. Башкиры племени гайне появились на Тулве во время существования Казанского ханства. Р. Кузеев отмечал, что в составе иштяков были древнеугорские, булгаро-угорские, древнесамодийские и кыпчакские этнические компоненты. Проникновение башкир в Пермский край он датирует XIII—XIV вв. Башкиры взаимодействовали с манси. Башкир же в Среднем Приуралье ассимилировали татары. Н. Томилов указывал, что иштяками были манси и сибирские татары. Д. Рамазанова увязывает иштякский пласт лексики в пермском говоре татар с уйгурами, шорцами, хакасами, алтайцами. Иштякская лексика была общей для башкир и татар Среднего Приуралья. К иштякам можно отнести кушчи, балыкчи, бикатин, еней, гайне, юрматв, юрми. Племена байлар и еней Д. Исхаков относит к кыпчакам, как и бушман, кара-кыпчак, сары-кыпчак. Кланы табын, катай, салджигут, айле, терсяк, сынрян, айле в русских документах обозначались и как татары и башкиры, и просто как татары.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Только часть сведений арабских и персидских источников о баджгурдах и башгирдах можно отнести к башкирам. По сути, более детально о башкирах начали сообщать арабы и европейцы в золотоордынское и постзолотоордынское время. Древнеугорское лесостепное население было ассимилировано тюрками в ХІ в. Чияликцы же были более поздним населением, связанным происхождением с сибирскими уграми. Их и манси можно соотнести с иштяками. Иштяками назывались как угорские племена, так и племена тюркизованых угров, а также, в некоторых случаях, и тюрков — башкир и сибирских татар.

Роль башкир в истории Восточной Европы и Западной Сибири была весьма скромной, поскольку они находились в тени более могущественных соседей, зависимость от которых часто была достаточно условной. Мы не можем говорить о зависимости башкир от огузов, а отношения их с печенегами были скорее союзническими. Булгарское присутствие на башкирской территории было весьма условным. С должным обоснованием мы можем говорить о подчинении башкир монголами. Этот факт был зафиксирован только в монгольских источниках и башкирских преданиях. Великая Венгрия не тождественна стране Паскатир. Попытка связать городище «Уфа-2» с городом Башкорт неубедительна. Башкирия была вассалом Золотой Орды. Попытки освободиться из-под власти Золотой Орды происходили во время правления Тохтамыша и вторжений Тимура в Улус Джучи. Башкиры были в союзных отношениях с беклербеком Идегеем из клана мангыт. Большая часть Башкирии находилась под властью Ногайской Орды. Ногайцы создали наместничество в Башкирии и брали ясак с башкир. Шибаниды и Казанское ханство вели борьбу за северо-западную и северо-восточную Башкирию в XV — начале XVI в. Она закончилась победой казанцев. Впрочем, Зауралье осталось под властью Тюменского ханства. Башкирия до прихода русских была разделена между ногайцами и татарами.

Ярослав Пилипчук