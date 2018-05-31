Новости общества

08:18 МСК
Новости раздела
Общество

Средневековая Башкирия: в тени более могущественных соседей

07:00, 31.05.2018 2 Сюжет: История от Ярослава Пилипчука

В центральной части Волжской Булгарии угорское население численно превосходило булгар, а часть иштяков превратились в татар

Средневековая Башкирия: в тени более могущественных соседей Фото: goloskavkaza.com

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», завершает серию публикаций о средневековой истории башкир.

Угорский след

Что касается угорского компонента в этногенезе башкир, то угры Башкирии во второй половине I тысячелетия н. э. смешивались с тюрками. Племена башкир айлинской группы появились в результате смешений местного угорского населения с огузо-печенежским населением. В северо-восточной Башкирии находили памятники мрясимовского типа. Несмотря на большую роль тюркского компонента, в этих памятниках была угорская доминанта. Были и племена бакальской культуры, угорская принадлежность которых не вызывает претензий.

При этом угорский компонент в формировании башкир играл заметную, но не ведущую роль. По мнению Б. Серебрянникова, нет сколько-нибудь заметных следов влияния венгерского языка на башкирский. С. Миржанова же считала, что тюркизмы венгерского языка связаны с башкирским языком. И. Антонов поддерживает мнение башкирских исследователей о том, что какая-то группа башкир жила среди венгров. Сведения письменных источников же свидетельствуют о том, что восточные авторы просто-напросто путали венгров и башкир. Впервые догадка об одном и том же этнониме, обозначавшем два народа, была озвучена Д. Хвольсоном. И. Зимоньи же посвятил этой проблеме целое исследование. В башкирском предании «Куръятмас» сказано, что башкиры-усерганы ушли в Куръятмас, где тогда жили мажары. Считалось, что несколько сот жителей Куръятмаса ведут происхождение от венгров. И. Антонов связывал чияликцев с булгаро-угорским компонентом в этногенезе башкир. Чияликцы, как и макушинская культура, были продолжателями юдинской культуры, то есть лесных угров.

Окончательно угорское население было ассимилировано в XVI—XVII вв. с передвижением башкир на север. Башкиры ассимилировали группы манси и иштяков. Угорский пласт заметен в материальной культуре. Это и особенности постройки домов, и головные уборы, и нашивки на полах одежды. В Зауралье башкирский костюм был похож на хантыйский. Угры, жившие в западной части Башкирии, подверглись значительно более ранней тюркизации, чем угры восточной части Башкирии. Угорское влияние выразилось и в этнонимах иштякского и булгаро-мадьярского круга. В VI—VIII вв. на территории Башкирии существовала кушнаренковская археологическая культура. Исследователи определяют ее как угорскую. Это были лесостепные угры. Они заняли весь Южный Урал, присутствовали в Прикамье, и их анклавы находились в бассейне реки Белой. У них были поселения и они оставили после себя Манякские, Такталачукские и Сынташтамакские курганы. На Южном Урале также существовала сылынташская культура, которая характеризовалась курганами с усами, характерными для населения Западного Тюркского каганата. Такие памятники находили в степной части исторической Башкирии. В районе же реки Белой до VIII в. рядом с уграми и гунно-сарматскими племенами проживали остатки пермского населения. В Зауралье существовала бакальская культура, носители которой были коневодами, но в то же время у них были укрепленные поселения. Как и кушнаренковцы, бакальцы были связаны своим происхождением с саргатцами, но если кушнаренковцы были уграми-мигрантами, которые активно взаимодействовали с местными племенами, то бакальцы отличались большим традиционализмом и связью с саргатской культурой.

В центральной части Волжской Булгарии угорское население численно превосходило булгар

Корни венгров уходили в далекое прошлое. Протовенгры возникли во время cуществования саргатской культуры. Собственно, венгры и их родственники из степных угров происходили от позднесаргатского населения, которое возникло в середине I тысячелетия в результате смешения населения карымского этапа Обь-Иртышской археологической общности с лесостепными племенами саргатской культуры в Тоболо-Иртышье. В Северном Казахстане саргатцы испытали большое влияние скифских и сарматских племен. А. Расторопов считал, что наименованием протовенгров было сабир или саварт. В Приисетье население бакальской культуры было локальным вариантом саргатской общности. В эпоху Великого переселения народов происходило формирование батырского, кушнаренковского, караякуповского археологических типов и потчевашской археологической культуры. Батырский тип представлял собой смешение караякуповских памятников с памятниками юдинской культуры.

Венгры же как племя оформились на территории между Волгой и Белебейско-Бугульминской возвышеностью. Они переправились через Волгу в районе Самарской Луки. Наименование башкир и венгров в арабских источниках — баджгурд — Н. Баскаков переводил как «свояк угров». Н. Ковалевский же выделял две группы баджгурд. Та группа, которая поклонялась животным, была названа им уграми, вторая группа — тюрками. Отмечалось, что в составе тюркских народов находилось племя маджар. Клан маджар был среди племени аргын казахского народа. А. Расторопов связывает мадьяр с бакальцами. Тюрки же назвали Сибирь Сибирью, столкнувшись с местным угорским населением, которое носило самоназвание саварт. Смена этнонима с саварт на мадьяр произошла во время миграции на запад. Венгры были ближайшими соседями финских народов. Б. Серебрянников отмечал удивительную схожесть объектных спряжений языка мордвинов и венгерского. С восточными венграми, не ушедшими на запад, традиционно связывают караякуповцев. Однако Н. Мажитов отстаивает спорный тезис о том, что караякуповцы — это башкиры. Бакальцев исследователь отличал от караякуповцев. В них он видел предков манси и хантов. Д. Савинов же предложил считать население Южного Зауралья кимаками. Н. Мажитов слепо доверяет тезису Д. Немета о том, что пять этнонимов у башкир и венгров были общими. Также несколько нелепо смотрится гипотеза о венгерских башкирах. Исследователь фактически не знаком с работой И. Зимоньи. Смешно выглядят сожаления Н. Мажитова о том, что историки зря не обращали внимания на историю башкир в Венгрии.

А. Белавин считал, что племя эсэгель арабо-персидских источников — это секеи, которые не ушли на запад. С ними исследователь сопоставлял носителей угорских неволинской, поломской, ломоватовской культур. А. Халиков считал неволинцев и ломоватовцев тюрко-угорским населением. Он считал, что они были секеями. К сожалению, свидетельств источников слишком мало о том, чтобы говорить о том, что эсгели — это секеи. Предположение Д. Хвольсона остается лишь гипотезой. Первые достоверные сведения о секеях датированы лишь ХІІ веком. Куда продуктивнее называть угорское население Прикамья ломоватовцами, неволинцами, поломцами. Они активно взаимодействовали с булгарами. Есть мнение, что с места их сдвинула миграция печенегов, которая в свое время была обусловлена давлением со стороны кимаков, огузов, карлуков. В центральной части Волжской Булгарии угорское население численно превосходило булгар. К угорским стоит отнести Танкеевский могильник. Булгары поставляли уграм ткани, железные изделия, украшения и керамику. Прикамье называлось волжскими булгарами страной Вису, а потом Чулманом. В этом районе находились Кыласовское и Рождественское городища. В Пермском Предуралье возникли сравнительно большие поселения, принадлежащие населению края, – касаба Афкула, Иднакар, Анюшкар. Там было заметно и булгарское присутствие.

Скромная роль башкир в истории Восточной Европы и Западной Сибири

Е. Казаков отмечал, что маркерами угорскости были погребальные маски и культ коня. Во второй половине VII в. турбаслинско-именьковские племена были вытеснены из Среднего Поволжья венгерскими племенами кушнаренковской культуры. Е. Казаков, как и И. Антонов, необоснованно связывал потомков кушнаренковцев с буртасами. После того как венгров прогнали печенеги, атакам последних начали подвергаться угры Прикамья, вследствие чего они активно переселялись в Волжскую Булгарию. Печенеги уничтожили неволинскую культуру. Население, оставившее Мрясимовские курганы, по мнению Е. Казакова, было носителем постпретрогромской культуры. С XI века формируется тюрко-угорская культура иштяков. Многие постпетрогромцы вошли в состав волжских булгар. Иштяки же сыграли большую роль в этногенезе пермских татар. Чияликцы были сравнительно поздними мигрантами, возможна их связь с манси. Это население приняло участие в этногенезе татар. По данным Г. Гарустовича, чияликцы граничили вплотную с Волжской Булгарией и составляли десять локальных групп. Они были полукочевым населением. В середине ХІ в. кочевые угры мрясимовцы были перебиты и изгнаны кыпчаками. В XIII—XIV вв. произошел массовый сдвиг кочевников Приуралья на север. Они проникали от Самары до Белой. Угорские племена, в том числе и чияликцы, в это время были окончательно ассимилированы тюрками.

Иштякской проблемой занимался Д. Исхаков. Он отметил, что в 1564—1565 гг. часть юрматов назывались иштяками. В «Дафтари Чингиз-наме» упоминались иштяки Тайбуги. Нужно отметить, что иштяки в XVII—XVIII вв. превратились в татар. В исследовательской литературе существует три гипотезы об угорском, восточнотюркском и тюрко-угорском их происхождении. С. Бахрушин считал иштяков в Сылвенско-Иренском междуречье уграми (манси). Б. Долгих считал иштяков тюркизироваными уграми. Б. Вишневский — просто уграми. В. Оборин отмечал, что остяки — это остатки древнеугорского населения, которые были позже ассимилированы. Башкиры племени гайне появились на Тулве во время существования Казанского ханства. Р. Кузеев отмечал, что в составе иштяков были древнеугорские, булгаро-угорские, древнесамодийские и кыпчакские этнические компоненты. Проникновение башкир в Пермский край он датирует XIII—XIV вв. Башкиры взаимодействовали с манси. Башкир же в Среднем Приуралье ассимилировали татары. Н. Томилов указывал, что иштяками были манси и сибирские татары. Д. Рамазанова увязывает иштякский пласт лексики в пермском говоре татар с уйгурами, шорцами, хакасами, алтайцами. Иштякская лексика была общей для башкир и татар Среднего Приуралья. К иштякам можно отнести кушчи, балыкчи, бикатин, еней, гайне, юрматв, юрми. Племена байлар и еней Д. Исхаков относит к кыпчакам, как и бушман, кара-кыпчак, сары-кыпчак. Кланы табын, катай, салджигут, айле, терсяк, сынрян, айле в русских документах обозначались и как татары и башкиры, и просто как татары.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Только часть сведений арабских и персидских источников о баджгурдах и башгирдах можно отнести к башкирам. По сути, более детально о башкирах начали сообщать арабы и европейцы в золотоордынское и постзолотоордынское время. Древнеугорское лесостепное население было ассимилировано тюрками в ХІ в. Чияликцы же были более поздним населением, связанным происхождением с сибирскими уграми. Их и манси можно соотнести с иштяками. Иштяками назывались как угорские племена, так и племена тюркизованых угров, а также, в некоторых случаях, и тюрков — башкир и сибирских татар.

Роль башкир в истории Восточной Европы и Западной Сибири была весьма скромной, поскольку они находились в тени более могущественных соседей, зависимость от которых часто была достаточно условной. Мы не можем говорить о зависимости башкир от огузов, а отношения их с печенегами были скорее союзническими. Булгарское присутствие на башкирской территории было весьма условным. С должным обоснованием мы можем говорить о подчинении башкир монголами. Этот факт был зафиксирован только в монгольских источниках и башкирских преданиях. Великая Венгрия не тождественна стране Паскатир. Попытка связать городище «Уфа-2» с городом Башкорт неубедительна. Башкирия была вассалом Золотой Орды. Попытки освободиться из-под власти Золотой Орды происходили во время правления Тохтамыша и вторжений Тимура в Улус Джучи. Башкиры были в союзных отношениях с беклербеком Идегеем из клана мангыт. Большая часть Башкирии находилась под властью Ногайской Орды. Ногайцы создали наместничество в Башкирии и брали ясак с башкир. Шибаниды и Казанское ханство вели борьбу за северо-западную и северо-восточную Башкирию в XV — начале XVI в. Она закончилась победой казанцев. Впрочем, Зауралье осталось под властью Тюменского ханства. Башкирия до прихода русских была разделена между ногайцами и татарами.

Ярослав Пилипчук
Справка

Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».

ОбществоИстория БашкортостанТатарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:31
    Уважаемый автор! Не удивлюсь, если вы со временем напишите, что предками украинцев были кельтами или африканцами из Мозамбика. Каждый человек может интерпретировать информацию из источников по своему. Но настоящий ученый должен быть беспристрастным и объективным. Здесь не детская библиотека и сказки здесь выкладывать не надо.
    Ответить
  • Анонимно 07:56
    " В центральной части Волжской Булгарии угорское население численно превосходило булгар".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/100877-yaroslav-pilipchuk-o-srednevekovoy-istorii-bashkir

    А почему нет ни слова о "славянском населении" Волжской Булгарии?

    Учёный секретарь Багдатского посольства Ибн Фадлан прямо пишет, что в 922 году на Средней Волге добровольно приняли Ислам "сакалибы" - т.е. славяне.

    Историк, богослов, муфтий Центрального духовного Собрания мусульман Внутренней России (1922 - 1936) Риза Фахретдин, основываясь на трудах Ибн аль-Асари, считал, что булгары это потомки тюрок и "сакалибов" - славян.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости общества

08:18 МСК
Новости раздела