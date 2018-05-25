Башкиры в эпоху Средневековья: от монгольского завоевания до ногайских мурз

«Молчание» источников — одна из проблем башкирской истории

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», продолжает цикл публикаций о средневековой истории башкир.

Удревнители башкир



В оппозиции к выводам Р. Кузеева и В. Иванова находится Н. Мажитов, который пытается удревнить историю своего народа. Одним из способов этого удревления является восприятие караякуповцев как башкир и попытка провести аналогии между башкирскими памятниками и Большетиганским могильником. Мажитов также считает, что башкирский народ окончательно сложился еще до монгольского завоевания. Древние башкиры оставили после себя Каранаевские, Идельбаевские, Синеглазовские, Муракаевские и Житимакские курганы. Мажитов отмечал, что Лагеревские курганы существовали еще в VII—VIII вв., а башкиры поддерживали торговые связи с Мавераннахром. Что же до сведений ал-Идриси о городах башкир, то это скорее воображаемая география, как и города Белая и Черная Кумания, Ар-Русийа и иные. Так что эти выводы Мажитова как и предположение о том, что печенежские следы есть среди башкир Приуралья, мягко говоря, спорны. Древние башкиры были сами частью печенежской конфедерации племен, и их памятники должны быть очень похожи, если не идентичны. Нужно отметить, что предками башкир было телесское племя башукили, которое, вероятно, входило и в состав Западного Тюркского каганата. Потом они попали под власть печенегов. Образование огузского государства янгикентских ябгу и Кимакского каганата вынудило башкир уйти в лесостепное Южное Приуралье — их группы в степной части были уязвимы.

В статье Г. Гарустовича и Н. Мажитова не прояснено, какие достоверные источники свидетельствуют о том, что Башкирия была покорена монголами в 1219—1223 гг. Единственным источником могут быть разве что данные Абу-л-Гази, хрониста, писавшего в XVII веке! Сведения Юлиана о Великой Венгрии не свидетельствуют о башкирах. Венгерские доминиканцы и хронисты отчетливо отделяли венгров от башкир. О монгольском завоевании Башкирии сказано в ряде башкирских шежере и в легендах. Нужно сказать, что Мажитов не стеснялся пользоваться открытым фальсификатом «Таварих-и Башкорт» (многие башкирские исследователи стали использовать сведения несуществующей рукописи).

Отдельно стоит поговорить о городе Башкорт. Н. Мажитов говорил о нем, ссылаясь на данные ряда европейских карт, и его идею подхватили Ю. Юсупов, Р. Вахитов и С. Хамидуллин. Как доказательство приводятся раскопки городища Уфа-2. Но побывавшие в Башкирии францисканцы не говорят ни о каком городе, в частности, молчит об этом Иоганка Венгр, лично побывавший в этой стране. Нумизматический материал был бы доказательством, если бы на городище был чекан Башкирии. Нужно отметить, что в золотоордынское время Волжская Булгария и Башкирия были разными единицами. Спорно также то, что Мажитов называл подулусными владениями Мордовию, Черкессию, Аланию, Дунайскую Болгарию, Армению. Армения не была вассалом Джучидов, из черкесов татарам подчинялась только часть, живущая у Матархи, как и часть аланов, живущих в предгорьях. Предгорные земли аланов были улусом Джулат, Мордовия — улусом Мухши, а Дунайская Болгария — вассальным государством. Данные Иоганки Венгра и анонимного францисканца позволяют нам говорить о по крайней мере автономности башкир. Интеграция башкир в татарское и ногайские общества — это уже постзолотоордынское время. Сказание «Последний из Сартаева рода» можно отнести к татарским памятникам, а не башкирским, поскольку Джалык (один из героев рассказа) отсутствовал в списке башкирских биев. Одним из заметных деятелей Башкирии золотоордынского периода был Хуссейн-бек, который, по всей видимости, происходил из Мавераннахра.

Раскопки городища Уфа-2. Фото enekrasova.livejournal.com



Нападавшие кыпчаки как маркер существования

Необходимо отметить, что башкиры были разделены на многие племена и не имели единого правителя. И. Антонов считал реальными сведения Гардизи о том, что башкиры подчинялись хазарскому кагану. Однако отсутствие их этнонима в хазаро-еврейской переписке заставляет нас в этом сомневаться. Кроме того, молчат другие арабские и персидские географы и историки, которые обычно копировали сведения предшественников. Доказанным мы можем считать факт связи башкир с печенегами, о чем говорят ал-Масуди и Ибн Фадлан. Башкиры были соседями Волжской Булгарии и огузского государства янгикентских ябгу. Антонов ошибается, предполагая, что булгары и башкиры подчинились огузам. Сведений одного «Огуз-наме» Рашид ад-Дина мало, чтобы строить такую реконструкцию. Более близкие по времени источники не подтверждают этого. С другой стороны, весьма вероятно предположение исследователя, что на башкир нападали кыпчаки. Однако говорить о подчинении башкир кыпчакам тоже вряд ли возможно. Источники об этом молчат, как и о возможности подчинения башкир волжскими булгарами. Есть только татарская историографическая традиция в лице Р. Фахрутдинова, А. Халикова и И. Измайлова, в которой принято считать, что власть булгарского эмира простиралась до Урала. Очень жаль, что Антонов ссылается на «Джагфар Тарихы», известный фальсификат по истории булгар. Предположение же К. Маккартни о том, что башкиры в 1223 г. воевали на стороне булгар против монголов — это ничем не подкрепленная гипотеза.

Какие-то определенные данные дает только археология. Памятники охлебинского типа обнаруживают параллели с булгарскими памятниками. Они локализуются в центральной части Башкирии. По данным археологических исследований, небольшой булгарский анклав существовал на реках Сим и Белая. Но численность его населения была небольшой, и в Прибелье булгары не пробыли долго. Более-менее определенно мы можем говорить о подчинении башкир монголами. Башкирия входила в состав Великой Монгольской империи, а потом Золотой Орды. О этом определенно говорят монгольские, а также арабские и персидские источники. Начало подчинения башкир можно связать с 1207 годом, то есть со временем похода Джучи на лесные народы. В башкирской легенде «Усергены» говорилось о подчинении башкир монголами и их совместном походе на Рязань. В легенде «Муйтэн» упоминалось о поездке усергенского Майкы-бия к Чингисхану. В легенде «Усергены» сообщалось о башкирском сопротивлении монголам. В предании «Бикчура» есть информация о том, что башкиры воевали против монголов много лет и что все башкиры поднялись против захватчиков.

Данные европейских францисканцев дают основание утверждать, что Башкирия являлась отдельным от Булгарии улусом. Иоганка Венгр упоминал о правителе Баскардии. В папских документах даже упомянуто его имя — Эстокис. М. Сафаргалиев считал возможным вассальный статус Башкирии от Золотой Орды. К этому выводу позже пришли В. Егоров, В. Иванов, Р. Почекаев, И. Антонов, Л. Сулейменова, Н. Мажитов, А. Султанова. Ю. Селезнев же считает Башкирию одним из золотоордынских улусов. Впрочем, говорить о государственности у башкир, как это делали Н. Мажитов и Л. Сулейменова, не стоит. Р. Кузеев более близок к истине, говоря, что в золотоордынское время всякие попытки башкир проводить самостоятельную политику подавлялись. Р. Юсупов предполагал наличие договорных взаимоотношений между башкирами и Золотой Ордой. И. Антонов считает, что в Башкирии находился татарский баскак, собиравший дань. Это же подтверждают данные топонимии.

В эпосе «Идукай и Мурадым» отмечалось, что ясак собирали сами беи племен и они были ясачниками Тохтамыша. В предании «Акман-Токман» сказано, что монгольский правитель распределил земли и воды между племенами и дал им отдельные тамги. В эпосе о Сурамане отмечалось, что башкиры находились на военной службе у Золотой Орды. Отмечалось, что башкиры выступили против хана и воевали против него. Предатель выказал место пребывания Токмана и Акмана. Враг разбил, убил и победил башкир. В эпосе «Кызтораташ» отмечалось, что хан присылал в Башкирию своих нукеров. Указывалось, что казанцы присылали сборщиков дани. В татарском предании указано на борьбу Сартая с Тура-Менгу, ориентировочно с Мунке-Тимуром или скорее с Туда-Менгу. В предании «Идукай и Мурадым» упоминается о восстании башкир против власти Тохтамыша. Восстали племена катай, кыпсаки, тамьян, юрматы, табын. Они не платили ясак и не давали рабов, скрываясь в горах. Бий Шагали же выступил на стороне татар, и за это ему дали бийство и власть над долиной Ирендыка. Токтамыш захватил башкирских племенных старейшин и сделал их заложниками. Однако во время вторжения Тимура башкиры выступили на стороне татар. Тимур был в предании назван Сатмыр-ханом и против него башкиры собрали тумен войска. В битве с Тимуром Шагали погиб. Тогда же погибли батыры Кермасан и Сермасан из рода Джалыка. Когда к власти пришел Идегей, он возвысил пять биев, воевавших против Тохтамыша. Башкирским биям выдавались ярлыки на их владения. Башкирия на юге граничила с Улусом Шибана, на востоке с Кок-Ордой, на западе с доменом ханов. На севере соседями был улус Булгар Золотой Орды и угры манси.

Место, где ногайские мирзы получали опыт управления

С распадом Золотой Орды территория Башкирии была разделена между разными тюрко-татарскими ханствами. Северо-западная Башкирия входила в состав Казанского ханства, северо-восточная — в состав Сибирского ханства, другие части Башкирии — в состав Ногайской Орды. В 1468 г. башкиры на стороне казанского хана Ибрагима воевали против русских. В предании Умбет-батыр сказано, что усергены на Самаре воевали с казанцами. Также татары воевали с башкирами иректе, не довольствуясь обычными знаками покорности. Исян-батыр был вынужден воевать против русских на стороне татар.

В записи францисканцев до 1330 года сказано о крещении господина всей Башкирии Эстокиса и тысячника по имени Тармагар (Гармагар). В более поздних венгерских сведениях указывалось, что какие-то венгры живут в Восточной Европе. Финский ученый Р. Хаутала считает, что это угорские группы у Дона и в Сибири. Азиатских венгров папской буллы 1329 г. он локализует в Чагатайском улусе. В русских документах среди населения Казанского ханства упоминаются мачярены, и они резко отличались от башкир. Среди улусов-земель Казанского ханства упоминались Иштякская и Башкирская. В русской посольской книге от 1578 г. упомянуты башкиры и иштяки на Каме. На карте братьев Пицигано, в Каталонском Атласе 1375 г. и на карте ал-Идриси обозначены башкиры. В Западном Приуралье кочевали ногайцы и иштяки. Башкирская земля Казанского ханства была самой отдаленной от русских земель. Башкирская волость существовала и в составе Тюменского ханства. В «Таварих-и Гузида Нусрат-наме», а также в сочинениях Абд ал-Гаффара Кырыми и Катипа Челеби упоминались Чимги башкыр, башкурт, башкуртские татары. Башкиры некоторое время были поддаными сибирских Шибанидов, а потом ногайцев. Городище Уфа-2 было форпостом не башкирского, а Ак-Идель улуса. Башкиры могли войти в состав Казанского ханства после того как ойраты разбили Абу-л-Хайра в середине XV в. Данные письменных источников позволяют утверждать, что Башкирская земля была частью Казанского ханства. На некоторое время — в 80—90-х гг. XV в., а также в самом начале XVI в. Башкирия входила в состав Тюменского ханства, но уже при Мухаммед-Амине снова вошла в состав Казанского ханства, когда узбеки ушли на завоевание Мавераннахра. Башкирская земля — это северо-западные башкирские территории. В составе Тюменского, а потом и Сибирского ханства осталось Зауралье, которое было населено сибирскими татарами и башкирами. Башкирия граничила с землями пермяков. Во второй половине XVI в. башкиры вместе с ногайцами и марийцами нападали на земли Строгановых в Великой Перми.

Большая часть Башкирии входила в состав Ногайской Орды. В Башкирию ногайский бий присылал своего наместника. Она была местом, где получали опыт управления ногайские мирзы. Собственно ногайцы доходили в Башкирии до Самарской луки, это был край их продвижения. Также в ногайских посольских документах есть упоминание о Каме как о северной границе. Ногайцы кочевали по левобережью Волги до впадения в нее Камы. На западе границей им служил Ик. Ногайская дорога Башкирии соответствовала территории кочевания ногайцев в Башкирии. Экономическая замкнутость и политическая обособленость способствовали появлению в Башкирии ногайского наместничества. Управление же Башкирией ногайцами осуществлялось с Эмбы и Сарайчика. Около современного Оренбурга находилось поселение Ак-Тюба, а около Уфы — Чертово городище. Резиденциями ногайских наместников были Кара-Абыз под Благовещенском и Чертово под Бирском. Наместники края происходили из правящего клана ногайцев — мангытов. Дани взимали данщики, а в качестве высшей судебной инстанции выступали бий и нурадин. С башкир взимался ясак в натуральной форме. Например, это были меха, мед и кони. Ногайцы называли башкир иштяками, однако иногда размежевывали башкир и иштяков. В. Трепавлов предположил, что иштяками ногайцы называли башкир на северо-западе и северо-востоке. Ногайское наместничество в Башкирии исчезло из-за пандемий, продвижения русских на восток и экспансии ойратов на запад.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук