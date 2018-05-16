«Необузданное и коварное население земель, в которых зима длится полгода»

Башкиры в эпоху Средневековья. Часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», начинает цикл публикаций о средневековой истории башкир.

Путешественникам приходилось опасаться башкир

Надо отметить, что проблема истории башкир уже имеет обширную историографию. Капитальным трудом является монография Р. Кузеева «Происхождение башкирского народа», он же издал башкирские шежере. Есть важные работы по истории башкир у И. Антонова и В. Иванова. Cтоит отметить и работы А. Белавина, В. Трепавлова, Д. Маслюженко. Татарская историография представлена работами Д. Исхакова, Г. Самигулова и А. Аксанова, в них история башкир рассматривается в ракурсе иных проблем. Задачей данной статьи является анализ главных вопросов истории средневековой Башкирии.

Джейхани отмечал, что от гор до Внешних Башкирт было 10 дней пути, а от Внутренних Башкирт до Булгар — 25 дней. В данном случае Внутренние Башкирты это определенно не башкиры. Первым по времени свительством о башкирах были сведения Ибн Фадлана. Он сообщал, что страна башкир начиналась с реки Кюнджюдю. Путешественникам приходилось опасаться башкир, которые пользовались репутацией головорезов и совершали рейды в страну огузов. Они были соседями печенегов. Отмечалось, что башкиры бреют бороды. Среди путешественников был один башкир, который уже принял ислам. Башкиры названы соседями саклабов, которых можно отождествить с волжскими булгарами. (Некоторые сведения Ибн Фадлана мы здесь приводить не будем, дабы не «разжигать», — прим. ред.).

Ал-Балхи заимствовал информацию у Джейхани. Отмечалось, что башджарты делятся на два племени, одно из них, башкиры (2 тысячи всадников), граничит с Гуззией и Булгарами. Другие башджарты — это венгры, они соседи печенегов и румийцев. Ал-Истахри также использовал сведения Джейхани. Самостоятельным его добавлением были сведения о том, что в их страну из Сангиана вывозится шафран, также далеко на запад вывозятся меха соболя, белки, лисицы, редкие изделия из железа и одежды, в которых нуждаются их цари. Вряд ли в этом отрывке речь шла о башкирах, скорее автор имел в виду венгров. Также ал-Истахри заимствовал сведения у ал-Балхи. Ал-Масуди указывал, что Баджгурд — родственники Баджна и Баджанаков и являются тюрками. В ином сочинении упоминалось, что они переселились под давлением огузов, кимаков и карлуков. От печенегов внутренних до башкирдов 10 дней, от башкирдов до булгар 25 дней. Башджарты упоминались «сверху реки Атил». Башкирды в данном случае венгры, а башджарты — башкиры. Ал-Бируни упоминал в седьмом климате башкир, которые жили в горах и лесах (это информация о башкирах). Гардизи указывал, что Башджурт был одним из вельмож хазарского кагана. Он жил между владениями хазар и кимаков и управлял 2 тысячами человек. Башджурт прогнал саклаба из области, где тот проживал. Отмечалось, что каган токуз-огузов дружил с баджуртами, а те нападали на гуззов. Махмуд ал-Кашгари упоминал, что Башкирды живут около Рума. Язык башкирдов и йамаков упоминался как тюркский.

Карта Ал-Идриси. Фото wikipedia.org

Ал-Идриси указывал, что от резиденции хазарского правителя до пределов башкир 27 дней пути. Страна башкир на расстоянии 10 дней. Восточный рукав находился в районе реки Исил. В шестой секции шестого климата находилась часть земли басджирт, вместе с частью ал-Лан, ал-Булгарийа, ал-Хазар, ал-Куманийа, ар-Русийа. От баджанаков до внутренних басджиртов 10 дней дней, от внутренних басджиртов до булгар 25 дней. В седьмой секции шестого климата упоминалась земля внутренних басджиртов и страна Аскутийа. Упоминались города Карукийа, Намджан, Гурхан в земле Внутренних басджиртов. Отмечалось, что внутренние басджирты граничат с баджанаками. Басджирты и баджанаки граничат с Румом. Намджан — это небольшой город, там живет правитель турок Аскутийи. Карукийа красивый город с постройками из дерева и шатрами из волока. На него часто нападают булгары. От Карукийа до внутренних басджиртов труднопроходимые горы и плохие дороги. Между центром страны внутренних басджиртов и центром внешних басджиртов 11 дней. Страна басджирт находится в седьмой секции седьмого климата. Упоминались города Мастр и Кастр. В них никто не бывал, поскольку местные убивают иностранцев. Самым большим городом является город Йамакуни. Язык басджиртов отличается от языка русов и баджанаков. Ал-Гарнати упоминал о башкирдах, живущих в стране ал-Ункурийа. Отмечалось, что они ведут войну с правителем Рума. Тут говорится о венграх, поскольку указано, что башкирды исповедуют толк веры ифранджей, а их правителя зовут кирали. Что касается собственно башкир, ал-Гарнати приводил легенду о прибытии в Булгарию и Башкирию эмиров, которые впервые познакомили местных жителей с исламом. Йакут ал-Хамави следовал традиции ал-Джейхани и указывал, что от Булгара до Башджурда 25 дней пути. На карте ал-Идриси находился город Башкорт.

Венгры отдельно, башкиры отдельно

Интересно проследить представления о башкирах и венграх в поздней арабо-персидской традиции. Хамдаллах ал-Казвини заимствовал сведения о том, что в одном из климатов есть горы Башкырт, есть границы Баджанакии, города Сувар и Булгар. Казвини использовал сведения Йакута. Он локализовал страну Башкырт между Кустантинией (Византией) и булгарами — это относилось к венграм.

Ибн Саид локализовал Башкирию рядом со Зловонной землей. Как нетрудно догадаться, это было заимствование из ал-Идриси. Рашид ад-Дин указывал, что джучиды завоевали земли до границ келаров и башгирдов (тут речь идет о венграх). Также говорилось, что монгольские войска отправились на завоевание башкирдов. Упоминание о башкирдах перед описанием вторжения в Русь является не вполне удачной вставкой из Джувейни, который, говоря о башкирдах, рассказывает о битве при Шайо. Рашид ад-Дин упоминал, что Булар и Башкирд — большая страна и до сих пор не вполне покорена монголами, что может относиться к Венгрии, но никак не к Башкирии, которая была завоевана Джучидами. Далее в тексте говорилось о войне против башкирдов, в которой опознаются действия монголов в Венгрии. Однако деяниям Джучи приписано покорение Башкирда. Как и в «Огуз-наме», Рашид ад-Дин указывал, что к.р.л. и башкирд завоеваны Огуз-ханом. Население этих земель названо необузданным и коварным. Говорилось, что они не склоняли головы не перед одним владыкой. Тогда Огуз-хан захватил их падишаха Карашита. Сыновья Огуз-хана собирали дань в стране Башкирд. Абу-л-Фида упоминал басджиртов как безбожников, которые убивают каждого, кто приходит к ним. Тут отобразились сведения Ибн Фадлана и Йакута ал-Хамави о башкирах. Ал-Умари упоминал страну Башкирд, как страну повинующуюся потомкам Джучи-хана. Она граничила с Джулманом (Чулманом, то есть Прикамьем) и Сибирью (югом Западной Сибири). Отмечалось, что зима там продолжается полгода, и это северные земли. В Башкирде находился мусульманский кади. Ибн Хальдун указывал страну Башкирд как одну из стран подвластных Джучидам. Муин ад-Дин Натанзи упоминал, что Башкирд относится к Кок-Орде. Шереф ад-Дин Йазди писал, что Тимур совершил поход в страну Башкирд. В родословии тюрок сказано, что Башкирд и иные страны принадлежали Туши (Джучи).

Деяниям Джучи приписано покорение Башкирда. Фото wikipedia.org



Что до других источников, то Плано Карпини сопоставлял страну Баскарт с Великой Венгрией, а Вильгельм Рубрук называл Великую Венгрию страной Паскатир. Венгерские доминиканцы не сопоставляли Великую Венгрию с какой-то страной. Позднейшие миссионеры говорили отдельно о венграх-язычниках и башкирах. Шимон Кезаи отделял Магорию и Баскардию, считая их разными странами. Иоганка Венгр писал, что правитель Баскардии исповедует ислам. В Московском летописном своде сказано, что в 1469 г. казанский хан Ибрагим собрал против русских войска Беловолжской, Камской, Костяцкой, Башкирской, Вотяцкой земель. В Никоновской летописи под 1557 г. упоминалось о посольстве от башкир. Андрей Курбский упоминал о башкирах как об одном из народов Казанского ханства. Отмечалось, что башкиры живут в лесах в верховьях Камы. Говорилось, что в войне против черемисов (марийцев) русские доходили до их земель. В «Книге Большому Чертежу» указывалось, что башкиры живут по рекам Кама, Белая Воложка, Юрюк, Сакмара, Яик, Уфа, Супулак, а также по Оральтовым горам. Матвей Меховский упоминал о Башкирии как об отдельной стране. Отмечалось, что в этой земле свое наречие. Братья Пицигиани локализовали на реке Белой поселение Паскерти и поселение Сагантин. На Каталонском атласе 1375 года между Камой и Яиком указан город Паскерти. Герард Меркатор локализовал Паскерти в районе Уфы и Белой. В «Сокровенном сказании монголов» упоминались этнонимы бачжиги и бачжигит, которые обозначали непосредственно башкир. В «Алтан Тобчи» Лубсана Данзана упоминался народ тэн-бичигэт. Абу-л-Гази упоминал о Маджарах и Башкурдах, восставших против Огуз-хана. Также говорилось, что Джучи-хан покорил Иштяков. Эвлия Челеби называл башкир хэшдэками, то есть иштяками. Ананий Ширакаци упоминал племена бушков. Иштяками называли башкир и казахи.

Когда башкиры появились на Южном Урале?

Н. Мажитов считал, что с территорией Приаралья можно сопоставить государство Янь из китайских источников. Оно было вассалом Канцзюя. В IV в. на территорию Приуралья пришли гунны. Они оставили после себя курганы салиховского типа. Отдельные группы гуннов проникли даже в Пермский край и Нижнее Прикамье, там найдены памятники Харино и Качка. Гунны активно взаимодействовали с сарматским и пермским населением Приуралья. Вследствие контактов гуннов с прикамскими племенами в бассейне Камы появились тураевские курганы. Самая большая группа кочевников, которая вышла за границы степи, обосновалась в районе рек Уфа и Белая. Там до гуннов жило сравнительно многочисленное пермское и сарматское население, и там возникла общность, известная в специальной литературе как турбаслинская культура. В районе Белой и Уфы гунны столкнулись с носителями ананьинской и караабызовской культуры. Местное пермское и сарматское население было разбито и подчинено гуннами. Со временем вследствие взаимодействия с местными у гуннов появляются стационарные поселения и развивается земледелие. Турбаслинцы были европеоидами, что указывает на то, что со временем гунны растворились в местном населении. Большинство ученых склоны видеть в турбаслинцах потомков сарматских племен, что естественно, поскольку в этногенезе гуннов приняли участие и сарматы. При этом на периферии степи потомков самих хунну должно было быть очень мало, а основу составляли позднесарматские племена. Н. Мажитов проводит параллели между башкирскими и большетиганскими памятниками. При этом он настаивает, что датировать эти памятники нужно столетием позже, чем делают это Е. Казаков и В. Иванов. Он склоняется к мнению А. Халикова и Е. Халиковой. Позицию своих оппонентов он называл предвзятой, однако не удосужился привести сколько-нибудь убедительные аргументы, ссылаясь лишь на аналогии нумизматического материала, зафиксированного в Большетиганском могильнике. Сказать что-либо конкретное о башкиро-булгарских связях исследователь не смог и принялся за пересказ давно известных фактов истории Волжской Булгарии.

Постепенно кочевники переходят к бескурганному обряду захоронения, что вместе с появлением мавзолеев свидетельствует о проникновении ислама в среду башкир. В эпитафии Хуссейн-бека указан 1339 г. Фото Visem / wikipedia.org



Каноничная версия истории башкир была разработана в советское время Р. Кузеевым и в современной России поддерживается В. Ивановым и И. Антоновым. Исходя из сведений письменных источников, Р. Кузеев считал, что временем переселения башкир на Южный Урал может быть назван IX в. До древних башкир в регионе проживали племена угорского происхождения, в частности племена кушнаренковской и караякуповской культуры. К другим группам народов относились носители бахмутинской культуры. Эта позиция послужила для Н. Мажитова и А. Султановой поводом критиковать Р. Кузеева. И. Антонов считал, что башкиры как племя существовали до IX в., правда, жили в степной зоне. Что касается Южного Приуралья в лесостепной зоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности, то башкирские памятники находились в Заволжской Печенегии. Бугульминско-Белебеевская возвышенность была летним пастбищем печенегов, на зиму они уходили южнее. Башкиры же жили до переселения в приаральских и присырдарьинских степях, а после переселения — на северной периферии Заволжской Печенегии. Племена усерган, тангаур и бурзян, по мнению Р. Кузеева, переселились на территории Башкортостана во второй половине ІХ века или в начале Х века. В сказании «Узак-Тузак последний из рода балабашняков» сказано, что башняки (печенеги) жили на Урале и эти горы были им хорошей защитой от врагов. Там же обитали мажары. Бугульминско-Белебейская возвышенность была буферной зоной между волжскими булгарами и караякуповцами. Нужно сказать, что для народов Приуралья было характерно уходить на зимовки в приаральские степи, однако в Х в. башкиры уже не могли кочевать в этих землях, так как они достались огузам. Возможность откочевки на юг появилась на некоторое время в ХІ в., когда большая масса огузов ушла из приаральских степей на запад — в Восточную Европу и на Балканы.

В ХІ—ХIV вв. башкиры взаимодействовали с кыпчаками. Они были упомянуты ад-Димашки как одно из кыпчакских племен. Кыпчакский компонент присутствовал в башкирских племенах катай, мин, кыпчак, табын. Однако кыпчакизация региона началась только в золотоордынский период. Первоначально ей были подвержены только степные группы башкир. В позднезолотоордынское время (XIV в.) кыпчакоязычное население, которое возводило каменные курганы и кирпичные мавзолеи, активно переселяется в лесостепную зону. Постепенно кочевники переходят к бескурганному обряду захоронения, что вместе с появлением мавзолеев свидетельствует о проникновении ислама в среду башкир. В эпитафии Хуссейн-бека указан 1339 г. Также находили булгарские эпитафии 1342, 1346, 1347 гг. Многие кыпчакские памятники находились в районе среднего течения Урала. Кыпчакское население прибывало в Башкирию до конца XIV в, оно проникало в Заволжье и Зауралье. В XV в. кочевое население выселялось из степи из-за неблагоприятных обстоятельств. Кыпчакоязычные группы составляли пятую часть населения Башкирии и передали башкирам язык кыпчакского типа, но в антропологическом отношении переняли тип местных. В золотоордынское время произошло только усиление монголоидных признаков. Для степного населения был характерен южносибирский тип. Вместе с тем нужно сказать, что в лесостепной и лесной части Башкирии жило население чияликской культуры. Ее носители были угорскими племенами по происхождению. Ряд погребений в золотоордынское время сохранял печенежскую обрядность. Р. Кузеев и В. Иванов указывают, что на территории Башкирии жили три группы населения. Кыпчаки и кыпчакизированные группы жили в степи, угорские племена — в северной части лесостепной зоны, в южной части лесостепной зоны жил древнебашкирский этнос.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук