«У меня на языке вертится одно слово. Оно нехорошее...»

Депутаты Татарстана поспорили с Кабмином из-за регистрации смерти и жизни в поселках. И проиграли

Сегодня депутаты Госсовета РТ проголосовали против законопроекта об отмене обязательного изучения родных языков, а также согласовали бюджет республики за 2017 год, который, кстати, оказался в «плюсе» на 13 млрд рублей, и в очередной раз задались вопросом: почему Татарстан так много отдает федеральному центру и с каждым годом все меньше получает взамен? Рассматривая эти вопросы, депутаты попутно поспорили с Кабинетом министров РТ, который решил быстро согласовать оптимизацию в малых населенных пунктах в части регистрации актов гражданского состояния. За обсуждением наблюдала корреспондент «Реального времени».

Татарстан остался в плюсе

В повестке 38-го заседания Госсовета РТ было обозначено всего 12 вопросов, но на деле тем для обсуждения оказалось гораздо больше: председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев снова поднял вопрос обязательного изучения татарского языка, в результате чего вопрос включили в повестку. Хафиз Миргалимов вынес на обсуждение сразу несколько тем — это и строительство дорог, которое повлечет за собой снос домов сразу в ряде поселках, и заявление по поводу ситуации вокруг Института истории имени Марджани, из которого, по словам коммуниста, уволили целый ряд хороших специалистов. Артем Прокофьев, в свою очередь, поднял тему регулирования взаимоотношений с Казанским авиационным заводом, у которого в зону аварийной посадки попали зарегистрированные дома и земельные участки местных жителей.

Были и другие предложения по включению в повестку обсуждения ряда федеральных инициатив, о наделении органов местного самоуправления полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния (этот вопрос вызвал особое обсуждение и непонимание) и ряд других вопросов.

Главным и, как следствие, первым вопросом стало согласование проекта об исполнении бюджета РТ за 2017 год. Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин рассказал, что республика прошлый год закончила с плюсом. Доходы составили 244 млрд 267 млн рублей, расходы — 231 млрд 88 млн рублей. Таким образом, Татарстан вышел в плюс на 13 млрд 179 млн рублей. В процентах получилось, что доходы и расходы за год выросли на 10,9% и 4% соответственно.

Главным вопросом стало согласование проекта об исполнении бюджета РТ за 2017 год



Наблюдается последовательный рост налоговых отчислений. Если в 2016 году в бюджеты всех уровней поступило 477 млрд рублей, то в 2017 уже 613 млрд рублей. В доходную часть консолидированного бюджета было направлено 287,6 млрд рублей, из которых 258 млрд — это налоговые и неналоговые доходы. Все это позволило Татарстану занять четвертое место по объему доходов субъектов России. Большую часть, а именно 61,6% всех налоговых отчислений, обеспечили крупные предприятия и малые нефтяные компании.

За хорошие сборы налога на прибыль министр финансов поблагодарил налогоплательщиков. Несмотря на снижение ставки, за год поступления выросли на 10 млрд рублей до 82,2 млрд рублей. Налог на доходы физлиц принес в консолидированный бюджет 694 млрд рублей и в бюджет республики 47,7 млрд рублей. Налог на имущество — 27,3 млрд рублей, акцизы — 36,1 млрд рублей в консолидированный бюджет и 35,3 млрд рублей в республиканский. Еще 22,5 млрд и 15,4 млрд рублей пришли в консолидированный и республиканский бюджеты соответственно от неналоговых доходов. Еще 30,5 млрд рублей появилось от безвозмездных поступлений.

Отдает больше, возвращает меньше

Расходы по консолидированному бюджету в прошлом году составили 274 млрд рублей, из которых на образование ушло 26,7%, на здравоохранение, с учетом средств медицинского страхования, — 18,3%, на социальную политику -14,2%, на культуру и кинематографию — 5%, на физкультуру и спорт — 3,9%.

Большую часть средств, 57,6%, потратили на финансирование социальной сферы, на которую потребовалось 157,7 млрд рублей из консолидированного бюджета и 122 млрд рублей из бюджета Татарстана. Еще 22,8% республиканского бюджета, или 23,1 млрд рублей консолидированного, направили на поддержку сельского хозяйства, 21 и 16,6 млрд рублей соответственно на дорожное хозяйство, на ЖКХ — 14,4 млрд и 19,4 млрд рублей соответственно.

Помимо доходов и расходов увеличивается еще одна статья — отчисления в федеральный бюджет. В 2017 году 58,3%, а это 328,5 млрд рублей всех налоговых отчислений, ушло в Москву. Но обратно эти деньги не вернулись — поддержка федерального центра, напротив, сокращается. На это обратил внимание Артем Прокофьев, который и задал соответствующий вопрос министру финансов республики. Радик Гайзатуллин объяснил это завершением ряда федеральных программ.

— При этом хотел бы отдельно сказать, что поступающие средства у нас делятся на субвенции и субсидии. По субсидиями у нас в основном получилось сокращение за счет уменьшения выделения средств на сельское хозяйство — по-моему, порядка на 3,7 млрд рублей. Субвенции, вы знаете, выделяются на выполнение определенных задач, которые ставятся на федеральном уровне, — отметил министр и пояснил, что порядка 951 млн федеральных рублей пошли на приобретение инвалидных колясок, хотя раньше финансирование осуществлялось за счет бюджета Татарстана. Но, как следствие, в отчете о бюджете эта цифра не отразилась. Кроме того, ежегодно, по словам Гайзатуллина, сокращается федеральное финансирование на ремонт жилья участникам войны.

Как отметил Леонид Якунин, часть обязательств удалось реструктурировать



Отчисления отчислениями, но размер госдолга республики на 31 декабря 2017 года составил 93 млрд рублей. Впрочем, как отметил содокладчик министра, председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, часть обязательств удалось реструктурировать. Погашение кредитов на 17,9 млрд рублей, которые было необходимо закрыть в 2017 — 2019 годах, было перенесено. 12,2 млрд рублей Татарстан должен вернуть в 2027 — 2036 годах, а 5,7 млрд — в 2018 — 2024 годах.

После множества вопросов депутатов председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заметил, что раз в республике наблюдается профицит бюджета, то можно подумать и над тем, чтобы вернуться к вопросам, на которые средств при планировке бюджета не нашли. Сам же законопроект в итоге приняли сразу в трех чтениях, после чего он был направлен на подпись президенту Татарстана, которого, кстати, на заседании не было — глава республики участвует в Петербургском международном экономическом форуме.

Как депутаты из-за регистрации смерти и жизни с Кабмином поспорили

Об исполнении бюджета территориального фонда ОМС докладывала его директор Алсу Мифтахова. Доход фонда за 2017 год составил 41,4 млрд рублей, из которых 33,5 млрд — это средства федерального фонда. Расходы оказались чуть выше дохода и составили 41,5 млрд рублей.

Кстати, 649,6 млн рублей пришло из других субъектов, жителям которых Татарстан оказывал медицинскую помощь. А это на 133 млн рублей меньше, чем в 2016 году. При этом республика отдала за оказанную татарстанцам помощь в других регионах 963 млн рублей. И, судя по всему, эта сумма из года в год продолжает расти, поскольку за 2016 год Татарстан заплатил другим субъектам за медпомощь 695 млн рублей, что на 56 млн рублей больше, чем в 2016 году. Тогда это вызвало бурное обсуждение в Госсовете РТ, где озаботились тем фактом, что местные жители бегут лечиться к соседям. Впрочем, на этот раз на этой теме подробно не останавливались и после сессии вопросов приняли законопроект сразу в трех чтениях.

Зато депутаты подробнее остановились на внеплановом вопросе — о наделении органов местного самоуправления полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния. Как выяснилось, с 1 октября 2018 года начинает свою работу Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, но Госсовет попросили согласовать изменения на республиканском уровне к 1 июня — дабы успеть провести электронные аукционы и закупить необходимую технику.

Альбина Шавалеева объяснила, что в Татарстане необходима оптимизация процессов, поскольку необходимости работы ЗАГСов в поселениях республики нет



Начальник управления ЗАГС Кабинета министров Альбина Шавалеева объяснила, что в Татарстане необходима оптимизация процессов, поскольку необходимости работы ЗАГСов в поселениях республики нет.

— Мониторинг реализации данных полномочий показал, что на поселенческом уровне осуществляется лишь около 3 процентов регистрирующих действий с тенденцией к ежегодному сокращению этого объема, — отметила спикер.

В ходе анализа выяснилось, что регистрацию рождения ребенка в основном проводят прямо в медучреждениях, впрочем, здесь выдают и заключения о смерти. В представленном законопроекте прописано, что органы местного самоуправления с полномочиями регистрации актов гражданского состояния останутся только в 62 городских и сельских поселениях с численностью более 2 тысячи человек, на которых приходится больше всего регистрационных действий. Если изменения вступят в силу, то по всему Татарстану из 914 мест регистрации останется только 107.

Выслушав предложение, первым озадачился Артем Прокофьев. Он решил уточнить, насколько это будет удобно людям, если их лишить такой возможности? И вообще, может быть, статистика связана не с отсутствием спроса, а с качеством оказания услуг?

— Может быть, они, наоборот, раньше недорабатывали, раз так мало людей обращалось? А мы сейчас этот канал закрываем вместо того, чтобы, повоспитывать возможных чиновников? — спросил коммунист.

Фарид Мухаметшин предложил доработать законопроект и рассмотреть его позже. Но сделать это оказалось невозможно, ведь изменения должны быть внесены до 1 июня



На это Альбина Шавалеева привела довод о том, что из роддомов с новорожденными мамочки выходят уже с документом о регистрации. А регистрация смерти проходит только по заключению больницы. А они, как известно, есть не во всех населенных пунктах, поэтому жителям небольших поселков, по логике законодателей, все равно придется ехать в другой пункт. А там, помимо медучреждения, есть и органы МСУ с правом регистрации смерти.

На этот аргумент отреагировала Ильсоя Мезикова, которая попросила решить вопрос хотя бы в сельских поселениях, откуда далеко добираться до ближайшего районного центра. В пример депутат привела сельские поселения в Нижнекамском районе, которые находятся на расстоянии более чем 80 км до районного центра. Они, по словам Мезиковой, также не вошли список пунктов, где за органами МСУ оставили полномочия по регистрации. На это Шавалеева пояснила, что они подробно рассматривали ситуацию с Нижнекамским районом и в итоге пришли к тем же самым выводам.

— Повторюсь, что основные регистрационные действия — это рождение и смерть. И жителям этих удаленных населенных пунктов в любом случае необходимо будет проехать в район. Мы очень внимательно изучали ситуацию, — прокомментировала спикер.

Вопросов по этой теме возникло немало, поэтому Фарид Мухаметшин предложил доработать законопроект и рассмотреть его позже. Но сделать это оказалось невозможно, ведь изменения должны быть внесены до 1 июня. Таким образом, председатель Госсовета и депутаты оказались в такой своеобразной ловушке — как на профильном комитете, так и на заседании законопроект вызвал неоднозначные эмоции.

Узнав о том, что законопроект должен быть принят к 1 июня, председатель Госсовета очень удивился:

— К 1 июня? Почему завтра не внесли? Через неделю могли внести. Собрали бы специальное заседание Государственного совета по этому вопросу. Проснулись, — возмутился Мухаметшин.

— Фарид Хайруллович, вопрос очень не простой. Мы, на самом деле, долго консультировались, долго обсуждали и согласовывали, потому что были различные мнения. Это такой вопрос, который нам необходимо на сегодняшний день принять, — ответил руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.

— Фарид Хайруллович, мы же знаем, что люди потом говорят! Нам говорят, что проблем нет, а люди всегда говорят: почему вы так делаете, «убиваете» эти населенные пункты, когда оттуда все забираете, забираете и забираете? В этой логике именно парламенту, мне кажется, все-таки, может быть, внимательнее относиться не только к аргументам Кабинета министров, но и к позиции людей. Не дойдем ли мы в этой логике до того, что за этой справкой вообще в Москву должны будем ездить? — предпринял последнюю попытку отложить принятие законопроекта Артем Прокофьев.

Светлана Захарова отметила, что это «потребует дополнительных финансовых средств, но если это будет необходимо для наших граждан, то, конечно, это будет сделано», — пообещала она



На выпад ответила председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова:

— Если вы внимательно слушали мое выступление, я то же самое сказала. И на обсуждении комитета эти же вопросы поднимались. Конечно, мы тоже сделали замечание Кабинету министров, что закон вносится экстренно и мы не можем изучить в ряде избирательных округов этот вопрос, поэтому мы будем рассматривать реализацию данного законопроекта, и если будет необходимость, выходить с изменениями данного законопроекта. Тогда это потребует дополнительных финансовых средств, но если это будет необходимо для наших граждан, то, конечно, это будет сделано, — пообещала Захарова.

Закончилось бурное обсуждение принятием законопроекта в первом и третьем чтениях. Хотя большинство проголосовало «за», 10 депутатов выступили против и шестеро воздержались. Впрочем, и председатель Госсовета напоследок заметил, что «парламент оставляет за собой право уточнять положения по ходу реализации данного непростого решения».

С мирным обсуждением, но с черной меткой

Ближе к концу заседания наконец подняли языковой вопрос. Разиль Валеев объявил, что его комитет не одобрил отмену обязательного изучения родных языков. Следом за ним снова к трибуне потянулась череда депутатов, желающих высказаться в защиту обязательного изучения татарского.

Например, генеральный директор ЗАО «Челны-хлеб» Рафаэль Юнусов в процессе негодования даже назвал происходящее геноцидом:

— Говоря на этом языке, отцы созидали, пели песни, стихи сочиняли, развивали науку, культуру… И это мы хотим уничтожить? У меня на языке вертится одно слово. Оно нехорошее, попахивает каким-то понятием геноцида. Татарстан — это пример для всей России, здесь мы можем наблюдать такое гармоничное сосуществование разных культур. Какая высокая степень толерантности, уважения к традициям народов, которые населяют нашу республику, в частности. […] Категорически нет! Вообще, это какие-то происки. Я вижу в этом попытку разбалансировать ситуацию в стране, посеять вражду между народами. Однозначно, категорическое нет! — высказал свое мнение депутат.

Минтимер Шаймиев отметил, что «мы можем сесть, обговорить и найти решение»



Помимо него выступили Татьяна Воропаева, Ксения Владимирова, Мякзюм Салахов. Владимирова даже предложила пригласить шестерых разработчиков законопроекта в республику, чтобы они посмотрели, как организовано изучение татарского в школах.

Выслушав депутатов, Фарид Мухаметшин призвал последовать предложению Минтимера Шаймиева, который отметил, что «мы можем сесть, обговорить и найти решение». Рекомендацию комитета отклонить законопроект Госсовет единогласно поддержал. Правда, нашелся и один воздержавшийся.