Минниханов на ПМЭФ-2018 подписал несколько договоров о сотрудничестве

Сегодня в рамках ПМЭФ-2018 президент РТ Рустам Минниханов подписал несколько документов о сотрудничестве:

с гендиректором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой подписали соглашение для реализации проекта «Кадры будущего для регионов»; с учредителем «Рыбаков Фонд» Игорем Рыбаковым о сотрудничестве.

Кроме того, при президенте РТ были заключены соглашения:

о благотворительной деятельности между Группой «Трансойл» и Благотворительным фондом «Русфонд»; о создании компании по производству карданных валов «Тирсан-Кама». Договор заключили гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и президент компании «Тирсан Кардан» Мехмет Тирьяки;

о сотрудничестве Организационного комитета WorldSkills Kazan 2019 и системой Coca-Cola в России. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

Ранее стало известно, что на полях форума пришли к соглашению и с Ташкентской областью. Также предполагается, что будут подписаны договоры между Татарстаном и ПАО «Газпром»; ПАО «КАМАЗ» и «Даймлер КАМАЗ Рус».

Кроме того, в Казани может появиться представительство молдавской Гагаузии.