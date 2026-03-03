В Казань прибыл первый после закрытия неба в ОАЭ самолет из Дубая

Он приземлился в казанском аэропорту в 4:09 мск

Фото: Динар Фатыхов

В Казань прибыл самолет из Дубая, который стал первым после закрытия неба над городом и в целом над ОАЭ. Согласно онлайн-табло, он приземлился в казанском аэропорту в 4:09 мск.



При этом еще два самолета в Татарстан, которые должны были прилететь в 0:50 и 4:25 мск, отменили. Еще два ожидают прибытия — в 12:55 и 13:30 мск.

Напомним, что накануне генконсульство России в Дубае заявило, что сроки открытия воздушного пространства над Эмиратами неизвестны. Из-за этого специальные эвакуационные, или «вывозные», рейсы не предусматриваются.

2 марта сообщалось, что в Дубае застряли два игрока УНИКСа Швед и Лопатин. Помимо них, в ОАЭ остаются Джеремайя Мартин и Винс Ханте.



Пока официальные авиаперевозчики только начинают выполнять первые рейсы в Россию, панику в аэропортах пытаются «монетизировать» сомнительные дельцы, предлагая места на спецрейсах за €20 тысяч. «Реальное время» выяснило у президента Ассоциации турагентств РТ, где заканчивается реальная помощь и начинается мошенничество, узнало, как выглядит жизнь в «заблокированном» Дубае глазами очевидцев и когда Минтранс откроет небо. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова