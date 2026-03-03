Новости общества

В Азино из-за осадков повредилась контактная сеть, не ходят три трамвая

09:20, 03.03.2026

Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс»

Фото: Максим Платонов

На участке пересечения улиц Сахарова и Минской произошло повреждение трамвайной контактной сети из-за обильных осадков. В связи с этим временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №5, 5а и 7, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

На месте происшествия уже работают аварийные службы городского предприятия. Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.

Недавно компания напомнила, что для модернизации инфраструктуры наземного электрического транспорта не хватает 9 млрд рублей.

Наталья Жирнова

