В Татарстане более 50 млн рублей направят на поддержку инвалидов

Комплексная система поддержки включает медицинскую, социальную, психологическую, педагогическую и профессиональную реабилитацию

Фото: Артем Дергунов

Татарстан продолжит реализацию соцпроектов по поддержке людей с инвалидностью в рамках госпрограммы «Доступная среда», сообщает Минфин республики. Это одна из приоритетных задач региональной социальной политики.

На реализацию программ по реабилитации и абилитации инвалидов в 2026 году в бюджете РТ предусмотрено более 52 миллионов рублей. Финансирование распределяется следующим образом: федеральный бюджет обеспечивает 54% от общей суммы, региональный — 46%: 28,6 миллиона рублей поступит из федерального бюджета, а 24,4 миллиона рублей — из региональной казны. Эти средства пойдут на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что еще 89 млн рублей Татарстан выделит на обеспечение диабетиков системами мониторинга глюкозы.

Наталья Жирнова