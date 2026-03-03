В Татарстане создали приложение для мгновенного оповещения о ЧС в школах

Разработка проходила при поддержке Росгвардии России

ИТ-специалисты Татарстана совместно с АО «Глонасс» и при поддержке Росгвардии разработали новое приложение «Пересвет-Глонасс» для оперативного оповещения о чрезвычайных ситуациях в образовательных учреждениях. Об этом сообщает Минцифры РТ.

Система работает по простому алгоритму: при обнаружении опасности сотрудник школы (охранник или учитель) нажимает тревожную кнопку в приложении. После этого у всех работников учреждения автоматически включается сигнал тревоги, даже если звук на телефонах был выключен. Одновременно сигнал о помощи поступает в Росгвардию или службу 112.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Важное преимущество системы заключается в том, что она продолжает работать даже при отсутствии интернета, так как приложение внесено в специальный «белый список». Известно, что новая система уже применяется в школах Москвы, Крыма и других регионов России.

Напомним, что такое повышенное внимание к безопасности в школах обусловлено серией ЧС в учебных заведениях страны, в том числе и Татарстана, которые произошли в январе текущего года. В республике инцидент случился в Нижнекамске. Пострадала сотрудница учебного заведения. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что специалисты отмечают возможную связь инцидентов с увлечением подростков видеоиграми.



Наталья Жирнова