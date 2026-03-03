В Казань прибудут вывозные рейсы с россиянами с Ближнего Востока

Ожидается, что в течение дня российские и зарубежные авиакомпании вывезут около 4,5 тысячи пассажиров

Фото: Динар Фатыхов

По данным АТОР, 3 марта запланировано выполнение 24 вывозных рейсов для туристов из Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.

По данным на 12:00 по московскому времени, уже 520 россиян вернулись на родину. Накануне два рейса из Абу-Даби и Маската доставили в Москву 484 пассажира, а в Казань утром вернулся самолет из Дубая.

Вывозные рейсы, помимо столицы России, направляются в несколько крупных городов страны, среди которых — Казань. Также самолеты прибывают в Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск. Ожидается, что в течение дня российские и зарубежные авиакомпании вывезут около 4,5 тысячи пассажиров.

— Прошу авиакомпании подготовить план-график с количеством вывозных рейсов вплоть до 7 марта, будем оперативно обращаться к авиационным властям государств для согласования перелетов и ускорения процессов. Обращаю внимание перевозчиков, что звонки в ваши кол-центры должны быть бесплатными, пассажиров необходимо оперативно информировать и оказывать им поддержку в полном объеме, — отметил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.



Наталья Жирнова