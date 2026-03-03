В Казани появилось более 80 новых парковочных мест за 30 рублей/час

Они находятся улице Большая Крыловка

Фото: Артем Дергунов

На улице Большой Крыловке в Казани организовано 81 дополнительное парковочное место, сообщает администрация города. Новые места для транспорта появились на местном проезде по четной стороне улицы — от пересечения с улицей Поперечно-Базарной до улицы Коммунаров.

Благодаря этому обновлению общее количество муниципальных парковочных мест в городе увеличилось с 14 489 до 14 570. Соответствующие изменения уже внесены в городской реестр парковочных мест.

Стоимость парковки на новых местах составляет 30 рублей в час.

Напомним, на Ягодной слободе появится парковочное пространство на 4 630 машино-мест, включая муниципальные парковки у социальных объектов. Это произойдет при возведении жилого массива, где последние объекты завершат строить только к 2039 году. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова