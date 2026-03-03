Из-за непогоды в Казани сбоят светофоры

Отключение затронуло улицы в трех районах города

Фото: Дмитрий Зайцев

В нескольких районах города произошло отключение светофоров, сообщает городской комитет по транспорту. Транспортные светофоры не функционируют на пересечении улиц Чистопольской и Абсалямова (со стороны улицы Четаева), а также на перекрестках улиц Бурхана Шахиди — Чернышевского.

Кроме того, технические неполадки зафиксированы на улице Ново-Давликеевской, 189.

На местах уже работают специалисты автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Водителям рекомендуется быть особенно внимательными при проезде указанных участков и руководствоваться дорожными знаками.

Напомним, что в этот же период в Азино из-за осадков повредилась контактная сеть, не ходят три трамвая.

Наталья Жирнова