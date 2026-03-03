В Татарстане за неделю на 7% подорожали куриные яйца

Среди овощей наиболее значительно выросла цена на морковь — на 9,34%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По данным Татарстанстата, за последнюю неделю в республике наблюдается неоднозначная динамика цен на основные продовольственные товары.

Так, наблюдается рост цен на куриные яйца — стоимость десятка увеличилась на 7,45%. Заметно подорожали также сахар-песок (+2,86%) и рис шлифованный (+2,26%).

Среди овощей наиболее значительно выросла цена на морковь — на 9,34%. Также увеличилась стоимость свеклы (+3,45%), лука (+3,12%) и капусты (+3,01%). При этом огурцы, напротив, немного подешевели (-2,67%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На рынке мясных продуктов подорожали говядина и баранина (на 0,4%), в то время как свинина снизилась в цене на 1,73%. Сосиски и сардельки подешевели на 1,26%. Снижение цен зафиксировано также на муку (-1,69%), свинину, сосиски и маргарин. Стоимость хлеба увеличилась незначительно: ржаной хлеб подорожал на 0,77%, пшеничный — на 0,6%.

Напомним, что объем потребительского рынка двух районов Казани за прошлый год составил 176 млрд рублей.

Наталья Жирнова