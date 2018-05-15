«Вы не просили Минфин списать госдолг? Мы же не на себя, а на Универсиаду потратили...»

Минфин Татарстана: ситуация в 2017-м оказалась благоприятной, получили излишки в 13,8 млрд рублей

Несмотря на то, что Минфин РФ изъял из казны Татарстана 1% налога на прибыль, бюджет республики — 2017 все равно оказался в «шоколаде». Сегодня депутаты бюджетного комитета Госсовета РТ утвердили исполнение республиканского бюджета за 2017 год впервые с профицитом в 13,8 млрд рублей. Излишки, оставшиеся от сверхдоходов в казне, решили закатать в асфальт: плюс 9,4 млрд рублей к утвержденной «дорожной» смете в 14,8 млрд направят в этом году на ремонт и строительство дорог. 26,2 млрд рублей на обновление татарстанских дорог — вот настоящая цена татарстанского лоббизма. Подробности в материале корреспондента «Реального времени».

Бюджет накрыло профицитом

Сегодня на предварительном парламентском заседании глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин представил полный и окончательный отчет об исполнении бюджета РТ за 2017 год — самого скандального и противоречивого. Как известно, принятие главного финансового документа республики сопровождалось многочисленными спорами и публичными перепалками с Минфином РФ, который постоянно фонтанировал идеями о перераспределении доходных налоговых источников между субъектом и центром. Больше всего возмущение регионов-доноров вызвала инициатива ведомства Силуанова изъять в пользу федеральной казны 1% налога на прибыль.

С 2017 года распределение налога на прибыль между РФ и регионом изменилось в пользу Москвы. Если в 2016 году предприятия перечисляли сумму, начисленную по ставке 2%, в федеральный бюджет, а сумму, начисленную по ставке 18%, — в бюджет субъекта РФ, то с прошлого года в казну России уходит 3%, а в регионе остаются 17%. Причем эта схема разделения налога сохранится до 2020 года включительно. Это ноу-хау вызвало зимой болезненную реакцию Рустама Минниханова, который назвал ее не иначе как «раскулачиванием» регионов-доноров. Учитывая, что налог на прибыль — главный «кормящий» татарстанской казны, Минфин РТ даже прогнозировал потери в объеме от 8—9 млрд рублей.

Плюс 10 млрд от усеченного налога на прибыль

Однако получилось все с точностью до наоборот. Сегодня Минфин РТ отчитался о перевыполнении сборов по налогу на прибыль ровно на 10 млрд рублей, а основные параметры бюджета заметно «похорошели». По словам Радика Гайзатуллина, доходная часть республиканского бюджета составила 244,3 млрд рублей, из которых 213,8 млрд — налоговые и неналоговые доходы. Для сравнения, бюджет 2017 года принимали в абсолютно «жалком» виде: доходы ожидались в 178 млрд рублей, расходы — 185,6 млрд, а дефицит — 7,6 млрд. Причем прогнозы были настолько плохи, что дефицит предполагался в течение трех лет, с 2017 по 2020 год (ровно на весь период налоговых изъятий).

По словам Радика Гайзатуллина, доходная часть республиканского бюджета составила 244,3 млрд рублей, из которых 213,8 млрд — налоговые и неналоговые доходы



Правда, к концу года экономическая ситуация начала выправляться, и комитет по бюджету Госсовета РТ принял решение о внесении направленных на принятие бездефицитного бюджета изменений в закон о бюджете РТ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. По предложению министра финансов РТ Радика Гайзатуллина доходная часть бюджета была увеличена на 6,1 млрд рублей, а расходная часть — на 415 млн рублей. Председатель комитета по бюджету Леонид Якунин тогда отметил, что бюджет РТ станет бездефицитным впервые с 2005 года. Таким образом, расходы и доходы бюджета на 2017 год составят 235,8 млрд рублей.

На поверку оказалось, что и эти цифры биты. 244,3 млрд рублей — абсолютный рекорд доходов для татарстанского бюджета. Получилось, как и предсказывал президент на форуме в Сочи: «Как бы нас ни обирали, мы активно работаем».

«Татнефть» и малые нефтяные компании накачали бюджет на 6 млрд

И самое интересное, что основные сборы обеспечены как раз поступлениями от чуть-чуть «подрезанного» налога на прибыль. Как сообщил сегодня Радик Гайзатуллин, при усеченной «региональной» ставке было собрано 82,2 млрд. Это на 10 млрд рублей больше, чем было собрано в 2016 году. «Ситуация в республике получилась благоприятной, несмотря на то, что 1% ушел в федеральный бюджет. По сравнению с 2016-м мы собрали 82 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше», — ответил министр на вопрос главы комитета Леонида Якунина о том, как отразились межбюджетные перестроения.



Более того, глава Минфина доложил, что прирост в 6 из 10 млрд рублей дополнительных сборов обеспечили «Татнефть» (5,2 млрд рублей) и МНК (0,8 млрд рублей). Остальные суммы в «корзинку» Минфина РТ положили компании среднего эшелона.





Леонид Якунин тогда отметил, что бюджет РТ станет бездефицитным впервые с 2005 года



А вы не пробовали списать госдолг?

Удовлетворившись этими ответами, глава бюджетного комитета Леонид Якунин поднял вопрос о том, когда и какие проценты казне республики придется платить в ходе проведенной реструктуризации госдолга РТ. Глава Минфина в очередной раз напомнил, что в 2017 году была проведена рестуруктуризация госдолга по федеральным бюджетным кредитам на сумму 7,9 млрд рублей. В результате госдолг в объеме 84,9 млрд рублей полностью реструктурирован на долгосрочной основе. Радик Гайзатуллин сообщил, что в 2021—2022 годах ежегодный платеж окажется необременительным и составит 1,1 млрд рублей. Но начиная с 2023 года нагрузка резко вырастет. «Основное погашение тела кредита начинается с 2023 года — это платеж свыше 7 млрд», — рассказал он.

«А вы не обращались в Минфин по поводу списания госдолга? — решительно спросил самый богатый депутат Госсовета РТ Альберт Фахрутдинов, возглавляющий холдинг «Кулон». — Мы же не на себя потратили, а на Универсиаду-2013 и чемпионат мира по футболу — 2018. Это же не наши долги, которые татарское население потребило в свою пользу».

От подобной смелости министр финансов РТ изменился в лице. «Не согласен, — выдавил он из себя. — Универсиада была в Казани несколько дней, но остались дороги, развязки и много разных объектов. Сейчас за эти деньги невозможно было бы построить дороги и развязки».

Но все-таки Альберт Фахрутдинов снова спросил, а точнее, озадачил министра финансов вопросом: «Как сделать так, чтобы правительство РФ рассмотрело вопрос о списании этих долгов?» Глава Минфина отрезал: такого документа пока нет. Но, похоже, этот вариант все-таки не исключается. Леонид Якунин пояснил, что «с этим вопросом обращались, но пока они не готовы списывать долги». Пауза взята до формирования нового состава правительства РФ. «Сегодня будет назначено новое правительство — узнаем, кто и какие вопросы ведет», — заинтриговал всех Якунин.

Альберт Фахрутдинов озадачил министра финансов вопросом: «Как сделать так, чтобы правительство РФ рассмотрело вопрос о списании этих долгов?»



Фавориты раздела бюджетного пирога

По окончании заседания глава Минфина РТ согласился рассказать, на что решили потратить прибавку в 13,8 млрд рублей. По его словам, 9,4 млрд рублей направили на дорожное строительство, ремонт и благоустройство. Изначально дорожникам выделили и так немало — 14,8 млрд рублей. Так что теперь их лимит просто безразмерный — 26,2 млрд рублей. «На наш взгляд, это идет на улучшение благосостояния татарстанцев», — заметил Радик Гайзатуллин.

Второй целевой тратой явилось сельское хозяйство: 1,3 млрд рублей решили направить на поддержание закупочных цен на молоко. Остатки — на школы и детские сады. По словам главы Минфина РТ, по этим расходам были внесены изменения в бюджет 2018 года.

Почему так радикально изменился бюджет? «Он формируется при определенных сценарных условиях: цена на нефть, курс доллара, крупные промышленные предприятия, формирующие 60—70% налоговых поступлений в бюджет, представляют нам бизнес-планы с прогнозными показателями выручки и чистой прибыли. Исходя из этого получится критичный вариант бюджета. Но по факту получился определенный прирост. Это дало возможность доходной части выйти с плюсом. Это не говорит о том, что бюджет изначально был неправильно сформирован, а потом его поправили. Депутат Штанин всегда говорил, что Минфин РТ некачественно готовит проект бюджета. Я не себя защищаю. Это говорит о том, что бюджет верстается по определенным сценарным условиям, но фактическое исполнение позволяет получить больше доходов», — прокомментировал министр финансов происходящие бюджетные метаморфозы.