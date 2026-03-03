В Казани спустя три часа восстановили работу светофоров

Регуляторы движения не работали в нескольких районах города с 9:26, первый из которых был починен в 9:32

Фото: Максим Платонов

В Казани спустя три часа восстановили работу светофоров, сообщает городской комитет по транспорту. Регуляторы движения не работали в нескольких районах города с 9:26, первый из которых был починен в 9:32 — на перекрестке ул. Ершова — ул. Зинина.

Следующим починили светофор на ул. Бурхана Шахиди — ул. Чернышевского в 10:07, а в 11:04 починили светофор по адресу ул. Ново-Давликеевская, 189. Крайним стал перекресток ул. Чистопольская — ул. Абсалямова.

Ранее казанские камеры зафиксировали двукратный скачок числа проездов на красный свет. Каждый седьмой водитель в Казани осознанно игнорировал запретительный сигнал светофора.

Наталья Жирнова