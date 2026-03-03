Врачи с дефицитными специальностями смогут получить 1 млн рублей при переезде в Татарстан

При этом специалист обязан отработать в подведомственной поликлинике не менее трех лет

Фото: Динар Фатыхов

Минздрав Татарстана выступил с инициативой о введении единовременных выплат для привлечения медицинских специалистов. Проект постановления правительства республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно предложению, врачи дефицитных специальностей смогут получить 1 миллион рублей при переезде в Татарстан из других регионов России или из-за рубежа. При этом специалист обязан отработать в подведомственной поликлинике не менее трех лет — в противном случае сумма выплаты подлежит возврату.

На финансовую поддержку могут претендовать несколько категорий медиков. Во-первых, это врачи с высшим образованием и опытом работы из других регионов России. Во-вторых, выпускники медицинских вузов текущего года, трудоустраивающиеся на полную ставку. Также в программе могут участвовать иностранные специалисты, имеющие право на временное проживание в России сроком не менее трех лет.

Важное условие получения выплаты — заключение первого трудового договора с медицинской организацией, подведомственной Минздраву Татарстана, по основному месту работы.



Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом A(H1N1)pdm09 (свиной грипп) и B, хотя общие показатели по ОРВИ и гриппу остаются на низком уровне. Ведомство отмечает, что эти штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости весной. И хотя существует вероятность роста заболеваемости в весенний период, эксперты не ожидают масштабной эпидемии, да и в целом не советуют полагаться на прогнозы. Тем не менее «грипп до сих пор остается одним из заболеваний, способным привести к инвалидности и к смерти». Cтоит ли Татарстану бояться прогнозов Роспотребнадзора — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова