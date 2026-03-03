Каток в парке «Черное озеро» переходит на весеннее расписание

Теперь режим работы будет определяться погодными условиями

Фото: Максим Платонов

С наступлением весны режим работы катка в парке «Черное озеро» будет определяться погодными условиями, сообщает дирекция парков и скверов города.

Примечательно, что и в зимний период центральный каток города зависел от погодных условий, например от частых метелей, которые наблюдались на протяжении января и февраля.

Сегодня площадка и пункт проката временно закрыты: из‑за плюсовой температуры и мокрого снега выходить на лед запрещено — это может привести к повреждению покрытия. Администрация парка просит посетителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и ждет всех снова при благоприятных погодных условиях.



Наталья Жирнова