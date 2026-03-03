Туристы массово отменяют туры в ОАЭ с вылетом до 8 марта

Однако после этой даты доля аннулирований не превышает 15—20% от числа бронирований

Фото: Максим Платонов

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), наблюдается значительная корректировка планов путешественников по поездкам в ОАЭ.

Туристы активно аннулируют или меняют на альтернативные направления туры с вылетом до 8 марта. При этом для более поздних дат ситуация более стабильная — доля отмен не превышает 15—20% от общего числа бронирований.

Как отмечают эксперты отрасли, количество отказов от туров на более отдаленные даты остается относительно небольшим.

— Для более поздних периодов, а именно после 8 марта, решения принимаются в соответствии с условиями договора. И здесь доля отмен составляет порядка 20%. Схожую цифру приводят и в Onlinetours: процент аннуляций туров в ОАЭ на март — апрель составляет около 15%, — сказано в сообщении.

В качестве альтернативных направлений туристы чаще всего выбирают Вьетнам, Мальдивы, Египет, а некоторые отдают предпочтение отдыху в Красной Поляне.

Наталья Жирнова