Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов

Днем будет сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, гололед, туман

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, гололед, туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Температура составит от +3 до 0 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы.



Ариана Ранцева