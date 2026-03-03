В России введут устный экзамен по истории для всех девятиклассников

«Это устный экзамен для всех школьников, который проводится в форме допуска к ГИА в январе — апреле», — заявил министр просвещения Кравцов

Фото: Артем Дергунов

В России введут устный экзамен по истории перед основной сдачей нормативов для девятиклассников. Об этом сообщил на совещании министр просвещения России Сергей Кравцов. Экзамен проведут в начале года — с января по апрель.

Уже к осени 2026 года все школы страны перейдут на единый учебник, в котором история России и мировая история объединены в один курс. Задания для устного экзамена составят именно по новым учебникам, а учителей подготовят к новому формату экзамена в 2026–2027 учебном году.

— Это устный экзамен для всех школьников, который будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе — апреле. Все материалы будут разработаны в строгом соответствии с содержанием государственных учебников по истории, — сказал глава Минпросвещения РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в Татарстане к эксперименту с поступлением по двум экзаменам после 9 класса допустят 5 тысяч человек. Почему школьников и их родителей призвали внимательно отнестись ко всем условиям участия в эксперименте, на какие специальности его действие не распространяется и как получить профессию тем, кто не осилил ни одного экзамена, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова