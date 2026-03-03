Нейросети предлагают покупать казанцам технологичные подарки

Согласно исследованию, абсолютным лидером рекомендаций в столице Татарстана стала «Техника и гаджеты»

Фото: Динар Фатыхов

Компания «Карамбола Лабс» изучила, как работают современные нейросети при выборе подарков для жителей Казани. Здесь ИИ выдвигают на первый план технологичные подарки и заботу о себе.

В Казани нейросети чаще всего предлагают технику и гаджеты — целых 72% всех рекомендаций. Это намного больше, чем в других городах. На втором месте — мужская косметика и парфюмерия (61% советов). А вот брендовые вещи и аксессуары советуют реже — всего в 48% случаев.

— Появление товарных витрин внутри ИИ-чатов формирует новую реальность для электронной коммерции. Нейросети только начинают этот путь, но уже планируют занять место заметного канала продаж, постепенно перетягивая на себя часть трафика классических интернет-магазинов и маркетплейсов, — заявил гендиректор «Карамбола Лабс» Станислав Щербаков.

Напомним, что объем потребительского рынка двух районов Казани за прошлый год составил 176 млрд рублей.

Наталья Жирнова